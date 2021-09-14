Русского вратаря «Челси» пытались подкупить. История «короля договорняков»

Уилсон Радж Перумал – фронтмен договорных поединков, который сколотил на них состояние и скупил половину футбольного мира, но затем проиграл всё. Причина бешеного развития договорняков – невероятная прибыль: подпольные и легальные беттинг-конторы ежегодно принимают ставки на миллиарды долларов. Пока ФИФА борется с допингом, клубы по всему миру сливают матчи.

«Иногда я сидел на скамейке запасных и говорил игрокам, что делать, отдавал приказы тренеру. Это было так просто. Никакой охраны не было», – в 2014-м Уилсон Перумал дал сенсационное интервью CNN, в котором подробно рассказал о закулисье договорных матчей в футболе.

Футбол – главный и самый грязный вид спорта, где крутятся невероятные деньги, поэтому здесь наибольшая концентрация договорняков. «Нет другого бизнеса, который бы приносил десятки миллионов всего за 90 минут», – подытоживает Перумал.

Кто такой Уилсон Перумал?

Уилсон Радж Перумал родился в 1965-м в индийском районе Сингапура. Он всегда любил футбол (в детстве болел за «Манчестер Юнайтед» и фанател от Диего Марадоны), но решил связать своё будущее с армией. Не вышло: в подростковом возрасте Уилсона привлекли к уголовной ответственности за кражу со взломом.

Вскоре 19-летний Перумал с помощью друзей познакомился со ставками. Увлечение приносило настоящий кайф, но на него уходили все деньги. В тот момент Перумал понял, что нужно брать игру в свои руки.

Он придумал идеальную схему, которая принесла ему первые $ 15 тыс. Для этого он организовал фиктивный матч: снял стадион, арендовал инвентарь и форму, в качестве игроков позвал своих друзей и знакомых. Но главный ход – рекламная кампания в местных газетах, где говорилось о финале турнира между ресторанами быстрого питания. Так Перумал привлёк футбольных фанатов и несколько букмекерских контор.

Это событие показалось подозрительным всем любителям ставок и самим букмекерским конторам: «Они не могли доказать, что в матче играли мои друзья, и были вынуждены заплатить мне, так как от этого зависела их репутация».

В скандальных откровениях Перумала фигурировали «Локомотив» и «Зенит»

Речь идёт о турнире Merlion Cup, который проходил в 1992-м в Сингапуре. На групповом этапе московский клуб скатал три ничейных матча против Таиланда (0:0), Сингапура (0:0) и Малайзии (1:1), а в полуфинале уступил команде Китая (1:3).

«В первом матче турнира «Локомотив» играл с командой Таиланда. Все букмекеры, которые тогда собирались на стадионе, заранее знали, что результат матча будет 0:0. Хотя «Локомотив» был фаворитом. Игра так и закончилась без голов.

Я не помню точно, кто был соперником «Локомотива» в полуфинале, кажется, Китай, но они проиграли 1:3. В перерыве матча я показывал футболистам «Локомотива», нужны ли им деньги, а они просто улыбались. Матч закончился как надо, а «Локомотив» просто прилетел сыграть договорняки, заработал денег и улетел обратно», – рассказал Перумал в 2019-м.

Плюс у Уилсона спросили про разгромную победу «Зенита» над «Баварией» (4:0) в полуфинале Кубка УЕФА 2008 года:

«Характер некоторых договорных матчей порой выдают коэффициенты. Кажется, кто-то много заплатил за победу в том кубке. Но всё спущено на тормозах. Не было никаких санкций к немецкому клубу. Я вообще не понимаю, как «Бавария» может проиграть 0:4 хоть кому-то в мире. «Бавария» точно не тот клуб, который может унизить «Зенит». Это был смешной результат».

Перумал пытался купить матчи в АПЛ

Уилсон набирал обороты в родном Сингапуре. В подобные авантюры с удовольствием вписывались любительские лиги и полупрофессиональные команды, потому что Перумал платил приличные деньги.

Позже он перешёл на новый уровень. В январе 1995-го Уилсон покинул Сингапур по паспорту друга, потому что уже был невыездным из-за следствия по договорнякам: «Мы были похожи, я даже не заменил фото. Белые не различают индусов».

У него не было связей в Англии, поэтому Уилсон пошёл на первую попавшуюся игру: «Ливерпуль» против «Бирмингема» в Кубке Англии. Первый матч в Бирмингеме закончился вничью. Перед ответной встречей на «Энфилде» «Ливерпуль» считался безоговорочным фаворитом, поэтому Перумал с напарником решили сконцентрироваться на вратаре «Бирмингема» Яне Беннетте.

«Мы поехали в Бирмингем и взяли такси до базы. Представились сингапурскими журналистами. Тренер и команда отнеслись к нам тепло. Мы попросили сделать несколько фото и как бы случайно отвели голкипера Беннетта в угол поля», – писал Уилсон в своей книге «Короли договорняков».

Договориться с вратарём не удалось – Янн Беннет послал их подальше за предложение слить кубковый матч.

Следующей целью стал российский вратарь «Челси» Дмитрий Харин. Перумал с компаньоном ждали футболиста возле тренировочной базы «Челси». Они снова представились журналистами и попросились на базу, но охранники их вышвырнули, поэтому они решили подождать Харина на парковке. Когда вратарь подошёл к своей машине после тренировки, они попросили сфотографироваться с ним и подвезти до вокзала. В машине Харину предложили $100 тысяч за слив следующего матча, но вратарь отказался.

На этом Перумал не остановился и уже в сезоне-1997/98 сорвал несколько матчей в АПЛ, отключив электричество. У азиатских контор было правило, в отличие от британских: если встреча остановлена по техническим причинам, фиксируется счёт на табло, а ставка рассчитывается. Он договаривался с обслуживающим персоналом стадионов, которые в нужный момент вырубали свет при нужном счёте. Например, так было в матчах «Вест Хэм» — «Кристал Пэлас» и «Арсенал» — «Уимблдон». Из-за махинаций Перумала позже это правило и отменили.

Джон Оби Микел не поехал на Олимпиаду из-за забитого пенальти

В 2007-м Уилсон Перумал пытался купить матч молодёжных команд Нигерии и Ирака, договорившись с половиной состава нигерийской молодёжки во главе с тренером. Он пообещал $50 тысяч за нулевую ничью. Нигерийская делегация разочаровалась в организаторах, которые не заплатили за участие, поэтому Перумал пытался сыграть на этом:

«0:0 после первого тайма. Я даже отправил человека, чтобы он напомнил футболистам, что нельзя забивать. На 93-й минуте судья назначил пенальти в ворота сборной Ирака. К мячу подошёл футболист по имени Джон Оби Микел, я был уверен, что он знает об уговоре. Но то ли он решил впечатлить тренера перед Олимпиадой, то ли в голове у него заклинило».

Из-за этого с ним перестали говорить партнёры, а тренер Самсон Сиасиа вычеркнул из заявки на Олимпийские игры-2008. Позже хавбек «Челси» рассказал правду журналистам: «Я не попал в состав, потому что забил Ираку». Но никто не обращал на это внимание.

Пик карьеры: договаривался с футбольными федерациями и стал частью крупнейшего синдиката

Следом Перумал переключился на футбольные федерации, испытывающие финансовые трудности: Центральная Америка, Африка и Ближний Восток. Схема следующая: общался напрямую с главами федераций, оплачивал все издержки за матч и доплачивал сверху по $50 тысяч, если ставка заходила.

Громкий скандал произошёл в Зимбабве, где более 80 футболистов были отстранены в 2012-м из-за участия в договорных матчах в период с 2007-го по 2009 год. Однако Уилсона любили футболисты, потому что он всегда добивался, чтобы федерации платили им. В том же Зимбабве местные чиновники предлагали отдать команде всего 20% от прибыли, но Перумал настоял на 50%.

Показательный момент произошёл на матче молодёжной сборной Кении, когда вся команда во главе с тренером подошла и пожала руку человеку Перумала на трибунах.

В конце 2000-х Перумала прозвали «Королём договорняков», а позже он вступил в ряды крупнейшего сингапурского синдиката договорных матчей, которым руководил Дан Тан (его настоящее имя Тан Сит Энг, крупнейший организатор договорных матчей по всему миру). Итальянский переполох в 2012-м – их рук дело: задержания игроков, обыски на базе сборной Италии, дисквалификация главного тренера «Ювентуса» Антонио Конте. Согласно исследованию букмекерской компании Sportradar, которая является партнёром УЕФА, с 2009-го по 2015 годы в Италии было сыграно 2200 договорных матчей на различных уровнях.

Синдикат пробрался в Италию еще в 2008-м, когда страна только восстанавливалась после «Кальчополи». Уже через год синдикат провернул первый договорной матч в Серии В. Позже он взял под контроль клуб «Альбинолеффе» и вливал туда деньги. На уровне второй итальянской лиги можно было заработать €4-6 млн, а в вышке эта сумма была еще выше – уже €10-15 млн.

Синдикат грамотно организовывал договорняки и успешно скрывал прибыль. Для этого он создавал подставные фирмы – так после матча «Брешия» — «Лечче» была зарегистрирована Clewer Overseas S.A, на которую перебросили почти €1 млн. Позже эти деньги отправили участникам.

Но главным достижением Перумал считает участие Гондураса и Нигерии на ЧМ-2010. За это он получил право влиять на счёт в товарищеских матчах этих сборных. Плюс ему отдавали процент от денег, которые сборные получили на проживание и перелёт. Уилсон жалел лишь о том, что не мог рассказать миру о своём успехе.

Закат карьеры: предательство Дан Тана и арест

В конце 2010-х между Перумалом и Таном произошёл конфликт, потому что Уилсон начал сливать огромные суммы на рискованных ставках и перестал приносить прибыль. В итоге его место занял другой сотрудник синдиката, которого уже вела полиция. Перумал же взял паузу, а Дан Тан решил посадить его, потому что заподозрил в предательстве. Плюс Уилсон никогда не скрывал своей причастности к организации подставных матчей и вёл активную жизнь в соцсетях. Это обстоятельство много раз приводило к спорам. Тан считал, что излишнее внимание вредит их «схемам».

В феврале 2011 года он передал финской полиции, что Перумал въехал в страну по поддельным документам. Уилсона задержали, и вскоре в Финляндию приехали представители ФИФА. Следов его деятельности хватало по всему миру.

«Сначала я не хотел ничего рассказывать и не собирался упоминать Дана Тана, поскольку не знал, как оказался в полиции. Но они подставили меня, и сделали это специально. Я просто был недостаточно умён, чтобы распознать в них предательство. Сам же Тан продолжает работать, это точно», – написал Перумал в газету The New Paper в 2011-м.

Дан Тан всё опровергал: «Что? Я никакой не Дан Тан. Меня зовут Тан Сит Енг. Меня почему-то называют организатором договорных матчей. Но я ничего не знаю. Я ни в чём не виноват. Да, я возглавлял компанию Exclusive Sports, которая инвестировала в Финляндии. Но я работал там всего несколько месяцев. Потом я почувствовал что-то подозрительное и ушёл. Больше я с Перумалом не работал».

Перумала приговорили к двум годам финской тюрьмы, но отсидел он только половину срока, потому что сдал своих коллег по бизнесу. Сейчас он живёт в Будапеште, где находится под защитой свидетелей. Сингапур желает вернуть Перумала на родину, где ему предстоит отбывать тюремное заключение, но Венгрия отказывается, потому что он помог раскрыть ряд мошеннических схем и преступных организаций.