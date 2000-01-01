Кто из российских футболистов мог перейти в «Барселону»
Александр Гришин из ЦСКА. Начало 1990-х.
Ильшат Файзуллин из ЦСКА. Начало 1990-х.
Игорь Ледяхов из испанского «Спортинга». Середина 1990-х.
Валерий Карпин из «Сельты». 2002 год.
Андрей Аршавин из «Зенита». 2008 год.
Александр Головин из ЦСКА. 2017 год.
Алексей Миранчук из «Локомотива». 2020 год.
Сергей Пиняев из «Чертаново». 2021 год.
Арсен Захарян из «Динамо». 2021 год.
А дошёл до основы «Барсы» только Игорь Корнеев (1994-95).
Ещё два парня из России были в молодёжке клуба — Амир Натхо…
… И Роман Тугаринов.
Кто из российских футболистов мог перейти в «Барселону»
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