«Платить не нужно, на трансфере не заработаешь». Как Карпин не перешёл в «Барселону»

Сезон-1995/1996 Валерий Карпин закончил сезон с 14 мячами во всех турнирах за «Реал Сосьедад».

«Газета Marca часто опрашивает болельщиков, – вспоминал Карпин тот сезон в интервью «СЭ». – Недавно, например, была полемика: должен ли Редондо состричь волосы, как этого требует тренер аргентинской сборной Пассарелла.



А вслед за этим другая дискуссия: кого бы хотели видеть поклонники «Реала» в своей любимой команде. И среди названных футболистов фигурировала и моя фамилия. А журнал Don Balon писал, что, помимо «Реала», мной интересуются «Барселона» и «Валенсия». Пока это всё на уровне слухов».



– Тем не менее мысль о переходе в ведущие клубы вас нет-нет да и посещает? – спросили Карпина.



– Естественно. Посещает и подстёгивает. Но чтобы оказаться в «Реале» или «Барсе», нужно много забивать. Сколько? 15 или 18 мячей.



По итогам сезона-2001/2002 Карпин забил меньше – пять голов. Но из Барселоны позвонили.

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Как это было?

В 2002-м Валерий Карпин собирался уходить из «Сельты», где отыграл пять лет и превратился в национального героя, который потом без проблем спонсировал в Виго названную его именем велокоманду и другие спортивные клубы.

В том году, после чемпионата мира, где сборная России заняла третье место в группе с Бельгией, Тунисом и Японией, а Карпин забил гол с пенальти, у Валерия закончился контракт с «Сельтой», и он был близок к переходу в «Барселону».



Которой забивал до этого трижды.



Дважды – за «Спартак» в 1994 году. Когда в Москве сыграли 2:2 (Карпин сравнял), а в Барселоне проиграли 1:5 (Карпин забил первый гол матча).



И в 1997 году – за «Валенсию» (не помогло, каталонцы победили 3:2).

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Карпин в «Барселоне». Почему не получилось?

«Барса» в 2002-м году – не то чтобы лидер чемпионата Испании, закончили сезон на четвёртом месте, сенсационно вылетели из 1/32 Кубка Короля и менее сенсационно — из полуфинала Лиги чемпионов. В команде Луи ван Гала играли молодые Хави и Пуйоль, голландцы Клюйверт, Коку и Оверманс, также в том году на сезон заехал Мендьета (неудачно, четыре гола в 33 матчах).



Трансфер не сложился. Причины – прозаичные. По словам Карпина, сказалось то, что он был свободным агентом, то есть на трансфере ни у кого не получилось бы заработать.



«Правда ли, что ван Гал звал меня в «Барселону»? – рассказывал Карпин в интервью Евгению Савину. – Из Виго летел в Барселону. В Мадриде встречались с агентом. Там позвонили и сказали, что трансфер отменяется. Я был свободным агентом, никому не нужно было платить, а значит, никто на трансфере не заработает».



«Летел туда, но потом мне позвонили и сказали, что не складывается», – ещё одно краткое содержание от Карпина.



В случае перехода в «Барселону» Карпин бы мог стать вторым россиянином в истории клуба – после Игоря Корнеева, который сыграл за каталонцев 12 раз и однажды забил курьёзный гол в ворота «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов (бил с правого фланга, но вратарь пропустил подмышкой).

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Вместо «Барселоны» – борьба за чемпионство

В итоге Карпин поехал в «Реал Сосьедад», и в тот год его команда едва не заняла первое место в чемпионате: за два тура до конца сезона баски шли на первом месте, но проиграли «Сельте» 2:3 (символично, да?) и в итоге пропустили на два очка «Реал» мадридский, получив лишь место в Лиге чемпионов.



«Барселона» же спустилась ещё ниже: увольнение ван Гала в январе, итоговое шестое место и зона Кубка УЕФА, несмотря на 17 голов Патрика Клюйверта.

Карпин ставил в пример «Барселону» в разговоре о совмещении в сборной и «Ростове».



«Считаю, что совмещение может быть, и это допустимо, когда тренируешь «Барселону», – летом 2020-го говорил Карпин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну. – Всё идёт по накатанной, на первом месте, у тебя восемь сборников, и ты берёшь сборную Испании».



Другие примеры удобного совмещения от Карпина: романцевский «Спартак» и ЦСКА Слуцкого.



У Романцева – полсборной в «Спартаке» + дела идут хорошо.



У Слуцкого – основные игроки в ЦСКА + в клубе «всё шло плюс-минус нормально».



У Карпина – новая жизнь в сборной России.