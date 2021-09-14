«Я выиграл 11 титулов!» Эмоциональная речь Витории перед игрой с «Легией»

На предматчевой пресс-конференции за сутки до игры «Спартак» – «Легия» в Лиге Европы Руй Витория эмоционально отреагировал на критику интенсивности летних сборов своей команды. Ранее экс-защитник красно-белых Сослан Гатагов сказал в эфире «Матч ТВ», что слышал от группы футболистов московского клуба, что предсезонные сборы «Спартака» под руководством Витории были «самыми лёгкими в их жизни».
«Меня не удивило, что «Спартак» нестабильно начал сезон, потому что мы это прогнозировали перед предсезонным турниром, который с лёгкостью им дался. Есть группа игроков, с которой я лично общаюсь, и они мне сказали, что это были самые лёгкие сборы в их жизни. Нет никакой нагрузки с точки зрения физической и функциональной составляющих», – объяснил Гатагов неудачи «Спартака».
Сегодня Витория ответил на это, напомнив о количестве завоёванных им трофеев.
«Мы говорим сейчас о Лиге Европы. Тогда была предсезонная подготовка. Если кто-то говорит, что это были самые лёгкие сборы в их жизни, значит, они им понравились. А вообще, это всё слухи. Почему вы меня спрашиваете об этом сейчас? Если вы хотите поговорить о физике или тактике, то давайте соберёмся и обсудим. Для меня всё это не укладывается в голове. Мы готовы, собраны, мы все вместе. Ответственность лежит на мне», – сказал португалец.
На этом тема, казалось, была исчерпана, но Витория кое-что добавил. «Я выиграл 11 титулов, три чемпионства, выходил в 1/4 финала ЛЧ. Кто прав?» – раздражённо заявил главный тренер «Спартака».
Португальский специалист высказался в стиле Жозе Моуриньо, который в августе 2018-го на одной из пресс-конференций напомнил всем критикам о своих заслугах.
Эмоции Витории проявились на фоне тяжёлого сезона для «Спартака»: команда идёт на 9-м месте при заявленной цели – чемпионство к 100-летию клуба. При этом тренера скандированиями поддержали фанаты на последней игре, в которой «Спартак» победил «Химки» (3:1).
Правда, на эмоциях Витория, кажется, немного ошибся, говоря о выигранных 11 титулах. Если верить Transfermarkt, он выиграл девять. Скорее всего, сам тренер посчитал какой-то трофей, завоёванный не с основными командами – ранее он тренировал команду «Бенфики» до 19 лет. Впрочем, Гатагов, рассказавший, что при португальце нет нормальных физических нагрузок, и вовсе выиграл только молодёжное первенство России сезона-2011/2012 в качестве футболиста.
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