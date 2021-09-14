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Заявление Сослана Гатагова про лёгкие летние сборы «Спартака»: что ответил Руй Витория

«Я выиграл 11 титулов!» Эмоциональная речь Витории перед игрой с «Легией»
Павел Прохоров
Руй Витория ответил на заявление Сослана Гатагова
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Тренер разозлился из-за вопроса про летние сборы. Таким португальца мы ещё не видели.

На предматчевой пресс-конференции за сутки до игры «Спартак» – «Легия» в Лиге Европы Руй Витория эмоционально отреагировал на критику интенсивности летних сборов своей команды. Ранее экс-защитник красно-белых Сослан Гатагов сказал в эфире «Матч ТВ», что слышал от группы футболистов московского клуба, что предсезонные сборы «Спартака» под руководством Витории были «самыми лёгкими в их жизни».

«Меня не удивило, что «Спартак» нестабильно начал сезон, потому что мы это прогнозировали перед предсезонным турниром, который с лёгкостью им дался. Есть группа игроков, с которой я лично общаюсь, и они мне сказали, что это были самые лёгкие сборы в их жизни. Нет никакой нагрузки с точки зрения физической и функциональной составляющих», – объяснил Гатагов неудачи «Спартака».

Федун выразил полную поддержку Витории. Обычно после этого «Спартак» убирает тренера Федун выразил полную поддержку Витории. Обычно после этого «Спартак» убирает тренера

Сегодня Витория ответил на это, напомнив о количестве завоёванных им трофеев.

«Мы говорим сейчас о Лиге Европы. Тогда была предсезонная подготовка. Если кто-то говорит, что это были самые лёгкие сборы в их жизни, значит, они им понравились. А вообще, это всё слухи. Почему вы меня спрашиваете об этом сейчас? Если вы хотите поговорить о физике или тактике, то давайте соберёмся и обсудим. Для меня всё это не укладывается в голове. Мы готовы, собраны, мы все вместе. Ответственность лежит на мне», – сказал португалец.

На этом тема, казалось, была исчерпана, но Витория кое-что добавил. «Я выиграл 11 титулов, три чемпионства, выходил в 1/4 финала ЛЧ. Кто прав?» – раздражённо заявил главный тренер «Спартака».

Португальский специалист высказался в стиле Жозе Моуриньо, который в августе 2018-го на одной из пресс-конференций напомнил всем критикам о своих заслугах.

Эмоции Витории проявились на фоне тяжёлого сезона для «Спартака»: команда идёт на 9-м месте при заявленной цели – чемпионство к 100-летию клуба. При этом тренера скандированиями поддержали фанаты на последней игре, в которой «Спартак» победил «Химки» (3:1).

Правда, на эмоциях Витория, кажется, немного ошибся, говоря о выигранных 11 титулах. Если верить Transfermarkt, он выиграл девять. Скорее всего, сам тренер посчитал какой-то трофей, завоёванный не с основными командами – ранее он тренировал команду «Бенфики» до 19 лет. Впрочем, Гатагов, рассказавший, что при португальце нет нормальных физических нагрузок, и вовсе выиграл только молодёжное первенство России сезона-2011/2012 в качестве футболиста.

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