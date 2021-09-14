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Дюков ответил Владимиру Путину на слова о лимите — российский футбол ждут реформы?

Наш футбол всё-таки реформируют? Дюков по фактам ответил на слова Путина о лимите
Максим Пахомов
Дюков ответил Владимиру Путину на слова о лимите
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В РФС сдаваться не собираются.

Владимир Путин недавно обратил внимание на главную дискуссию вокруг российского футбола – возможные реформы РФС, которые, в том числе, подразумевают изменение лимита на легионеров в РПЛ. Вот цитата президента России от 10 сентября:

– Слышал в последнее время: давайте снимем ограничение на количество легионеров. Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут, — заявил Путин.

Путин отстаивает в футболе лимит на легионеров. Это странно Путин отстаивает в футболе лимит на легионеров. Это странно

Сразу после заявления многие эксперты поспешили поддержать президента – дескать, всё правильно, нельзя убирать лимит. Но главный вопрос – не реакция экспертов и даже президентов некоторых клубов РПЛ на слова Путина, а позиция наших футбольных чиновников – РФС и конкретно – Александра Дюкова. Который, по ощущениям, на реформы в футболе настроен серьёзно.

Дюков хранил молчание недолго – четыре дня. И сегодня после попечительского совета РФС заочно ответил президенту:

– Президент сказал о том, что необходимо регулирование этого вопроса, этой сферы, которая связана с использованием иностранных игроков, – заявил Дюков. – Мы не предлагали отказаться от регулирования, наше предложение – новый подход к регулированию использования иностранных игроков в России. Мы не ставили перед собой задачи создать условия, наиболее благоприятные для иностранных спортсменов, ущемив в правах наших футболистов.

Дальше он подробно рассказал о задачах реформы:

– Наш подход направлен на повышение конкурентоспособности наших клубов, снижение их расходов, повышение конкурентоспособности наших игроков с сохранением их мотивации к развитию, что важно для сборной. В процессе обсуждения этого предложения в информационном поле всё свелось к обсуждению упрощённого варианта – что предложение подразумевает отмену лимита. Это не так. Посмотрите на предложение РФС и то, что мы обсуждали с клубами:

  • Минимальное гарантированное количество доморощенных игроков – восемь, но их может быть и больше.
  • Качественные требования к легионерам.
  • Введение плавающего потолка зарплат.
  • Стимулирование российских клубов использовать российских молодых игроков – это финансовый стимул, это работает эффективнее, чем завышенные зарплаты и бонусы за российские паспорта.
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Отдельно Дюков сказал о стимулировании футбольных академий: «Это комплекс мер, которые, в том числе, направлены на стимулирование академий и ужесточение требований по работе со своими академиями. Но требования к академиям клубов с нашей стороны предполагало, в том числе, дополнительное стимулирование и финансирование тех академий, которые будут следовать нашим требованиям. Мы заинтересованы, чтобы российские игроки выступали в наших клубах. Вы и сами прекрасно знаете, что основные поставщики игроков в сборную — это российские команды. Нам нужно, чтобы футболисты играли, но важный момент — это должны быть мотивированные футболисты. А клубы, которые подготовили молодых футболистов, получали за это вознаграждение».

Про Олимпийские игры, о которых говорил Путин, Дюков тоже не забыл:

– Последний отбор на Олимпиаду в Токио был в 2017-2018 годах. Это было давно. Конечно, мы понимаем, что Олимпийские игры — это не самый важный международный футбольный турнир, он уступает чемпионату мира и Европы. Но нам хотелось бы, чтобы наша команда до 23 лет принимала участие на Олимпиаде. РФС такую задачу ставит, мы будем работать в этом направлении, но отбор на Олимпиаду ещё более сложный, чем на чемпионат мира или Европы. Европейские сборные получают всего четыре путёвки, а у нас 55 ассоциаций.

– Есть ли у вас ощущение, что президент не до конца понимает, как работает лимит на легионеров?
– Наш президент понимает всё. Он однозначно высказался за то, что регулирование сферы деятельности — а именно использование иностранных спортсменов — должно быть. Всё это есть и в других чемпионатах. Всё, что мы предлагаем, это лишь другой подход.

Лимит уже меняли по решению президента. Тогда тоже не смогли прибавить легионеров Лимит уже меняли по решению президента. Тогда тоже не смогли прибавить легионеров

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Главное, что сделал Дюков – он не стал сдаваться после слов президента. Опасения, что теперь-то, после слов Путина, никакие реформы нам не светят, точно были – ведь раньше слова президента уже не давали поменять лимит на легионеров.

Но Дюков аргументированно ответил на слова президента, что называется, по фактам. И, как кажется со стороны, сделал это аккуратно – отсюда и слова про то, что «президент понимает всё».

Не понимают другие – те, кто увёл дискуссию в формат «быть лимиту или нет». Пускай так. Главное, чтобы эти «другие» теперь донесли до президента позицию Дюкова полностью. И реформам РФС после этого дали зелёный свет.

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