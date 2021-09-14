Наш футбол всё-таки реформируют? Дюков по фактам ответил на слова Путина о лимите

Владимир Путин недавно обратил внимание на главную дискуссию вокруг российского футбола – возможные реформы РФС, которые, в том числе, подразумевают изменение лимита на легионеров в РПЛ. Вот цитата президента России от 10 сентября:



– Слышал в последнее время: давайте снимем ограничение на количество легионеров. Замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная России не играет на Олимпийских играх? Ну и ещё не будет 20 лет играть, если одни иностранцы будут, — заявил Путин.

Сразу после заявления многие эксперты поспешили поддержать президента – дескать, всё правильно, нельзя убирать лимит. Но главный вопрос – не реакция экспертов и даже президентов некоторых клубов РПЛ на слова Путина, а позиция наших футбольных чиновников – РФС и конкретно – Александра Дюкова. Который, по ощущениям, на реформы в футболе настроен серьёзно.



Дюков хранил молчание недолго – четыре дня. И сегодня после попечительского совета РФС заочно ответил президенту:



– Президент сказал о том, что необходимо регулирование этого вопроса, этой сферы, которая связана с использованием иностранных игроков, – заявил Дюков. – Мы не предлагали отказаться от регулирования, наше предложение – новый подход к регулированию использования иностранных игроков в России. Мы не ставили перед собой задачи создать условия, наиболее благоприятные для иностранных спортсменов, ущемив в правах наших футболистов.



Дальше он подробно рассказал о задачах реформы:



– Наш подход направлен на повышение конкурентоспособности наших клубов, снижение их расходов, повышение конкурентоспособности наших игроков с сохранением их мотивации к развитию, что важно для сборной. В процессе обсуждения этого предложения в информационном поле всё свелось к обсуждению упрощённого варианта – что предложение подразумевает отмену лимита. Это не так. Посмотрите на предложение РФС и то, что мы обсуждали с клубами:

Минимальное гарантированное количество доморощенных игроков – восемь, но их может быть и больше.

Качественные требования к легионерам.

Введение плавающего потолка зарплат.

Стимулирование российских клубов использовать российских молодых игроков – это финансовый стимул, это работает эффективнее, чем завышенные зарплаты и бонусы за российские паспорта.

Отдельно Дюков сказал о стимулировании футбольных академий: «Это комплекс мер, которые, в том числе, направлены на стимулирование академий и ужесточение требований по работе со своими академиями. Но требования к академиям клубов с нашей стороны предполагало, в том числе, дополнительное стимулирование и финансирование тех академий, которые будут следовать нашим требованиям. Мы заинтересованы, чтобы российские игроки выступали в наших клубах. Вы и сами прекрасно знаете, что основные поставщики игроков в сборную — это российские команды. Нам нужно, чтобы футболисты играли, но важный момент — это должны быть мотивированные футболисты. А клубы, которые подготовили молодых футболистов, получали за это вознаграждение».



Про Олимпийские игры, о которых говорил Путин, Дюков тоже не забыл:



– Последний отбор на Олимпиаду в Токио был в 2017-2018 годах. Это было давно. Конечно, мы понимаем, что Олимпийские игры — это не самый важный международный футбольный турнир, он уступает чемпионату мира и Европы. Но нам хотелось бы, чтобы наша команда до 23 лет принимала участие на Олимпиаде. РФС такую задачу ставит, мы будем работать в этом направлении, но отбор на Олимпиаду ещё более сложный, чем на чемпионат мира или Европы. Европейские сборные получают всего четыре путёвки, а у нас 55 ассоциаций.

– Есть ли у вас ощущение, что президент не до конца понимает, как работает лимит на легионеров?

– Наш президент понимает всё. Он однозначно высказался за то, что регулирование сферы деятельности — а именно использование иностранных спортсменов — должно быть. Всё это есть и в других чемпионатах. Всё, что мы предлагаем, это лишь другой подход.

***

Главное, что сделал Дюков – он не стал сдаваться после слов президента. Опасения, что теперь-то, после слов Путина, никакие реформы нам не светят, точно были – ведь раньше слова президента уже не давали поменять лимит на легионеров.



Но Дюков аргументированно ответил на слова президента, что называется, по фактам. И, как кажется со стороны, сделал это аккуратно – отсюда и слова про то, что «президент понимает всё».

Не понимают другие – те, кто увёл дискуссию в формат «быть лимиту или нет». Пускай так. Главное, чтобы эти «другие» теперь донесли до президента позицию Дюкова полностью. И реформам РФС после этого дали зелёный свет.