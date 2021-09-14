Жара в Севилье! Белорусский судья установил рекорд Лиги чемпионов по пенальти

Лига чемпионов вернулась и сделала это ярко. Пока многие следили за очередными геройствами Криштиану Роналду в составе «Манчестер Юнайтед», в параллельном матче тоже происходило что-то эпичное. Там «Севилья» принимала «Ред Булл Зальцбург». Получилось круто.

Главным героем матча стал арбитр — белорус Алексей Кульбаков. На 13-й минуте он назначил пенальти в пользу «Зальцбурга». К мячу подошёл полузащитник Карим Адейеми — не забил. Не беда, через восемь минут гости получили вторую попытку. В этот раз исполнял хавбек Лука Сучич. Получилось удачнее — 0:1.



Следующее яркое событие произошло на 37-й минуте. Можете догадаться, какое решение принял судья. Правильно, назначил пенальти в пользу «Зальцбурга»! Австрийцы решили, что нашли идеального пенальтиста, но не тут-то было. Со второй попытки Сучич не забил.



На этом представление не закончилось. На 42-й минуте Кульбаков назначил ещё один пенальти, но на этот раз в пользу «Севильи». Полузащитник Иван Ракитич исполнил на опыте — 1:1. Надо ли говорить, что за всю историю Лиги чемпионов в одном матче ни разу не назначали сразу четыре пенальти. А тут всё это уместилось в один тайм. Просто безумие!

Второй тайм тоже получился весёлым. А начался он с нелепого удаления. Форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири получил мяч в штрафной площади и, прежде чем пробить, решил улучшить позицию. Он качнул защитника и упал, так и не дождавшись контакта. Симуляция была настолько очевидной, что белорусский арбитр моментально достал жёлтую карточку, которая оказалась для игрока второй. Самое интересное началось дальше. Боковой судья поднял флаг — в момент передачи Эн-Несири находился в офсайде. Футболисты «Севильи» взбунтовались и стали требовать отменить удаление, но Кульбаков был непреклонен.

Несмотря на численное меньшинство «Севильи», активно играли обе команды. Хозяевам не позволяли сбавить обороты изначальный статус фаворита и фактор домашнего стадиона, а гости почуяли запах крови. Во втором тайме страсти кипели вовсю, и в середине 45-минутки было стойкое ощущение, что игра закончится массовой дракой. Кульбаков пытался регулировать эту жару жёлтыми карточками (семь штук за тайм), но получалось едва ли.

В концовке матча потасовки вышли на первый план, оставив позади футбол. Поучаствовал даже помощник главного тренера «Севильи» Хулена Лопетеги. Он схватил вылетевший за пределы поля мяч, чтобы помешать контратаке на ворота его команды. Футболист «Зальцбурга», понятное дело, был недоволен и стал толкаться.



Фанаты «Севильи» каждое действие судьи встречали свистом. Есть подозрение, что фамилия Кульбаков станет в этом испанском городе именем нарицательным.