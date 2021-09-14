Россияне и украинец из «Зенита» не встали на колено в Англии. Как отреагировали болельщики

Еврокубковый сезон для России начался с нефутбольной истории. В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» приехал в гости к «Челси». Перед стартовым свистком, как это обычно бывает в Англии, началась акция в поддержку движения Black Lives Matter. Футболисты вышли на газон стадиона «Стэмфорд Бридж» и встали на колено — но не все.

В трансляции в глаза бросилось, что колено преклонили все футболисты «Челси», кроме испанского защитника Маркоса Алонсо, который не делает этого и в матчах АПЛ. Но больше внимания привлёк «Зенит». У сине-бело-голубых из полевых футболистов акцию поддержали иностранные игроки, а трое россиян — Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин, Далер Кузяев — и украинец Ярослав Ракицкий продолжили стоять на ногах.

Спецкор «Чемпионата» Дмитрий Зимин присутствовал на матче. По его словам, трибуны отреагировали на поведение футболистов «Зенита» сдержанно — явного организованного гула или свиста не было, разве что отдельные выкрики.

В соцсетях активной реакции тоже не последовало, хотя нашлись и те, кого игроки «Зенита» взбесили. Один из болельщиков обозвал соперников «Челси» расистами, а другой попросил лондонскую команду наказать гостей из России на поле. Российские любители футбола, напротив, поддержали соотечественников. По их словам, к нашим реалиям BLM прямого отношения не имеет, поэтому и игрокам не следует придерживаться чужих ритуалов.

Если забыли, акции BLM пришли в футбол в прошлом году после резонансного инцидента в США, где полицейский во время задержания лишил жизни афроамериканца Джорджа Флойда. Тогда по стране, а позже и по Европе прокатились волны протеста, которые затронули и самый популярный вид спорта. Активнее всех акцию поддерживали в Англии, где, к слову, не все посчитали такой шаг целесообразным. Некоторые болельщики освистывали футболистов, как только те вставали на колено. Игрокам «Брентфорда» и вовсе пришлось менять тактику и выражать протест против расизма по-другому.

Впереди у «Зенита» насыщенный график в Лиге чемпионов. Соперниками действующих чемпионов России по группе также являются «Ювентус» и «Мальмё». В первом круге сине-бело-голубые проведут два домашних матча — сначала со шведами, а затем с итальянцами. Дальше будут трудные выезды в обратном направлении, а закончится всё игрой с «Челси» в Санкт-Петербурге. Если набрать достаточно очков на своём поле, можно как минимум отправиться в Лигу Европы с третьего места. Неприятную тенденцию, когда команда остаётся без евровесны, пора прервать.