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«Челси» — «Зенит» — 1:0, обзор матча, 14 сентября 2021 года, Лига чемпионов

«Зенит» не обречён в этой Лиге чемпионов. В Англии за команду не было стыдно
Дмитрий Зимин
«Челси» – «Зенит» – 1:0, обзор матча
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Чемпион России был близок к ничьей с «Челси», но всё решил класс Лукаку.

В Англии мало кого интересовал «Зенит». Местные газеты посвятили свои последние полосы Криштиану Роналду и АПЛ, а игре Лиги чемпионов отвели всего пару абзацев. От болельщиков, которые собирались у стадиона за пару часов игры, слышались только слова «Газпром» и «Санкт-Петербург». Тысячи людей проходили по маленькой улице у «Стэмфорд Бридж» и сворачивали к огромной надписи, показывающей, кто выиграл в прошлом сезоне главный трофей Европы. Закономерный английский эгоизм, подкреплённый статусом действующих обладателей Кубка. Какой здесь может быть «Зенит» — команда, которая у многих вызывала чувство обреченности ещё до стартового свистка. А потом прошёл первый тайм и середина второго. И о чём вы подумали к 68-й минуте?

Лига чемпионов. Группа H. 1-й тур
14 сентября 2021, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Лукаку – 69'

Томас Тухель к этому времени уже нервно метался по своей зоне и вовсю подсказывал игрокам. В первом тайме они прижали «Зенит» только к 40-й минуте. До этого Питер хоть и меньше контролировал мяч, но периодически выбегал в атаку. И если бы не частые косяки Сутормина в простых эпизодах, потенциальных подходов к чужим воротам было бы больше. Чистяков, Ракицкий и превратившийся в защитника Барриос неплохо перекрывали Лукаку. И, главное, команда играла не трусливо. Чего так ждали в нынешней Лиге чемпионов после прошлой.

Неплохой, но не статистический показатель первого тайма — болельщики в синих футболках только дважды вставали со своих мест в ожидании гола после опасных атак «Челси». Во втором — столько же. Не так уж и много для команды «без слабых мест».

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Конечно, во втором тайме «Челси» требовались изменения. Их система в атаке не очень работала против обороны, которая проводила, возможно, лучший матч года. И в этой ситуации спасли навесы — Аспиликуэта нашёл передачей в штрафной Лукаку, за которым впервые не успел Чистяков. Форвард пробил в ближний угол, а Крицюк не спас.

Хотя до этого мог забивать «Зенит» — Азмун после быстрого отрыва выскакивал почти на Менди, но не попал по мячу из-за ноги Рюдигера. А уже после гола Лукаку момент имел Дзюба, на которого делал передачу иранец. Нет, «Зенит» не играл лучше «Челси» и результат, скорее, закономерен, но команда Сергея Семака точно не включила себя образца прошлого сезона, закрывшись в обороне.

Даже после мощных подходов «Челси» команда выбегала в атаку и точно не вызывала чувство безнадёжности. Это главный итог игры.

После финального свистка Тухель уже выглядел уверенным в себе мужчиной, а 30 тыс. человек поехали по домам. Вряд ли теперь «Зенит» им стал хоть немного ближе и понятнее. Три очка в таблице — и мысли о следующей игре. Но у «Зенита» после такого матча точно должна появиться внутренняя уверенность в собственных силах.

Ведь проигрывать достойно отнюдь не стыдно.

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