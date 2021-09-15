Разгром от «Баварии» по делу. «Барселона» была хуже во всём

Первый матч с «Баварией» после исторического поражения со счётом 2:8 – не обычная игра, даже если бы в «Барселоне» стали с этим спорить. Но там и не спорили. Рональд Куман подчеркнул, что прошло уже больше года и что его команда может навредить сопернику. Сказано вроде бы с уважением к себе, но и осторожно. Серхио Бускетс тоже вспомнил ту игру и сказал, что тот результат до сих пор трудно принять. Такая предыстория делает игру особенной.

Куман выбрал схему 5-3-2. Без мяча «Барселона» выстраивалась в защите в узкую пятёрку в линию, так что крайние защитники действовали по вингерам «Баварии», а Левандовски оставался против троих соперников. Депай и Люк де Йонг, к которым иногда по очереди подключались Педри и Френки де Йонг, образовали первую линию прессинга, но она была скорее формальной, и «Бавария» этот прессинг не всегда даже замечала.



Юлиан Нагельсман сыграл с привычной для команды схемой 4-2-3-1. Единственный (и очень относительный) сюрприз – как поделят фланги Зане и Мусиала, поскольку оба могут сыграть и справа, и слева. Зане вышел слева, Мусиала – справа. Без мяча гости агрессивно вступали в прессинг на чужой половине и довольно быстро подавили слабые попытки каталонцев начинать атаки через пас.

«Барселона» хорошо держалась под прессингом минут 15. На этом отрезке хозяева через розыгрыш выманивали «Баварию», а потом быстро играли в освободившиеся зоны. Из этого родилось несколько неплохих подходов к воротам Нойера, а также атака, которую Киммиху пришлось срывать ценой жёлтой карточки.



Но уже к середине первого тайма план перестал работать. Левандовски, Мусиала и Зане разбирали тройку центральных защитников, а Дэвис и Павар, изначально занимая полупозицию, высоко встречали крайних. Бускетса контролировал Мюллер. Это рискованно, потому что Зюле и Юпамекано оставались вдвоём против Депая и де Йонга, но «Барселоне» не удавалось этим воспользоваться и довести атаки до скоординированных рывков и передач за спину.

Как раз в середине тайма «Бавария» прессингом спровоцировала ошибку в центре (Бускетс неточно отдал на де Йонга) и провела атаку четыре в четыре. Опаснейшая атака, в ходе которой мяч секунд 10 ходил по штрафной «Барселоны». Пике бросился под удар Мусиалы.

Пике, Гарсии и Араухо приходилось либо играть на вынос, либо стерильно перекатывать мяч между собой. Но даже максимально осторожный розыгрыш иногда сбоил под прессингом. Как в конце первого тайма, когда после перехвата в центре Мусиала прорывался по флангу и гости остановились в пасе от опасной атаки.

Фото: David Ramos/Getty Images

Параллельно с неспособностью преодолеть прессинг проявилась ещё одна проблема. «Барселона» не справлялась со скоростью паса «Баварии». Хозяева не успевали: центральные полузащитники разрывались на большом пространстве, а компактная пятёрка защитников не гарантировала отсутствия моментов. Мюллер оттягивался назад и играл между линиями. Полузащитники не успевали реагировать на это движение, если атака быстро развивалась с фланга в центр, а защитники игнорировали его и не выдвигались из линии.



Этой проблемой воспользовался Мюллер, когда открыл счёт. Атака развивалась через левый фланг, туда стянулись все полузащитники «Барселоны», оставив центр свободным. Мюллер, которого потерял Бускетс, долго просил мяч, получил не сразу (пас пошёл на Зане), но всё равно оставался один. И у него было достаточно времени, чтобы подработать пас и пробить, прежде чем Бускетс успел вернуться.



Концовка тайма произвела двойственное впечатление. С одной стороны, «Бавария» не разрывала хозяев и не создавала момент за моментом. С другой – «Барселона» была сосредоточена исключительно на том, чтобы удержать минимальное поражение. Осторожный перекат между защитниками либо дальние забросы в борьбу – никакой контригры, никакого риска.



Счёт 1:0 не отражал преимущества гостей. Чтобы отыграться, Куману нужно было придумать в перерыве что-то радикальное. Но довольно быстро «Барселона» пропустила второй. Отчасти можно списать на невезение: первый удар Дэвиса был нанесён из неопасной позиции и заблокирован, но мяч отскочил к Мусиале, который был один на дуге штрафной. Опять провал опорной зоны: де Йонг выдернулся в подкат, Педри закрывал левый полуфланг, а Бускетс весь эпизод отыграл пешком и опоздал. Удар Мусиалы попал в штангу, на добивании первым был Левандовски. Вообще, «Бавария» выигрывала вторые мячи почти весь матч.

Фото: David Ramos/Getty Images

Куман логично заменил Бускетса, но также был вынужден снять получившего травму Альбу. Ещё три замены: Демир, Коутиньо и Мингеса вместо Люка де Йонга, Гарсии и Роберто. В итоге перестроений схема поменялась на 4-3-3 с Депаем, Демиром и Коутиньо в атаке и Мингесой с Бальде на флангах защиты.

После этих замен за «Барселону» стало немного страшно. На поле было одновременно четыре игрока 18 лет и младше: Педри (самый старший), Демир, Габи и Бальде. Но на несколько минут случился всплеск атакующей активности. Молодые игроки шли в обводку, заполняли зоны и пасовали в касание. Мяч сразу стал ходить быстрее, и прессинг «Баварии» пару раз дал сбой.



Эту активность «Бавария» пресекла третьим голом. Снова Левандовски, снова на добивании после штанги, но гол нельзя списать на стечение обстоятельств. Дэвис и Гнабри вдвоём запрессинговали Демира, который несколько секунд укрывал мяч корпусом, но никто так и не открылся под пас. А после этого «Барселона» пропустила пас под удар вдоль всей штрафной. Ну и добивание уже в качестве бонуса. Гол, который вскрывает сразу множество недостатков.



«Барселона» и «Бавария» находятся на разных стадиях эволюции, поэтому поражения хозяев можно было ждать. Но настолько явная беспомощность всё-таки удивила. «Барселона» не справилась с прессингом, не смогла ничего предложить в позиционных атаках и не смогла надёжно закрыться без мяча. Разгром по делу.