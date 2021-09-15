«В Питере должны побеждать!» Реакция болельщиков на поражение «Зенита» от «Челси»

«Зенит» стартовал в Лиге чемпионов. В 1-м туре группового этапа действующие чемпионы России приехали в гости к обладателю главного еврокубка — «Челси».

«Зенит» смотрелся достойно, но довести дело до гола не сумел. «Челси» же, не показывая яркой игры, положился на индивидуальное мастерство своих футболистов, и это сработало. На 69-й минуте защитник Сесар Аспиликуэта сделал идеальную подачу в штрафную площадь, а огромный нападающий Ромелу Лукаку без труда перевисел соперников и замкнул навес головой.

Любопытно, что по ударам в створ ворот у «Челси» и «Зенита» равенство — обе команды нанесли по два. При этом по общему количеству попыток преимущество всё же у хозяев (11 против 6). Мячом также больше владели лондонцы (66 процентов против 34), но было бы удивительно видеть обратное.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции выразил мнение, что его команда могла добиться лучшего результата: «Сложная игра. Если в первом тайме мы более надёжно смотрелись в обороне, то во втором позволили сопернику атаковать опасно, было несколько очень хороших моментов у «Челси». По идее в том моменте, в котором не должны были пропускать, пропустили. А свои моменты — тот, который был, и было ещё два хороших момента у Сердара Азмуна и Артёма Дзюбы — мы, к сожалению, не реализовали. Жаль. Конечно, победа «Челси» заслуженная, но при небольшом везении могли отсюда увезти ничью».

Болельщики «Зенита» в большинстве своём сошлись во мнении, что всё не так плохо, несмотря на поражение.

«Думал, что будет гораздо хуже. Играли нормально, временами даже хорошо, учитывая, с кем был матч. Защита порадовала сегодня. Азмун может только с Дзюбой играть, один теряется. Барриос — молодчина, великолепно сыграл, несмотря на то что вообще с командой не готовился».

«Обидно. У наших такие моменты были… Могли бы 2:1 победить».

«Следующая игра — самая важная. Третье место надо брать, и в Лигу Европы. А там набираться опыта. Это объективно наш уровень, и ничего обидного в этом нет».

«В Питере должны побеждать!»

«Спасибо, что хоть без разгрома обошлось. Этот матч, конечно, лучше, чем все в прошлом сезоне, но странно радоваться такому. Хочется, чтобы «Зенит» уже начал побеждать в еврокубках».

Фанаты «Челси» оказались не в восторге от игры своей команды и много хвалили Лукаку, забившего единственный гол в матче.

«Не лучшая игра, но всё равно три очка. В этом преимущество наличия в команде нападающего с хорошей реализацией. Как же нам этого не хватало».

«Нам нужно улучшать игру. Нельзя ничего выиграть, действуя так».

«Надо отдать должное «Зениту». Они очень здорово оборонялись и заблокировали кучу подач и ударов, а также мешали нашему движению. Мы могли бы выступить лучше, но играли с действительно сильной командой».

«Вот что даёт команде присутствие форварда топ-уровня. Мы можем играть отвратительно, но всё, что ему нужно, — это один хороший шанс, и он сможет спасти нас».

«Обменять Хадсона-Одои на Клаудиньо. Кто бы от такого отказался?»

«Челси» переиграл «Зенит» как детей. Те ничего не смогли сделать с соперником».

Ответный матч «Зенита» с «Челси» состоится только в декабре, а впереди у команды Семака матч с «Мальмё» (29 сентября).