Да, одержать «достойное поражение» — отстой. Но для нынешнего «Зенита» это уже очень круто

В Англии есть милая традиция – строить стадионы в местах, где клуб якобы создаётся. В двух минутах от «Стэмфорд Бридж» есть паб исключительно для локальных фанов. А надписи вокруг него сообщают, что именно здесь придумали «Челси». Никто не знает наверняка, насколько это правда. И вряд ли идея пришла конкретно за одной пивной ночью. Но в красивую сказку всегда хочется верить. Как это делали двое жутко пьяных мужчин после матча.
Когда я проходил мимо этого паба, многие уже разошлись. Но пару особенных «локалов» хотели продолжения. Во мне они увидели человека, который им может его обеспечить. Но быстро разочаровались, когда я сказал, что из России.
«Знаешь, а вы классно играли. Думал, что в России есть только хоккей и Путин, ведь в футболе у вас не особо выходит. Но сегодня вы были почти как...» — в этот момент мужчина остановился. Подумал, как бы сказать то, что будет близко к правде и не обидно.
«Вы были как хороший средний клуб Премьер-лиги. Нет, правда. Думаю, «Зенит» удивил Тухеля», — закончил он свою мысль.
Я ответил, что не только Тухеля, но и многих в России. Но он меня уже не слушал. Его не пустили обратно в бар, и он пробивался в магазин. Сегодня тот фанат с трудом вспомнит название клуба, который вчера его впечатлил. И до декабря даже не подумает об этом.
Полагаю, в Питере серьёзно отнеслись к провалу в прошлой Лиге чемпионов. Вопрос был даже не в результате, а в дико мощной критике, которая шла из медиа за игровой стиль. Двадцать минут приличного футбола с «Брюгге» — поражение, ноль с «Боруссией» — поражение. Потом две игры с «Лацио», которые даже не хочется вспоминать. И везде одна проблема: страх, неуверенность и глубокие ментальные проблемы. При наличии нескольких опытных игроков команда просто не знала, как побеждать. И не умела это делать. Даже если предположить, что один мяч залетит в ворота, наверняка из своих потом пришлось бы доставать ещё больше.
Повторения этого боялись. И руководство, и тренерский штаб, и команда. После жеребьёвки стало ясно: никто в здравом уме не осудит «Зенит» за третье место в группе. Однако в случае трусливой игры, к которой добавится ещё несколько разгромов, команду и Семака вновь уничтожат. Нужен был прогресс. И с «Челси» мы все его увидели.
Вот несколько примеров:
- Мощнейшая игра в обороне без капитана команды Ловрена. Понятно, что в этом велика заслуга Барриоса, но Чистяков и Ракицкий также полностью перекрыли Лукаку и не дали ему ничего создать, кроме момента с голом.
- Объёмный и качественный матч Кузяева и Вендела. В прошлой ЛЧ первого, как и многих других, разносили за неуверенную игру, но в Лондоне он сыграл очень прагматично и здорово перекрывал центр.
- Оставить на скамейке Дзюбу под такого соперника — умный шаг Семака. «Зенит» почти не атаковал позиционно, а при быстрых отрывах от Артёма не было бы толку. Да и вообще надо признать, что Сергей и его штаб хорошо разобрали «Челси». Неспроста Тухель после матча так расхваливал соперника.
Всё это парадоксально на фоне того, что «Зенит» глобально не изменился за летнее трансферное окно. В воротах вышел Станислав Крицюк, который проводил только второй матч за команду. Клаудиньо до сих пор ищет себя в структуре Семака и ориентируется на Малкома, а Сутормин оказался вынужден закрывать фланг из-за травмы Караваева.
И при всех этих деталях вы хотите продолжить шутить про то, что «команда одержала достойное поражение?»
Мне — совсем не хочется. «Зенит» провёл крутой матч. И теперь хочется продолжения.
- 15 сентября 2021
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