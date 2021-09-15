Над португальцем смеются и хвалят одновременно. Сначала он зарядил мячом в женщину, а потом сделал ей подарок.

«Вот почему Роналду — величайший футболист всех времён». Болельщики — о поступке Криштиану

Лига чемпионов стартовала сразу с нескольких захватывающих матчей. В одном из них швейцарский «Янг Бойз» принимал «Манчестер Юнайтед». В игре хватало ярких событий: очередной гол Криштиану Роналду, удаление и сенсационный камбэк хозяев. Но один эпизод оказался в тени, а случился он ещё до стартового свистка.

Главным действующим лицом истории стал Роналду. На предыгровой разминке португалец неточно пробил по воротам и угодил мячом в женщину-стюарда. Удар получился таким сильным, что та упала. Женщине потребовалась помощь коллег, но в стороне не остался и Криштиану. Он подошёл к пострадавшей и начал общаться с ней, пытаясь выяснить, насколько ей досталось. К счастью, обошлось без серьёзных травм.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и UEFA. Посмотреть ролик можно на канале DAZN в «Твиттере».

После матча Роналду не забыл про стюарда, в которую зарядил мячом, и отдал ей свою футболку. Довольная женщина попозировала перед фотографами с подарком. Ей поведение пятикратного обладателя «Золотого мяча» явно пришлось по душе.

Поступок Криштиану — благородный и по-человечески правильный. Но мнения болельщиков в соцсетях радикально разошлись. Многие стали издеваться над Роналду и заподозрили его в показушничестве. Другие восхитились португальцем, как будто он спас стюарду жизнь.

Первая категория — издевательства:

«Он попал в неё со штрафного».

«В следующий раз он может кого-нибудь убить. Дайте Бруну исполнять штрафные».

«Роналду предстоит раздарить ещё кучу футболок болельщикам, которым он разбивает носы после ударов со штрафных каждую неделю».

«Он перестал лупить по птицам. Теперь лупит по людям».

Другой вид комментариев — восхищение:

«Вот почему Роналду — величайший футболист всех времён».

«Хотел бы, чтобы больше футболистов вели себя как Роналду. Какой же добрый человек».

«Легенда с добрым сердцем».

«Прекрасный жест от прекрасного человека».

Сам матч «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед» завершился максимально неожиданным образом. Роналду открыл счёт в первом тайме, затем «красные дьяволы» лишились защитника Аарона Ван-Биссаки за грубый фол, а во втором тайме хозяева стали жечь. Апофеоз — победный гол швейцарцев на последних секундах после привоза в исполнении полузащитника Джесси Лингарда, который решил отдать пас не глядя, находясь возле собственной штрафной площади.

После матча Роналду написал нейтрально-воодушевляющий твит: «Это не тот результат, которого мы хотели, но теперь пришло время восстановиться и сосредоточиться на следующей игре!» Хотя по лицу португальца было видно, насколько он разочарован. Что ж, зато хоть немного отвлёк всех от игры и её результата своим поступком!