«Спартаком» будет рулить итальянский скаут из «ПСЖ»? В клубе Каттани уже ждёт Салихова

Вчера «Чемпионат» сообщил, что итальянец Лука Каттани – основной кандидат на место спортивного директора «Спартака», которое остаётся вакантным после ухода Дмитрия Попова. Косвенно подтверждение этой информации можно найти даже в телеграм-каналах – об интересе к итальянцу там писали ещё год назад (но тогда против был Шамиль Газизов – бывший гендиректор клуба). За это время в «Спартаке» произошло уж очень много перестановок: успел прийти и уйти Дмитрий Попов, покинул клуб Газизов, Евгений Мележиков стал гендиректором, Зарема Салихова (жена владельца «Спартака» Леонида Федуна) входила и выходила в совет директоров клуба, а команду вместо Доменико Тедеско возглавил Руй Витория.

Всё это время в клубе не забывали про Каттани. Бывшего спортивного журналиста связывают хорошие отношения с Салиховой. И Каттани «Спартаку» уже помогал – с ним велись неофициальные консультации по покупке Максимилиана Кофрие: в «ПСЖ» итальянец в том числе отвечал за бельгийский трансферный рынок.

Каттани – хороший вариант для «Спартака». И дело здесь не только в том, что, работая в «Палермо», он нашёл Франко Васкеса и Пауло Дибалу (хотя здесь итальянца надо хвалить за то, что тот привёз его в «Палермо» – сам Каттани рассказывал, что Дибалу ему посоветовали), на которых итальянский клуб хорошо заработал, перепродав игроков. Ценнее для «Спартака» здесь то, что в Италии Каттани работал с Маурицио Дзампарини – самым сумасбродным президентом итальянского клуба – однажды он уволил восемь тренеров за восемь месяцев. Но Каттани работал с ним долго и даже получал повышения. После «Палермо» итальянец отправился в «Челси», а затем – «в ПСЖ» – к шейхам.

Так что Каттани явно привык работать с непростыми руководителями. А к простым вряд ли можно отнести Леонида Федуна – при нём в клубе тоже часто всё меняется.

Чем «Спартак» собирается заманить Каттани к себе?

Не каждый готов променять «ПСЖ» на «Спартак», а Париж – на Москву. Здесь «Спартак» может взять тремя вещами:



– Деньги.

Да, звучит странно: разве «Спартак» богаче «ПСЖ»? Но в Париже вряд ли захотят сильно поднимать зарплату третьему человеку в спортивном департаменте, а вот «Спартак» готов расщедриться.

– Мотивация быть номером один.

В «ПСЖ» Каттани – человек уважаемый, но в полной мере процессами там он не управляет. «Спартак» же, по нашей информации, готов дать итальянцу возможность роста – здесь он сам будет отвечать за спортивный департамент, а следовательно – развиваться.

– Личные отношения.

Итальянец хорошо знаком с Заремой Салиховой – именно она год назад предлагала «Спартаку» сделать предложение Каттани. Да и нынешним летом они общались – в том числе по трансферным вопросам. Хорошие отношения с женой владельца клуба – важный фактор для работы в «Спартаке».

Конечно, до официального назначения далеко. Новости о новом спортдиректоре клуба, скорее всего, можно ждать ближе к зиме. И далеко не факт, что состоится назначение именно Каттани. Да, для «Спартака» он – основной (но не единственный) вариант, но в «ПСЖ» могут не захотеть отпускать итальянца в Россию и предложить ему хорошее повышение в зарплате. А может, и сам Каттани получит выгодное предложение от клуба из Италии или Англии. В таком случае «Спартаку» либо нужно надеяться на любовь итальянца к российскому футболу (говорят, что он итальянцу интересен), либо просто сфокусироваться на другом кандидате.