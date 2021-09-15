«Мои игроки похожи на идиотов?» Как тренер Черчесов выиграл единственное золото в карьере

Он ругался с журналистами в Польше, а теперь посетит матч с участием двух своих бывших клубов в Москве.

6 октября 2015 года Станислав Черчесов возглавил варшавскую «Легию». В сезоне-2014/2015 польский клуб занял второе место, отстав от «Леха» на одно очко. Черчесов же покинул «Динамо» и три месяца находился без работы. Руководство «Легии» было недовольно результатами и подписало контракт с российским тренером, поставив ему задачу выиграть чемпионат Польши.

Как Черчесов работал в Польше и спорил с журналистами

Бывший главный тренер сборной России считал, что после ухода из «Динамо» пришло время показать себя в Европе. На первую тренировку Черчесов вызывал пять игроков молодёжного состава, что стало необычным решением для польской футбольной общественности. Первые плоды работы россиянина болельщики «Легии» увидели в товарищеской игре: варшавский клуб разгромил «Свит» (6:0), выступающий в четвёртом по силе дивизионе чемпионата страны. Что касается официального дебютного матча Черчесова в Польше, то он завершился победой (3:1) над «Краковией» в 12-м туре.

На пресс-конференции Станислав Саламович пребывал в хорошем расположении духа и много шутил с журналистами. Один из корреспондентов обратился к Черчесову, на польском языке отметив, что у него к тренеру два вопроса. Слово «вопрос» с русского на польский переводится как pytanie.

«Что такое «пытание»?» — спросил Черчесов у переводчика.

«Вопрос», — ответил тот наставнику «Легии».

«А, вопрос. По-русски это значит пытать. Не надо меня пытать», — продолжил Черчесов с улыбкой на лице.

«Я не буду вас пытать», — заверил журналист.

С приходом Черчесова в «Легии» поменялся тренировочный процесс – нагрузки стали существенно выше. Президент клуба сообщил, что настолько тяжёлых занятий он никогда не видел, а защитник Бартош Берешиньски после тренировок хотел поскорее доползти до кровати. В чемпионате у «Легии» дела шли очень хорошо: проиграли только один матч до зимней паузы. В Лиге Европы варшавской команде пришлось нелегко: клуб не смог выйти в евровесну, а в Кубке страны добрался до полуфинала.

Пресс-конференции в Польше были такие же запоминающиеся, как и в России. Черчесов предъявлял журналисту, что тот «всё время видел только тёмное», заявлял о том, что революция никогда не даёт хороших результатов, как и в футболе, и упрекал пришедших сотрудников СМИ в пассивности: «Нет вопросов? Ну тогда я к вам приходить больше не буду. Смотрите, чтобы потом не обижались. Я два километра иду, чтобы мне вопросов не задавали?! Я серьёзно говорю. Буду заходить, говорить «здравствуйте» и уходить, чтобы меня не штрафовали».

На поле у «Легии» всё было отлично: только в марте клуб прервал 11-матчевую беспроигрышную серию, а в начале апреля вышел в финал Кубка Польши. После домашней победы со счётом 4:0 над «Краковией» Черчесову был задан вопрос, который вызвал недовольство у специалиста. В частности, журналист напомнил российскому тренеру, что в предыдущие годы «Легия» уже упускала чемпионство. «Что было 100 лет назад, меня не интересует. Меня интересует, что будет. Я уже не хочу отвечать на этот вопрос. Пессимизм мне уже надоел. Есть вопрос по игре? Не надо спрашивать меня, что было и что будет. Извините, мои футболисты на идиотов похожи? Они думают, что сегодня чемпионат закончился, да? Они знают, что у нас ещё четыре игры», — яростно заявил Черчесов.

В то время бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков в своей колонке рассказал, что Черчесов хотел бы вернуться в «Спартак», где он уже работал с 2007 по 2008 год: «…Но мечтой Черчесова, как понимаю, была и остаётся работа в «Спартаке». Несмотря на то что две предыдущие истории – с увольнением и отказом от первоначальной договорённости, скреплённой рукопожатием, стали для тренера достаточно болезненными».

Черчесов оставил эту фразу без внимания, так как готовился к финалу Кубка страны, в котором «Легия» переиграла «Лех» (1:0). Через две недели российский специалист стал чемпионом Польши, сумев оформить «золотой» дубль. Заключить новый контракт после великолепно проделанной работы стороны не смогли из-за расхождений по ключевым вопросам о развитии клуба в ближайшие годы. «Легия» под руководством Черчесова выиграла 23 матча из 35. Тренер вернулся в Россию.

Зачем Черчесов приедет на матч «Спартак» — «Легия» в Москву?

Со старыми добрыми друзьями Черчесов пересечётся на матче «Спартак» – «Легия» в Москве, о чём рассказал «Чемпионату». «В Австрии нахожусь уже несколько недель. Отдыхаем, а сегодня приехал посмотреть на работу своих австрийских коллег на стадион в Инсбруке. В нашу столицу собираюсь на матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия». Мне позвонил владелец варшавского клуба, хочет встретиться, пообщаться. Поеду, посмотрю игру, повидаю старых друзей — тем более есть такая возможность. Есть ли мысли на отдыхе о возвращении к тренерской работе? Во-первых, отдыхать нужно с умом. А во-вторых, невозможно знать заранее, что и как будет — кто позвонит, кому такая идея придёт. Время покажет», – заявил тренер.

«Спартак» сыграет с «Легией» впервые с 2011 года — тогда красно-белые не прошли соперника в квалификации Лиги Европы. Спустя много лет Черчесов посетит это противостояние как тренер, который работал в обеих командах. За кого будет болеть Станислав Саламович – большой вопрос. «Прогнозы давать не стану. Для «Легии» будет очень принципиально и почётно обыграть «Спартак». А москвичам после не слишком яркого старта во внутреннем первенстве будет важно успешно выступить в Лиге Европы. В любом случае пожелаю обеим командам успехов и выхода из группы», – резюмировал Черчесов.