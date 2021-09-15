«Это удаление и пенальти». Судья в первом тайме пожалел «Спартак»

«Спартак» начал выступление в Лиге Европы домашним матчем с «Легией». Первый гол на групповом этапе команда Руя Витория могла пропустить уже на 9-й минуте. Защитник красно-белых Айртон перестарался в отборе в собственной штрафной: выбивая мяч, бразилец ударил шипами по ноге Филиппа Младеновича. Тем не менее судья Никола Дабанович из Черногории не стал назначать пенальти в ворота Александра Максименко. Никак не отреагировали на этот эпизод и работавшие на VAR соотечественники пострадавшего – сербы Срджан Йованович и Далибор Джурджевич.

По мнению арбитра и эксперта «Чемпионата» Игоря Федотова судьи в моменте с отбором Айртона допустили ошибку в пользу «Спартака». Дабанович должен был указать на «точку» и удалить Аиртона.

«Судья должен был назначать 11-метровый в ворота «Спартака» в матче с «Легией». Неаккуратно играл Айртон: он играл выше мяча и попал выше голеностопа. Это фол на красную. VAR, видимо, смутило, что игрок «Легии» сразу встал. Но это в любом случае фол – Айртон должен пытаться аккуратно сыграть в мяч и избежать контакта. Но он этого не сделал. Не могу объяснить, почему судьи не назначили пенальти в ворота «Спартака». А потом не смотрели момент на показ прямой красной карточки», — сказал Федотов, комментируя эпизод для «Чемпионата».

Любопытно, что защитник «Легии» Младенович уже доставлял проблемы нашим командам. В ноябре 2020-го в матче Лиги наций между сборными Сербии и России (5:0) он забил последний гол в ворота россиян. Кроме того, Младенович отдал две голевые передачи – на Луку Йовича.