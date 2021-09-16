«Шериф» — пример для России. Нет лимита, завышенных зарплат — есть результат

Вчера мы убедились, что в футбол на уровне Лиги чемпионов способны играть не только дорогие футболисты. Поэтому не слушайте руководителей, который оправдывают поражения в Европе стоимостью игроков. В основном так делают те, кто не хочет или не умеет работать. Слабейшая команда Лиги чемпионов по составу и рейтингу – «Шериф» — наказала «Шахтёр» за недооценку, расслабленность и плохую игру. У них есть только один игрок дороже € 1 млн, но сейчас клуб лидирует в группе с «Реалом» и «Интером», и даже Карло Анчелотти уже опасается их.

«Мы и «Интер» – фавориты группы. Однако никто не ожидал, что «Шериф» выиграет у «Шахтёра». Мы должны быть осторожны», – сказал главный тренер «Реала» после победы.

«Шериф» выиграл не из-за двух случайных атак и грубых ошибок соперника. Команды играли на равных, атаки летели в обе стороны, просто игроки из Приднестровья использовали моменты, а «Шахтёр» – нет.

Да, в составе «Шерифа» нет молдаван. А в чемпионате нет лимита. Главный тренер, бывший капитан «Зенита» Юрий Вернидуб считает это ключевым фактором успеха. Естественно, он не думает об участии сборной в Олимпийских играх и даже победе на чемпионате Европы. Это невозможно. А вот покуражиться в ЛЧ – вполне. Вспомните слова Вернидуба, когда очередной российский менеджер будет говорить о пользе лимита.

«От лимита всегда есть вред. Вам будут говорить: надо быть патриотом. Но на Украине лимит мягкий, всего 4 украинца на поле. Поэтому «Шахтёр» и «Динамо» участвуют в Лиге чемпионов, «Шахтёр» выходил из группы. Посмотрите, сколько бразильцев в «Шахтёре» и сколько игроков продано в «Баварию», «Ман Сити»…»

В России, как и в Беларуси, мы просто тянем футболистов за уши. Они понимают: всё равно найдут работу. Им выставляют огромные деньги. А когда выходят на поле, не дорабатывают», – сказал улыбающийся Вернидуб уже после победы над «Шахтёром». За команду играли бразильцы, колумбийцы, греки – максимальный национальный разброс.

А ещё нам любят говорить об интенсивности. Российские клубы постоянно проигрывают и вылетают, потому что у нас в чемпионате низкие скорости. Но вы посмотрите на соперников (условных) «Шерифа». Их просто нет. Более того, основная часть так бедна, что даже не может себе позволить иностранцев. Поэтому играют молдаване. Но их футбол похож на мучение. И никакой конкурентной среды они не добавляют.

«Шериф» в экономическом мире здорового человека никогда не должен был оказаться в группе Лиги чемпионов. Но команда, где средние зарплаты – € 10 тыс., прошла все квалификационные раунды, лишила шансов на участие «Црвену Звезду» и загребское «Динамо», а теперь совсем не позорится против ещё больших топов. Один интересный факт – два лидера команды совсем недавно играли в России – Себастьян Тиль в прошлом сезоне полгода пострадал с «Тамбовом», а теперь один из лидеров по созданным опасным моментам во всей ЛЧ, а гвинеец Момо Янсане уже в этом году забил 6 за «Нижний Новгород» и помог команде ворваться в РПЛ. Однако его аренда закончилась, и в клубе посчитали, что он им не нужен.

Вряд ли «Шериф» наберёт ещё хотя бы одно очко в Лиге чемпионов. Но их результаты до и победа над «Шахтёром» очень показательны – это словно дорожная карта того, что нужно сделать России для возвращения результатов. И первым пунктом идёт лимит.