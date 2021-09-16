Травма Зобнина — беда для «Спартака». Кого выпускать в опорную зону в дерби с ЦСКА?

После невероятной трансферной кампании, во время которой «Спартак» не решил ни одной кадровой проблемы (зато умудрился взять футболиста на более-менее закрытую позицию), в команде до зимы оставалось всего три игрока в опорную зону: Умяров, Зобнин и Хендрикс.

Казалось, что аренда Крала в Англию (важное и нужное событие, без всяких шуток и ухмылок) заставит красно-белых чуть пошевелиться и найти профильного футболиста. Но «Спартак» сослался на проблемы с лимитом на легионеров (ха-ха, зато приехал Кофрие), оказался несостоятельным на внутреннем рынке и сдался заранее. Клуб понадеялся как-нибудь обойтись внутренними ресурсами, а может, попросту уже и не пытался помочь тренеру.

В итоге во втором же матче после перерыва один из трёх опорников, причём самый сильный, объёмный и незаменимый из них, получил травму. Роман Зобнин выбыл с повреждением икроножной мышцы как минимум на месяц, и теперь сложно понять, как Витории вообще строить игру и выбираться из печальной турнирной ситуации. В обойме остались Умяров и Хендрикс – малоподвижные, схожие по типажу полузащитники, которые не дают объём рывковой работы, а приучены к контролю игры из глубоких позиций.

В понедельник «Спартаку» предстоит матч с ЦСКА. Соперник тоже находится не в самом потрясающем состоянии, но дерби есть дерби. И Витория прекрасно понимает, что сейчас каждая игра для него может стать последней. На каких футболистов можно рассчитывать в осиротевшей опорной зоне?

Вариант №1. Оставить пару Умярова и Хендрикса

Плюсы этого варианта очевидны: на дерби выйдут игроки, имеющие опыт больших матчей. К тому же Хендрикс против «Легии» сыграл очень даже неплохо. Автоматизированные алгоритмы InStat вообще оценили его в «Спартаке» выше всех. В целом можно согласиться: в комбинационном плане после его выхода команда даже прибавила, количество передач вперёд возросло. Плюс Промес переместился на позицию «десятки», и центр поля стал интереснее, чем в первой половине первого тайма.

Сам Хендрикс отдал две хорошие передачи за спины, много играл вперёд, редко терял мяч (фактически ошибался только при попытках обострения уже в финальной трети), совершил три успешных отбора и три возврата мяча на чужой половине.

Но важно понимать, что Хендрикс и Умяров – это всё равно ограниченный дуэт опорников, который, во-первых, не даст объём индивидуальных действий и продвижений мяча, во-вторых, будет уязвим при обороне (у Хендрикса медленный возврат назад,

Умяров средне выбирает позицию и много пробрасывается). Поэтому Витории непременно придётся добавить третьего игрока в центральную зону (того же Промеса) и надеяться, что команда будет реже терять мяч и организовывать переходы.

Вариант №2. Довериться молодому Литвинову

Менее проверенный вариант. Совершенно нет гарантии, что на сегодняшний день он будет надёжнее, чем Хендрикс. Руслан проходил со «Спартаком» первые летние сборы и принимал участие в матчах с «Нефтчи» и «Браво». Новый сезон он начал в «Спартаке-2», но потом вернулся в главную команду и попадал в заявку в каждом из последних пяти туров.

По типажу Литвинов ближе к Умярову, чем к Зобнину – тоже нижний опорник без множества передвижений на спринтах и без индивидуальных рывков с мячом. В четырёх матчах за «Спартак-2» в ФНЛ он в среднем выполнял 21,9 единоборств за 90 минут (50% выигранных), из них – 9,08 в обороне (52,9%) и 5,07 за нейтральный мяч (52,6%), совершал 9,88 отбора и подбора. То есть оборонительный объём приличный. Альтернативная позиция – центральный защитник. Именно в центре обороны, кстати, Руслан получил свою последнюю на сегодняшний день игровую практику в молодёжной сборной в начале сентября. А за «Спартак» или «Спартак-2» он не выходил с 15 августа. Это тоже не лучший расклад.

Вариант №3. Опустить вниз Игнатова

Игнатов часто играл вторым опорником в «Спартаке-2» при Булатове пару сезонов назад, но опыт нельзя назвать однозначно успешным. Михаил добавил в физике, начал держать борьбу, но расцвел позже он в роли «десятки» или даже оттянутого форварда. И если его и есть смысл выпускать сейчас с первых минут, то, скорее, на одной из атакующих позиций.

К слову, Игнатов играл центральным полузащитником в тройке при 5-3-2 против Испании за молодёжку. Получилось плохо, в атаке Михаил себя не проявил, да и в обороне регулярно сталкивался с трудностями.

Вариант №4. Вытащить из «Спартака-2» Маркитесова

Универсальный игрок 2001 года рождения постоянно был в обойме «Спартака» при Тедеско, рассматривался и как внешний центральный защитник, и как латераль. После ухода немецкого тренера Дмитрий был переведён в «Спартак-2» для того, чтобы получать стабильную практику (и это разумно, ведь в сезоне-2019/2020 молодой игрок толком её не имел – всего 447 минут, всё остальное время он просто тренировался с главной командой).

На мой взгляд, сейчас настал идеальный момент для возвращения Маркитесова. В текущем сезоне в «Спартаке-2» он играл разные роли – «десятку», «восьмёрку», второго опорника. В последнее время играет как раз на более глубоких позициях. По типажу Дмитрий ближе к Зобнину, чем Литвинов или, например, Сунгатуллин (ещё один опорник из «Спартака-2»), не привязан к глубине, а обладает балансом между обороной и атакой, находит зоны, врывается в штрафную, бьёт издали. В среднем по сезону на позициях центрального полузащитника (то есть без учёта «десятки») у Маркитесова: 1,95 удара за 90 минут; 0,12 xG; 4,18 обводок (53,3% успешных) + 1,25 забега с мячом; 19,09 единоборств (54% выигранных); 7,11 отбора и подбора и 3,34 перехвата; 10,17 передач в финальную треть (80,8% точных) и 1,12 передачи в штрафную (50%).

Как минимум в обойме Дмитрий сейчас поможет. Да и опыт у него уже есть, всё-таки с главным «Спартаком» он работает даже дольше Литвинова.

Использованы данные Wyscout и InStat.