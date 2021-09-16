«ПСЖ» пока не команда. Месси играет сам по себе

Итог первого полного матча Лео Месси за «ПСЖ» — команда не выиграла, являясь явным фаворитом в паре, а у самого Месси ноль результативных действий. Понятно, что это только начало адаптации и не повод для серьёзных прогнозов, но, поскольку некоторые проблемы очевидны уже сейчас, можно сделать некоторые промежуточные выводы.

Прежде чем перейти к перечислению недостатков «ПСЖ», нужно кое-что сказать о «Брюгге». Потому что команда Филиппа Клемана приятно удивила. План хозяев был невероятно смелым. Никакого «автобуса», «Брюгге» защищался прессингом, причём накрывал даже центральных защитников. Хозяева стремились создать максимальную плотность в районе мяча и смело оставляли дальний фланг свободным.

Смелость подхода в том, что он требует серьёзной слаженности, иначе такой прессинг легко преодолеть. Никто не может халтурить, центральный нападающий вовлечён так же, как полузащитники, а вингерам нужно выполнять огромный объём, перемещаясь не только вдоль фланга, но и в центр. Провалится кто-то один – у соперника появляется выход на свободное пространство.

Но никто не провалился, и план сработал. Мощный матч, даже с поправкой на переходный период в «ПСЖ». Статистика подтверждает визуальные наблюдения: «Брюгге» превзошёл соперника по ударам, ударам из штрафной, пасам в финальной трети, более того, мяч был на половине гостей чаще, чем на половине хозяев. То есть впечатляет не только результат, но и то, как он был добыт. С позиции силы.

А теперь — к «ПСЖ». Маурисио Почеттино не мог рассчитывать на Верратти и Ди Марию, и при всём богатстве выбора, который у него есть, эти потери нельзя недооценивать.

Без Верратти нет баланса между обороной и атакой. Он лидер команды по продвигающим пасам и пасам в финальную треть в пересчёте на 90 минут, но он также великолепен и в игре без мяча. Статистика подтверждает это косвенно (третье место по отборам и перехватам), но ещё важнее чтение игры, благодаря которому он даже не вступает в отбор, а перекрывает возможность для развития атаки, находясь там, где нужно. Потеря Ди Марии важна потому, что в многочисленной и звёздной группе атаки «ПСЖ» он – самый работоспособный. Вернее, самый сбалансированный по шкале мастерства/работоспособности.

Почеттино выпустил в полузащите Вейналдума, Паредеса и Эрреру. В теории это разноплановая линия, которая в состоянии управлять матчем через пас и через заполнение зон и рывки в штрафную. А по факту вышло, что у «Брюгге» постоянно было численное преимущество и выходить из-под прессинга через розыгрыш не получалось.

Паредес и Вейналдум на двоих отдали семь пасов в финальную треть за тайм. В перерыве обоих заменили. Но вышедшие Дракслер и Перейра на двоих отдали 10. Во-первых, это тоже немного, а во-вторых, за счёт отличного прессинга даже пасы на чужой половине не способствовали созданию зон. Несмотря на дисциплинированные открывания Диалло и Хакими на бровке, «ПСЖ» не хватало движения, чтобы растянуть соперников и использовать всю ширину поля.

Гости мельчили и надолго застревали в центре, а к тому моменту, что мяч всё-таки попадал на фланг, игроки «Брюгге» успевали перестроиться. Матч развивался по их сценарию.

Фото: Sebastien Smets/Getty Images

Одна из редких размашистых атак на пространстве удалась «ПСЖ» в середине первого тайма. Она продолжилась вторым темпом, когда Месси выкатил пас из глубины на Мбаппе, и была действительно опасной, но показательный момент в том, как эта атака началась. Это не «ПСЖ» прошёл прессинг за счёт розыгрыша, а игроки «Брюгге» потеряли мяч в позиционной атаке и получили контратаку: шесть футболистов хозяев были отрезаны. Этот момент был исключением, а не правилом, и не был следствием продуманного плана выхода из обороны.

Написано уже много, а в тексте по-прежнему нет ничего о Месси. Это не случайно. Главное впечатление от игры Месси – он не оказывает того влияния, к которому привык (и приучил весь мир).

По статистике может показаться, что всё как обычно: Месси был очень вовлечён в игру в подготовительной фазе (85 касаний, 63 паса) и в завершающей (3 удара, 3 паса под удар). Но это тот случай, когда статистика не отражает всей картины.

Месси был всегда под давлением и не имел вариантов для фирменного продвижения мяча через пас: с продуманным движением партнёров, которые знают, когда открыться и когда вернуть ему мяч перед штрафной. Большей частью он играл сам по себе. Поэтому его стандартные возвращения в опорную зону с последующими рывками хотя формально и присутствовали в игре, но не приносили привычного результата. Не разрушали структуру соперника (потому что были хаотичными и несогласованными с партнёрами) и не способствовали появлению зон впереди. Они даже не помогали с выходом из-под прессинга.

Фото: Sebastien Smets/Getty Images

Количественно Месси был вовлечён. Не хватало качества. Он вступил в игру в чужой штрафной всего четыре раза (из 85 касаний): это пас в офсайд, потеря мяча и два удара. Если бы он реализовал свой лучший момент на 79-й минуте и «ПСЖ» победил бы, то сейчас в публичном пространстве было бы намного меньше критики – но не меньше проблем у Почеттино. Слишком много игроков привыкли к свободным ролям.

Даже в этом матче, под прессингом и на фоне общей неслаженности, в нескольких эпизодах прорезалось что-то яркое. Например, с проходом Месси по флангу и парой передач в одно касание на 56-й минуте. Но пока это и близко не «химия» и даже не взаимопонимание, а просто мастерство игроков, которые могут демонстрировать класс не благодаря, а вопреки. Но это не новость. И у Почеттино всё ещё есть время, чтобы сделать из них команду. Просто пока её нет.