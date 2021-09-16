Истерика вокруг «Спартака» сильно преувеличена. Дайте Витории поработать!

«Спартак» – главное разочарование старта российского сезона. В РПЛ, при озвученной задаче выиграть чемпионство к столетию клуба (хотя задача бороться за первое место и минимум быть в тройке ставится перед командой всегда), – пока лишь девятое место, с домашними поражениями от «Нижнего Новгорода» и «Сочи». В Лиге чемпионов – два беспомощных проигрыша от «Бенфики» с общим счётом 0:4. И вот теперь – домашнее поражение от «Легии» – аутсайдера (если смотреть по клубному рейтингу) группы в Лиге Европы.

И болельщики, и эксперты команду за такой результат критикуют. И вопросов тут нет – вряд ли кто-то будет спорить, что для «Спартака» с его-то ресурсами результат в РПЛ и Лиге Европы неудовлетворительный. Но от разговоров о том, что в клубе всё пропало, а главный тренер, Руй Витория, должен подать в отставку, болельщикам сейчас нужно уйти.

«Спартак» не выглядит кошмарным по игре. Как бы не хотелось говорить о том, что в команде плохо абсолютно всё – это не так. И вот простые для общего понимания (на премию аналитика ни в коем случае не претендую) цифры, которые это докажут.

В матче с «Рубином» красно-белые настреляли 1,05 xG (против 0,46 у соперника), с «Крыльями» – 2,59 (забили при этом только один гол с пенальти), с «Нижним» – 1,31 (у команды Кержакова – 0,90, но она забила дважды). Против «Урала» – 1,14, «Арсенала» – 1,13 (у туляков – 0,37, но матч закончился 1:1). Даже против «Сочи» по этому показателю «Спартак» выглядел лучше – 1,27 против 1,02. И только с «Химками» «Спартак» прорвало – 1,57 по ожидаемым голам – и три забитых мяча. Кстати, с «Легией» был 1,92 против 1,13. Ну и ещё одна любопытная деталь – по ожидаемым очкам «Спартак» должен идти в тройке РПЛ, отставая только от «Динамо» и «Краснодара».

Конечно, в одном конкретном матче ожидаемые голы – не показатель. Но когда в нескольких играх «Спартак» не добирает забитых мячей – это тенденция, которая говорит об одном: провала по игре у команды точно нет, есть невезение и огромные проблемы с реализацией, о которых вчера высказался Витория:

«Мы удары тренируем каждый день. Футбол — любопытная штука, в некоторых сезонах даже не надо много бить, чтобы забивать. А когда есть проблемы — такое случается. У нас классные техничные нападающие: и Соболев, и Ларссон, и Понсе каждый раз остаются после тренировок и отрабатывают удары. Это факт».

Логично предположить, что однажды количество перерастёт в качество. Потому что в мастерстве нападающих «Спартака», которые в прошлом сезоне забили на троих 40 голов, сомневаться не приходится. А вот невезение – да, такое бывает. Как бывают и глупые ошибки игроков: Рассказов и Ломовицкий за них уже извинились.

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Также Виторию трудно обвинить в короткой скамейке запасных. Нехватка игроков в центр поля – факт и огромная проблема клуба. После травмы Зобнина у красно-белых осталось лишь два основных полузащитника: Умяров и Хендрикс. «Спартак» отдал в аренду Крала, но на замену ему никого не купил. При двух матчах в неделю – это серьёзная недоработка клуба. Но никак не тренера.

Помимо невезения, нужно отметить ещё одну тенденцию – новую для команды, хотя скорее – лично для Витории. Если изначально тренер казался окружающим добрым профессором, то после двух его последних пресс-конференций это ощущение полностью пропало. Сначала Руй резко отреагировал на вопрос о якобы лёгких летних сборах команды – португалец напомнил о том, что его вообще-то нашли не под забором: это титулованный, а главное – опытный тренер с опытом выхода в четвертьфинал ЛЧ, чемпионствами и титулами. А вчера, после матча с «Легией», очень уверенно ответил на мой вопрос о возможном уходе из клуба – с такими-то результатами: «Я здесь, я лидер, я никогда не сдаюсь. Можете не спрашивать меня об отставке – ответ всегда будет один и тот же». Кажется, проверку на психологическую устойчивость тренер проходит хорошо.

Изменения в настроении тренера понятны – он переговорил с Федуном (и, видимо, заручился от него поддержкой), после его лично поддержали болельщики на игре с «Химками», да так, что Руй впервые вышел к ним после игры (под овации) и стал раздавать автографы. Желание тренера завестись и завести команду должно радовать болельщиков «Спартака». Как и его эксперименты с тактикой – команда ведь вернулась к схеме с тремя центральными защитниками. А тот же Кононов под конец своей карьеры в «Спартаке» производил впечатление уставшего от жизни человека, который как раз сдался. И игра при Кононове была гораздо хуже, чем сейчас.

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Отставка Витории, о которой ещё не рассуждал разве что ленивый, глобально ничего не изменит. Но однозначно заявит о том, что нынешний сезон для «Спартака» потерян (а ещё клуб потеряет приличную сумму денег). У нового тренера будет ещё меньше времени, чем у Витории, на попытку привить команде свой футбол, а новых игроков до зимы он точно не получит. Да и сезон потерянным для «Спартака» считать ещё слишком рано. Поэтому, как говорят в мемах: «Дайте Витории поработать». Истерика вокруг команды сейчас слишком преувеличена.