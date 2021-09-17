«Зенит» — засудили, «Спартаку» — помогли? Разбор работы арбитров РПЛ

Парадокс – в нынешнем сезоне РПЛ сложно вспомнить яркие скандалы c арбитрами, но глава департамента судей покинул свой пост в минувший понедельник. При этом кажется, что судить РПЛ если и стали лучше, то ненамного. Другое дело, что о судействе стало меньше слышно. Но ошибки арбитров всё равно были – даже в 7-м туре. Специально для «Чемпионата» о них рассказал судья Игорь Федотов.

Слово Федотову:

«Локомотив» — «Крылья Советов» — 2:0

На матче работал Казарцев – и отработал он хорошо. Из минусов могу отметить только то, что на 41-й минуте он не показал жёлтую игроку «Крыльев» Пруцеву. Оценка Казарцева – 8,3.

«Зенит» — «Ахмат» — 3:1

Кукуляк провёл плохой матч. Ему до этого пели дифирамбы, но с испытанием славой он не справился. На 18-й минуте должен был назначать 11-метровый в ворота «Ахмата» – Дзюба бил по воротам соперника, мяч попал в руку игроку «Ахмата», но Кукуляк, который находился в идеальной позиции, этого не увидел. Защитнику «Ахмата» в этом эпизоде и жёлтую карточку надо было показывать. На 25-й минуте Кукуляк почему-то не показал жёлтую Кузяеву, хотя тот срывал перспективную атаку. Но и это не всё: на 71-й минуте (хотя повтор нам показали только на 74-й) Малком убегал от соперника, который завалил бразильца в штрафной. Кукуляк должен был назначать 11-метровый с показом жёлтой карточки, но этого не сделал. Оценка у судьи – 7,3. «Зенит» отсудили провально – арбитру просто повезло, что питерцы выиграли.

«Спартак» — «Химки» — 3:1

Матч судил Сергей Иванов, и он допустил одну важную ошибку. На шестой минуте арбитр должен был удалять Джикию за лишение соперника явной возможности забить гол. Игрок «Химок» проталкивал мяч, должен был убегать один на один с вратарём, и защитник его просто срубил. По карточкам к судье тоже есть вопросы, оценка – 7,7. Останься «Спартак» в меньшинстве в самом начале игры – и «Химки» могли их додавить. Так что арбитр оказал москвичам услугу.

«Арсенал» — ЦСКА — 2:2

У Сиденкова получился неплохой, пусть и дёрганый матч. Мне непонятно, за что он показал Мухину карточку, которая стала для него четвёртой – игрок «Арсенала» сам наступил ему на ногу и упал. Также следовало показать жёлтую карточку игроку «Арсенала» на 82-й минуте за накладку. Оценка – 8,2.

«Сочи» — «Уфа» — 3:1

Сухой провёл хороший матч – претензии к нему может предъявлять только главный тренер «Уфы». И все эти претензии ни о чём. Непонятно, что ему не понравилось в первом голе, во втором игрок «Уфы» сам нарушал правила, а потом упал, а третий забит с чистого штрафного. Оценка – 8,4.

«Динамо» — «Нижний Новгород» — 1:2

Мешков должен был видеть момент с первым 11-метровым – игрок «Динамо» выставил руку, в которую и попал мяч. Странно, что арбитр такого уровня не разобрался в этом эпизоде, но ему помог Турбин, который работал на VAR. А вот к пенальти в ворота «Нижнего» есть вопросы, но не к Мешкову – это не явная и очевидная ошибка, которую полез исправлять Турбин. Непонятно, сколько по времени длился прихват игрока «Динамо» в штрафной площади, да и таких моментов бывает много. Мешков, скорее всего, не увидел эпизод – и так и сказал Турбину. Поэтому тот и решил: раз Мешков объяснить момент падения не может, а для Турбина это фол – нужно настаивать на том, что это 11-метровый удар. Оценка у Мешкова – 7,4.

«Ростов» — «Краснодар» — 1:1

Матюнин очень плохо отработал этот матч. Он вообще не понимал единоборства, не трактовал их одинаково и пропускал моменты. На шестой минуте дал жёлтую карточку Сухомлинову – за что? Кабелла первым выставлял локоть в том эпизоде. Первая карточка Крыховяка, которую Матюнин показал на седьмой минуте, мне тоже непонятна. Ну, был там контакт с телом, и что? Это левая карточка. По второй жёлтой поляку вопросов у меня нет – это классический наступ.

Что касается эпизода с 11-метровым в ворота «Ростова», то тут вопросы возникли ещё до углового, после розыгрыша которого и был зафиксирован фол. Помощник опоздал к эпизоду и не увидел фол на игроке «Ростова» – вместо углового следовало назначить штрафной в пользу хозяев. А если бы не было углового – не было бы и 11-метрового. Но VAR влезть в эту ситуацию никак не мог. Что касается самого фола на пенальти, то тут вопросов нет – Альмквист подбил ногу игрока «Краснодара». И пусть и с помощью VAR, но решение назначить 11-метровый было верным. Оценка Матюнина – 7,6.

«Рубин» — «Урал» — 4:0

Москалёв отработал матч нормально, но не без ошибок. Он назначил 11-метровый удар в ворота «Рубина», хотя фол был до штрафной. После вмешательства VAR решение своё он поменял, но оценка из-за этого должна быть снижена – 7,9.