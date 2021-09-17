Как же круто сработала замена «Локо»! Команда безнадёжно летела, но её спас англичанин

Первый еврокубковый гол России в этом сезоне случился в обстоятельствах жёсткого прессинга: «Локомотив» играл в меньшинстве после удаления Тикнизяна, уступал 0:1 после гола с пенальти и летел во владении ровно в три раза (25%-75%).
Но перед дополнительным временем активировал фирменную крылатую контратаку – эффективную как раз, когда «Локо» проигрывает во владении (в этом сезоне так было всегда, помимо стартового тура с «Арсеналом» + команда Николича уступила во владении даже «Уфе» и «Крыльям», но обыграла).
- Как это было? Новичок команды, 19-летний англичанин Фаустино Анджорин вышел на поле в середине второго тайма, а на 89-й минуте подхватил мяч на входе в штрафную (перед этим случился микс из отскоков, ног и потерь мяча) и придумал удар в дальний угол внутренней стороной стопы. Выкрутил так, что забил в ситуации, когда ожидаемый гол (он же xG) равнялся 0,05.
Вратарь «Марселя» Пау Лопес не дотянулся (хотя слегка погладил мяч пальцами), а гол получился настолько эмоциональным, что смотревший игру Дмитрий Сенников сравнил ничью 1:1 с победой.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».
- Гол Анджорина – это ещё и красота, и она взорвёт любую аналитику.
Например, тактического автора «Чемпионата» Михаила Гончарова, который назвал нападающего сначала тяжёлым и теряющим из-за таких габаритов многие мячи, затем – ленивым и недорабатывающим. А после признал, что аналитика тут не работает: ведь описанный выше игрок забил спасительный гол и сделал это эффектно.
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
- Анджорин забил не просто важный гол (эта ничья «Локо» ещё пригодится), а начал доказывать, что его переход не просто так назвали супертрансфером. Почему супер и чем знаменит англичанин (да, в России снова есть англичанин) – читайте по ссылке ниже.
А если коротко, супер – это когда тебя берут в аренду с правом выкупа за € 20 млн и с обратным выкупом для «Челси» – за € 40 млн.
- Другая подробность гола – физическое состояние Анджорина.
Только в конце июля Томас Тухель (тогда тренер Анджорина в «Челси») говорил, что у игрока коронавирус. Последний полноценный матч (80 минут) за главную команду у Фаустино был с «Краснодаром» в Лиге чемпионов 9 декабря 2020 года. Да и адаптация к «Локо» только началась: до «Марселя» Анджорин сыграл семь минут против «Крыльев».
Всё равно – вышел и забил.
***
Клубы из России, правда, набрали на этой евронеделе одно очко, а у «Локо» накопилось уже 12 матчей без побед в еврокубках.
Но гол Анджорина – свежий воздух. Стильный. Неожиданный. Техничный и очень нужный. Вдохновивший людей (в том числе в моей квартире) на радостные крики.
Вдохновление «Локо» – вот его главная миссия.
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