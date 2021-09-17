Таблица коэффициентов УЕФА. За что и с кем теперь борется Россия?

Россия в клубном рейтинге находится на 10-й строчке. Спустя несколько лет мы забыли, что такое борьба за 6-е место. Теперь оно нам светит ещё не скоро.
Недавно «Чемпионат» подробно расписывал, что даёт 10-е место, которого мы уже точно лишимся через год. Важно хотя бы по итогам этого сезона не опуститься на 11-ю строчку. Сейчас наши конкуренты – Австрия, Шотландия и Украина. Была вероятность, что уже по итогам четверга мы опустимся на 11-е место. Для этого «Локомотив» должен был проиграть, а украинская «Заря» – победить норвежский «Будё-Глимт». Получилось, что и «Локомотив» сыграл вничью, и «Заря» уступила. Таким образом, мы пока что сохранили 10-ю строчку, которая позволяет заявлять чемпиона страны сразу в группу ЛЧ.
У нас и у наших конкурентов (Австрия, Шотландия и Украина) победы каждого клуба в группе дают в рейтинг страны по 0,400 балла, а ничьи – по 0,200 балла. Маловероятно, что Россия в этом сезоне догонит Австрию. И дело не в том, что они оторвались дальше шотландцев. У австрийцев сейчас на групповом этапе играют сразу четыре клуба, в то время как у нас и у Украины – по три. А вот догнать шотландцев вполне реально. Тем более что у них осталось лишь две команды, которые проиграли вчера вечером:
За эту еврокубкувую неделю получается так:
Австрия: +0,600 (это ещё спасибо Головину за голевую в матче со «Штурмом»)
Шотландия: 0
Россия: +0,200 (благодаря удару Анджорина)
Украина: +0,200 («Динамо» выстояло против «Бенфики»)
Девятая строчка позволяет не только чемпиона заявлять в групповой этап ЛЧ, но и серебряного призёра – в третий квалификационный раунд, а не второй. То есть пройти двух соперников, а не трёх на пути в группу ЛЧ (плюс начинать сезон в августе, а не июле). А ещё 3-й квалификационный раунд ЛЧ гарантирует попадание хотя бы в какую-нибудь группу (ЛЧ, ЛЕ или ЛК).
Например, «Клуж» в этом сезоне проиграл в третьем квалификационном раунде ЛЧ и отправился в последний отборочный раунд ЛЕ. Уступив ещё и там, румыны оказались в групповом этапе Лиги конференций.
В борьбе за 9-ю и 10-ю строчку нашим клубам нужно занимать хотя бы третьи места в группах. «Зенит», таким образом, перейдёт из ЛЧ в ЛЕ, а «Спартак» и «Локо» – из ЛЕ в ЛК. Тогда будут шансы ещё и весной пополнить рейтинг России.
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