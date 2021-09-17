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РПЛ-2021, ЦСКА — «Спартак», почему дерби состоится в понедельник, выборы в Госдуму РФ

ЦСКА и «Спартак» сыграют в понедельник вместо выходных. Кто и как принимал это решение
Андрей Панков
Почему ЦСКА и «Спартак» сыграют в будний день
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Всё дело в выборах.

В ближайшем туре РПЛ сразу три матча пройдут в понедельник – «Урал» — «Локомотив», «Рубин» — «Зенит» и одно из главных противостояний сезона между ЦСКА и «Спартаком». Это дерби неизменно вызывает наибольший интерес у болельщиков. И многим может быть непонятно, почему главное и самое рейтинговое событие лиги вынесли на рабочий день.

Справедливости ради в заявлении о расписании восьмого тура РПЛ сразу всё пояснила: «Матчи 8-го тура «Рубин» — «Зенит» и ЦСКА — «Спартак» состоятся в понедельник, 20 сентября. Встречи перенесены по просьбе МВД в связи с организацией безопасности на выборах в Государственную Думу», — сказано в сообщении лиги.

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
20 сентября 2021, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва

Действительно, всё дело в едином дне голосования, который назначен на воскресенье, 19 сентября. В этот день по всей России пройдут выборы. Но мы решили разобраться, есть ли вообще у МВД право переносить футбольные матчи и как это работает. Вот что рассказали наши источники в РПЛ.

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— Всё делается с помощью официального письма. Сначала примерное расписание тура согласовывается с клубами и основным вещателем. Потом оно отправляется в МВД, так как эта структура обеспечивает безопасность. Они в ответ высылают свои пожелания, которые учитываются. Клубы особо никто не спрашивает. Сейчас полиции стало гораздо меньше на матчах, но гораздо больше — Росгвардии. МВД уменьшает количество своих сотрудников на матчах, поэтому на играх работает ещё и Росгвардия на случай беспорядков. Поэтому в таких случаях важно мнение обеих силовых структур.

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Понятно, что, если бы не выборы, ЦСКА и «Спартак» спокойно сыграли бы в воскресенье. Но сотрудникам правоохранительных органов весь день выборов дежурить на участках, а потом ещё и ночь. Не отправишь же ты их ещё и на футбол. Сейчас идёт установка на то, чтобы снижать количество полицейских на стадионах, чтобы их было почти не видно. В том числе для экономии бюджетных средств. Что охранять на футболе, когда там ничего не происходит?

Может ли РПЛ в теории не пойти навстречу МВД? Зачем? Все идут на компромиссы. Зачем кому-то не соглашаться с МВД? Это же не так сложно. Все всё понимают. Полицейские тоже люди живые, им надо отдохнуть. Их и так выдернули из отпусков ради выборов. Все довольны, все друг другу помогли. 30% посещаемости, начало матча в 19:30. Все обладатели билетов в понедельник спокойно попадут на стадион, на посещаемость этот перенос никак не повлияет.

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Как видите, МВД и Росгвардия могут напрямую влиять на расписание и время проведения матчей РПЛ, да и на события в других видах спорта. Надеемся, что от переноса дерби действительно никто не пострадает и все желающие посетят армейский стадион.

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