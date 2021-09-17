«Провал, ужас и катастрофа». Во Франции разочарованы ничьей «Марселя» с «Локомотивом»

«Локомотив» начал свой путь в Лиге Европы с домашней ничьей с «Марселем» — 1:1. Обстоятельства складывались не в пользу российской команды, так что результат кажется положительным.

Железнодорожники выбрали контратакующий стиль, поэтому гости владели мячом значительно больше времени (73 процента против 27). На 59-й минуте положение «Локомотива» усугубилось — защитник Наир Тикнизян привёз пенальти, а вдобавок оставил команду в меньшинстве, получив вторую жёлтую карточку за фол на вингере Дженгизе Ундере. Хозяева пропустили, но, играя вдесятером, не могли создать достойный момент у ворот соперника. Всё решила замена. Марко Николич выпустил на поле полузащитника Фаустино Анджорина, арендованного у «Челси». На 89-й минуте англичанин подхватил мяч у штрафной площади «Марселя» и бильярдно пробил в дальний угол — 1:1.

Учитывая то, как складывался матч, неудивительно, что во Франции ничьей остались недовольны. Местные журналисты не скрывали разочарования результатом. Вот что они писали:



RMC Sport: «Провал «Марселя», имевшего численное преимущество над «Локомотивом». «Марсель» практически начал кампанию в Лиге Европы с важнейшей победы над «Локомотивом», но пропустил в самой концовке. Ужасное разочарование для футболистов Хорхе Сампаоли, которые долгое время играли в большинстве».

Eurosport.fr: «Ужас. «Марсель» спокойно вёл в счёте благодаря пенальти, который заработал и реализовал Ундер, и был в численном большинстве после удаления Тикнизяна, но пропустил в концовке от «Локомотива». «Марсель» доминировал в первом матче в Лиге Европы, но покидает Россию в полном разочаровании».

Le Progres: «Марсель» пропустил в концовке в Москве. Команда стартовала в Лиге Европы с разочаровывающей ничьей, играя в численном большинстве на поле «Локомотива».

Sports.fr: «Катастрофа для «Марселя»! Показав впечатляющую командную игру с «Локомотивом», который играл вдесятером во втором тайме, «Марсель» пропустил в концовке и стартовал в Лиге Европы с очень досадной ничьей».

Набранное «Локомотивом» очко стало первым для российских клубов в нынешнем розыгрыше еврокубков. Помимо железнодорожников, нашу страну в Европе представляют «Зенит» и «Спартак». Сине-бело-голубые в первом матче в Лиге чемпионов уступили в Лондоне «Челси» (0:1), а красно-белые неудачно стартовали в Лиге Европы, неожиданно проиграв на своём поле с аналогичным счётом варшавской «Легии» — фактически слабейшему из соперников по группе (там ещё «Лестер» и «Наполи»). Хотелось бы верить, что «Локомотив» задаст тон дальнейшему выступлению наших команд.