Оказывается, Уэйн Руни был близок к трансферу в «Челси». Избежать его помогла салфетка

В январе 2021-го Уэйн Руни завершил карьеру — последним клубом для английского форварда стал «Дерби Каунти». Там же Руни находится и сейчас, правда, теперь в качестве главного тренера. В прошлом сезоне «Дерби» лишь в последнем туре избежал вылета из Чемпионшипа, когда ушёл от поражения в матче с «Шеффилд Уэнсдей» (3:3). Новый сезон также складывается для Руни сложно — прямо сейчас «Дерби» занимает в таблице 16-ю строчку из 24.

Тут стоит сказать, что «Дерби» испытывает серьёзные финансовые проблемы: на клуб наложили трансферное эмбарго. Благодаря чуду в концовке прошедшей кампании у Руни остаётся приличный кредит доверия. Да и футболисты «Дерби» кайфуют от работы с легендой — Руни всё ещё в форме и выполняет на тренировках вот такие трюки:

Руни должен был уйти в «Челси»

На днях Уэйн в качестве гостя посетил подкаст британского боксёра Тони Беллью (бывший чемпион мира по версии WBC). Записи выходят на сайте BBC, а сам подкаст называется «Злой Тони Беллью». Руни вспомнил самые памятные моменты игровой карьеры и подкинул несколько историй.

Фото: bbc.com

В 2004-м Руни хотели все топовые английские команды — молодой форвард к тому времени уже отбегал два полноценных сезона за «Эвертон» (дебютировал в 2002-м в возрасте 16 лет) и сверкнул на Евро-2004. «В тот момент клубу нужны были деньги, и все знали об этом. Вопрос заключался лишь в том, за какую сумму «Эвертон» готов меня отпустить», — рассказывает Руни.



Летом с официальным предложением к «Эвертону» обратились «Ньюкасл» и «МЮ». Однако клуб не устраивала сумма — обе команды предлагали за самого перспективного английского нападающего всего £ 20 млн. Многие болельщики «Эвертона» долгое время считали, что именно Руни был инициатором переговоров по продаже. Однако Уэйн опроверг эти слухи.

Фото: Martin Rickett/Getty Images

«Когда я понял, что «Эвертон» хочет меня продать, то сильно расстроился. Потому что мечтал играть за этот клуб и действительно хотел остаться, чтобы помочь «Эвертону» выйти на новый уровень. Но тем летом менеджеры обращались к другим клубам с вопросом: «А не хотите ли вы купить Руни за £ 30 млн?» — продолжает нынешний тренер «Дерби Каунти».

Далее Руни рассказал, что «Эвертон» принял предложение «Челси» — клуб Романа Абрамовича предложил наибольшую сумму. «Да, мне сообщили: «Уэйн, ты переходишь в «Челси». Но я не хотел переезжать в Лондон. И сказал руководству, что не им решать, где я буду продолжать карьеру. Мне хотелось присоединиться к «МЮ».



Однако «МЮ» предлагал меньше (£ 20 млн + £ 7 млн с учётом бонусов). Руни вспоминает: «Мне сказали, что единственный способ уйти — это подать запрос на трансфер. Поэтому я сразу же пошёл в столовую, нашёл какую-то салфетку и прямо на ней написал: «Я, Уэйн Руни, запрашиваю трансфер из футбольного клуба «Эвертон».

С салфеткой в руках форвард «Эвертона» зашёл в офис к Дэвиду Мойесу и показал тренеру «документ». «Чувствовал, что в какой-то степени меня загнали в угол, но это футбол», — говорит Руни. 31 августа 2004-го «МЮ» официально завершил сделку за несколько часов до закрытия трансферного окна. С тех пор Руни провёл за «МЮ» 559 матчей во всех турнирах и забил 253 гола. В 2017-м форвард вернулся в «Эвертон», где отбегал один сезон перед переездом в МЛС.

«Эвертон» мешал Руни залечить травму, чтобы не сорвать потенциальный трансфер

Уэйн раскрыл и другие подробности ухода из «Эвертона». В четвертьфинале с Португалией на Евро-2004 Руни сломал плюсневую кость и покинул поле в первом тайме — англичане тогда проиграли в серии пенальти. После турнира нападающий уехал в отпуск на Барбадос, а после возвращения в Англию хотел сразу пройти курс реабилитации.



«Я был настроен быстро восстановиться, чтобы подготовиться к новому сезону, но в «Эвертоне» мне сказали: «Нет, ты можешь усугубить травму, а если снова сломаешь ногу, то мы никуда тебя не сможем продать». Да, в футболе происходят и такие вещи», — описывает ситуацию Руни.



В итоге полноценное восстановление завершилось уже в «МЮ». Руни почти месяц был вне игры, но 28 сентября 2004-го вышел в матче Лиги чемпионов с «Фенербахче» и оформил хет-трик (плюс сделал голевую передачу).

Салфетка — культовая вещь в футболе

Это не первая футбольная история, в которой фигурируют салфетки. Несколько лет назад Зинедин Зидан вспоминал обед с президентом «Реала» Флорентино Пересом в 2001-м. В какой-то момент Перес протянул полузащитнику «Ювентуса» салфетку, на которой было написано: «Ты хочешь играть за «Реал»?» Зидан ответил согласием.



Годом ранее спортивный директор «Барселоны» Карлес Решак после просмотра юного Лионеля Месси был так впечатлён игрой аргентинского подростка, что прямо на салфетке наклепал официальный документ по обязательству клуба подписать с Месси контракт. Салфетку заверили у нотариуса и подтвердили гарантийными письмами «Барселоны». Через несколько месяцев семья Лео перебралась в Испанию (вместе с самим Месси, конечно).