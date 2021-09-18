Чемпионат мира хотят проводить раз в два года. Кто поддерживает идею, а кто — против

Чемпионат мира проводится каждые четыре года начиная с 1930-го – исключением стали только 1942-й и 1946-й, когда турнир не организовывали из-за Второй мировой войны. В последнее время о частоте проведения мундиаля говорят всё активнее – вероятно, нас ждут очередные реформы ФИФА.

Президент организации Джанни Инфантино и его сторонники впервые заговорили об идее проведения ЧМ раз в два года ещё в 2018-м, а на последнем конгрессе к её обсуждению призвал представитель Саудовской Аравии. 166 ассоциаций его инициативу поддержали – и ФИФА начала работу над исследованием, чтобы получить технико-экономическое обоснование возможной реформы.

Цель – глобальная: провести глубокий и всесторонний анализ, учитывая интересы мирового футбола и разные взгляды на его развитие. Сроков нет, но очевидно, что на подобные решения нужен не год и даже не два, так что до 2024 года всё точно останется как есть.

Сократить количество перерывов на сборные, а квалификацию сделать мини-турниром – такие идеи продвигает ФИФА

Руководит проектом Арсен Венгер, занимающий должность директора по глобальному развитию, а заодно – пока что главного спикера по этой теме. «Представьте: чемпионат мира 2026 года в США, Мексике и Канаде; в 2027-м – чемпионат Европы и другие континентальные турниры; а в 2028 году – снова чемпионат мира, и так далее. Больше матчей на выбывание, меньше отборочных игр. Это то, чего хотят болельщики. Людям нужны соревнования с высокими ставками, турниры, им понятные. Именно поэтому назрели реформы», – говорил он в интервью L’Equipe.

Ключевая мысль, которую продвигает Венгер, – уменьшение отборочных матчей и перерывов на сборные: по его мнению, вместо нынешних пяти достаточно оставить один тренировочный цикл, максимум два. «Не думаю, что кому-то нравится, что отборочные турниры идут по полтора года, – сказал он. – Мы можем уместить их в четыре-пять недель. Я лично вообще склоняюсь к идее оставить только одно, октябрьское окно».

Венгер предлагает не просто уменьшить количество квалификационных игр, а сгруппировать их в мини-турниры, которые будут проходить в течение условного месяца. В конце сезона – либо чемпионат мира (чётный год), либо первенство конфедераций (нечётный). Товарищеские матчи и новые турниры (Лига наций, например) исчезают.

Аргумент в пользу идеи таков, что футболисты не будут тратить время и силы на постоянные разъезды: «Когда я работал тренером, для меня было проблемой, что игроков забирали в сборные по несколько раз в год. В новой системе клубы будут сохранять футболистов в своём распоряжении не менее чем семь месяцев подряд. А после финального турнира у них будет не менее 25 дней на отдых перед новым сезоном».

Инфантино эта идея нравится по нескольким причинам.

Около 95% доходов ФИФА за четырёхлетний цикл приходится на чемпионаты мира: за последний организация заработала порядка £ 4 млрд, тогда как УЕФА – £ 11 млрд. В тему денег интегрируется ещё и давняя борьба двух футбольных органов за власть. Больше чемпионатов мира = больше политического влияния в мире.

«Идея состоит в том, чтобы улучшить качество игры и соревнований, за этим нет никаких финансовых намерений», – говорит Венгер, а точнее, нагло врёт всему миру. В идее проводить чемпионат мира каждые два года видится как раз только одно намерение ФИФА – заработать больше, а заодно и выиграть негласную войну с УЕФА за пьедестал власти.

Позиция большинства болельщиков заключается в том, что чемпионат мира – уникальное событие, которого с трепетом ждёшь в течение четырёх лет. Да и не у всех есть возможность и желание планировать свой отпуск, тратиться на билеты, переезды и проживание чаще. Но воевать против ФИФА, разжигать споры, кричать о своём недовольстве, как это было с Суперлигой, писать письма министрам почему-то никто не спешит.

УЕФА готов объявлять бойкот. Клубы тоже не в восторге от идеи ФИФА

Южноамериканская футбольная конфедерация (КОНМЕБОЛ) назвала «крайне нежизнеспособным» предложение ФИФА, которое разрушит футбольный календарь. А УЕФА особенно не в восторге: президент Александер Чеферин заявил, что вообще был не в курсе подобных идей, и предупредил, что европейские страны могут бойкотировать чемпионат мира, если планы ФИФА по проведению этого турнира раз в два года будут реализованы.



– страны-члены УЕФА побеждали в финале 12 из 21 турнира; без европейской сборной вообще прошло всего два финала – в 1930 году в Уругвае и 1950 году в Бразилии.

– в трёх из последних четырёх финалов играли две европейские команды;

– шесть команд в первой десятке рейтинга – Только 79 стран принимали участие в чемпионатах мира, 21 из них – только однажды. Среди таковых – Канада, Китай и Индонезия;– страны-члены УЕФА побеждали в финале 12 из 21 турнира; без европейской сборной вообще прошло всего два финала – в 1930 году в Уругвае и 1950 году в Бразилии.– в трёх из последних четырёх финалов играли две европейские команды;– шесть команд в первой десятке рейтинга ФИФА – европейские.

Ассоциация европейских клубов (ЕСА) в лице своего президента Насера Аль-Хелаифи тоже против: на заседании организации он выступил с завуалированной атакой на ФИФА, предупредив, что реформа международного календаря требует «честного участия, а не одностороннего и самовольного».

Активную поддержку пока выразили только исполком Африканской конфедерации и четыре федерации – Бангладеш, Мальдивы, Непал и Шри-Ланка. Никто из них никогда не претендовала даже на Кубок Азии, не говоря уже о чемпионате мира, из-за чего возникает вполне логичный вопрос: почему эти четыре страны так увлечены реформой, которая лишь косвенно на них повлияет.

ФИФА заявила, что 15 000 человек одобряют ЧМ раз в два года. Правда, спросили всего 23 страны

В разворачивающейся битве есть три стороны: ФИФА, жаждущая очередных реформ, УЕФА, готовый объявлять бойкот и не готовый потерять миллиарды, и болельщики, для большинства из которых футбольные традиции стоят на первом месте. И тут одну из главных – магию ожидания чемпионата мира – хотят убить.

Как оказалось, ещё в июле ФИФА провела опрос среди 23 000 болельщиков из 23 стран, 15 000 из которых выступили за проведение чемпионата мира раз в два года.

«Результаты этого онлайн-опроса, проведённого по заказу независимых отраслевых экспертов IRIS и YouGov, будут использованы в рамках более широкого процесса консультаций с фанатами, которые пройдут в несколько этапов, – говорится в заявлении ФИФА. –Исходя из предварительных результатов, можно сделать следующие выводы:

большинство болельщиков хотели бы, чтобы ЧМ проводился чаще, предпочтительнее –раз в два года; существуют значительные различия между так называемыми традиционными рынками и развивающимися футбольными рынками; и молодое поколение во всех регионах более открыто и заинтересовано в изменениях, чем старшее».

ФИФА сообщила, что результаты расширенного опроса с участием более 100 000 человек из 100 стран мира находятся на стадии разработки и будут опубликованы позднее.

Мы провели свой опрос. Читатели «Чемпионата» не поддерживают реформу

82,3% голосов – против проведения чемпионата мира раз в два года. Мысль, которая встречается чаще всего, – об убийстве интереса к турниру: «потеряется значимость»; «ценность в редкости»; «станет обыденностью»; «обесценится трофей». В пример приводится чемпионат мира по хоккею, которому даже сами хоккеисты не придают особого значения.

«Подобная реформа обесценит саму идею чемпионата мира, – считает пользователь Степан. – Причин тому две. Во-первых, титул чемпиона мира – нечто крайне элитное, доступное далеко не каждому и не каждой сборной, а учащение ЧМ поставит появление чемпионов мира на поток. Во-вторых, быть безоговорочно лучшими в мире – значит быть успешными на долгой дистанции: подготовить кадры за четыре года, успешно пройти отбор, не растерять форму, выстроить целую систему. В то же время столь редкое проведение ЧМ почти не оставляет второго шанса провалившимся, а значит, вынуждает бережно относиться к каждому конкретному турниру».

«Если проводить чемпионаты мира вдвое чаще, их значимость упадёт в те же самые два раза, и интерес к ним придётся подогревать искусственно. Можно, конечно, но искусственный интерес – примерно то же самое, что резиновая женщина: кайф не тот» (Битов Алексей).

«Весь смысл ЧМ в длительном ожидании и предвкушении редкого, оттого и «сладкого» действа. Чем чаще «сладость», тем больше она приедается» (Виктор).

«Всё очень просто — чем чаще удовольствия, тем более пресными они становятся. Условно говоря, вы видитесь с Брижит Бардо два раза в месяц. И встречи проходят как праздник! А тут вдруг каждую неделю. Поначалу, конечно, драйв, эмоции, и так далее. Но с каждым разом всё труднее будет подбирать гардероб (проводить отборочные соревнования), держать физическую форму (ну, вы понимаете, о чём я), да и просто — пресытитесь потрясной Брижит!» (Денис)

Большинство тех, кто проголосовал «за» (16,8%), входят в возрастную группу 35-44, что на самом деле удивительно – обычно к таким кардинальным переменам больше склонны молодые.

Вот их аргументы: