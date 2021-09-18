Как изменилась стоимость составов клубов РПЛ за последние 10 лет

За последние 10 лет клубы РПЛ прошли большой путь: «Зенит» пять раз выиграл золотые медали, «Спартак» стал чемпионом после 16 лет неудач, а «Динамо» опустилось в ФНЛ и вернулось. Кроме того, некоторые команды за это время выросли в цене, а другие – упали. Сравниваем трансферную стоимость клубов РПЛ сейчас и 10 лет назад.

ЦСКА

15 сентября 2011 года: € 135,5 млн.

Сейчас: € 88,05 млн.

Изменение: € -47,45 млн (-35%).

В 2011 году в ЦСКА было много игроков дороже € 10 млн: Акинфеев (€ 17 млн), Дзагоев (€ 16 млн), Хонда (€ 14 млн), Вагнер Лав (€ 10 млн), Думбия (€ 23 млн). Сейчас в составе красно-синих только два таких футболиста – Фернандес (€ 16 млн) и Чалов (€ 10 млн). 10 лет назад по трансферной стоимости игроков армейский клуб уступал только «Зениту», а сейчас не входит даже в топ-3.

За десять лет красно-синие заработали немало денег, продав Вагнер Лава (дважды – € 10 млн и € 12 млн), Витиньо (€ 12 млн), Мусу (€ 19,5 млн), Думбия (€ 14,4 млн), Головина (€ 30 млн) и Влашича (€ 30 млн). Что касается приобретений, то ЦСКА совершил три сделки дороже € 10 млн: Фернандес (€ 10,5 млн), Эджуке (€ 11,5 млн) и Влашич (€ 23 млн).

«Рубин»

15 сентября 2011 года: € 107,5 млн.

Сейчас: € 72,25 млн.

Изменение: € -35,25 млн (-32,8%).

Главными звёздами «Рубина» в 2011 году были Боккетти (€ 12 млн), Ансальди (€ 10 млн) и Ерёменко (€ 10 млн). Сейчас в Казани играет только один футболист дороже € 10 млн – Хвича Кварацхелия (€ 18 млн). Если тогда «Рубин» занимал третье место по стоимости игроков, то сейчас он на седьмой позиции. В марте 2018-го состав казанской команды оценивался ниже € 35 млн.

«Ахмат»

15 сентября 2011 года: € 22 млн.

Сейчас: € 26,25 млн.

Изменение: € +4,25 млн (+19,3%).

Грозненский клуб держит планку все 10 лет. Стоимость игроков «Ахмата» не превышала € 50 млн, а клуб так и не попал ни разу в еврокубки. Если в 2011 году типичный середняк РПЛ имел в составе двух игроков дороже € 3 млн (Рыбус и Маурисио), то сейчас — ни одного. Неудивительно, что лучшим результатом «Ахмата» за 10 лет стало пятое место в 2017 году.

«Крылья Советов»

15 сентября 2011 года: € 17 млн.

Сейчас: € 25,35 млн.

Изменение: € +8,35 млн (+49,1%).

Если в 2011 году линия полузащиты у «Крыльев Советов» была ведущей и дорогой, то сейчас почти половину всей стоимости составляют нападающие. Самыми дорогими игроками самарской команды являются Иванисеня (€ 2 млн), Сергеев (€ 2,3 млн) и Зиньковский (€ 2,5 млн). Что сейчас, что тогда «Крылья Советов» – команда с самым дешёвым составом в лиге.

«Динамо»

15 сентября 2011 года: € 74 млн.

Сейчас: € 82,4 млн.

Изменение: € +8,4 млн (+11,4%).

В 2011 году в «Динамо» было два супердорогих игрока – Джуджак и Кураньи. Их трансферная стоимость составляла € 30 млн из € 74 млн всего состава. Сейчас у бело-голубых не так такого дисбаланса, а самым дорогим футболистом является Захарян, выросший недавно в цене до € 9 млн. Состав «Динамо» был на пике в сентябре 2013 года (€ 139,4 млн), а в марте 2017-го достиг отметки в € 20 млн. Сейчас динамовцы – шестые в РПЛ по стоимости игроков.

«Динамо» провернуло большую сделку, продав в «Анжи» Кокорина за € 19 млн, правда, потом за эту же сумму его вернуло. Больших приобретений у бело-голубых куда больше: Самба (€ 10 млн), Жирков (€ 11 млн), Денисов (€ 15 млн), Джуджак (€ 19 млн), Кокорин (€ 19 млн) и Филипп (€ 20 млн).

«Ростов»

15 сентября 2011 года: € 26 млн.

Сейчас: € 38,2 млн.

Изменение: € +12,2 млн (+46,9%).

В топ-5 дорогих игроков «Ростова» в 2011 году входили два вратаря – Плетикоса и Песьяков. Сейчас у южной команды сразу несколько футболистов, чья трансферная стоимость выше € 2 млн: Осипенко (€ 3 млн), Хаджикадунич (€ 2,5 млн), Хасимото (€ 2,5 млн), Гигович (€ 2 млн), Глебов (€ 3 млн), Байрамян (€ 2,5 млн), Альмквист (€ 2,8 млн), Комличенко (€ 3,5 млн), Соу (€ 3 млн) и Полоз (€ 2 млн). Самый дорогой состав у «Ростова» был летом 2017 июля. Тогда стоимость игроков превышала € 55 млн.

«Локомотив»

15 сентября 2011 года: € 72,3 млн.

Сейчас: € 96,7 млн.

Изменение: € +24,4 млн (+33,7%).

В 2011 году стоимость состава «Локомотива» была сопоставима со «Спартаком» и «Динамо». Сейчас железнодорожники отстают от красно-белых почти на € 30 млн, но выше бело-голубых. Единственным игроком стоимостью в € 10 млн был Фелипе Кайседо. У Николича же два таких футболиста – Миранчук (€ 10 млн) и Баринов (€ 12 млн).

За последние годы «Локомотив» провёл две крупные сделки на выход, продав Ниасса (€ 17,9 млн) и Миранчука (€ 14,5 млн). Что касается приобретений, то красно-зелёные значительно потратились на Буссуфа (€ 15 млн), Крыховяка (€ 12 млн) и Диарра (€ 12 млн).

«Зенит»

15 сентября 2011 года: € 137,8 млн.

Сейчас: € 173,7 млн.

Изменение: € +35,9 млн (+26,1%).

Гранд российского футбола лидирует по стоимости состава с большим отрывом. Пиковой точкой бело-голубых была цифра в € 227,8 млн в июле 2014-го. Через три года стоимость игроков «Зенита» упала до € 97,7 млн.

Санкт-петербургский клуб заработал на трансфере Денисова (€ 15 млн), Рондона (€ 17 млн), Витселя (€ 20 млн), Гарая (€ 24 млн) Паредеса (€ 40 млн) и Халка (€ 55,8 млн). Среди больших покупок можно выделить сделки с участием Ракицкого (€ 10 млн), Азмуна (€ 12 млн), Клаудиньо (€ 12 млн), Ловрена (€ 12 млн), Сантоса (€ 13 млн), Дриусси (€ 15 млн), Барриоса (€ 15 млн), Кришито (€ 15 млн), Мамманы (€ 16 млн), Гарсии (€ 16,8 млн), Рондона (€ 18 млн), Вендела (€ 20,3 млн), Паредеса (€ 23 млн), Витселя (€ 40 млн), Халка (€ 40 млн) и Малкома (€ 40 млн).

«Спартак»

15 сентября 2011 года: € 76,95 млн.

Сейчас: € 125,5 млн.

Изменение: € +48,55 млн (+63,1%).

Стоимость состава «Спартака» все эти годы циркулировала, но при этом красно-белые значительно подорожали. Если тогда у народной команды был один игрок стоимостью в € 10 млн и дороже, то сейчас таких шестеро: Максименко (€ 13 млн), Жиго (€ 11 млн), Зобнин (€ 13 млн), Промес (€ 14 млн), Ларссон (€ 14 млн) и Соболев (€ 10 млн).

За 10 лет «Спартак» провернул три большие сделки на выход, продав Зе Луиша в «Порту» за € 10,75, Эменике в «Фенербахче» за € 13 млн и Промеса в «Севилью» за € 21 млн. В категории покупок стоит отметить трансферы Эменике (€ 10 млн), Промеса (€ 11,5 млн), Педро Роши (€ 12 млн), Крала (€ 12 млн), Фернандо (€ 12,5 млн) и Тиля (€ 18 млн).

«Краснодар»

15 сентября 2011 года: € 25,6 млн.

Сейчас: € 113,25 млн.

Изменение: € +87,65 млн (+342,4%).

За это десятилетие «Краснодар» вошёл в число грандов российского футбола. Клуб прошёл все стадии становления, став частым участником еврокубков. Если в 2011-м в команде Галицкого не было больших звёзд и трансферная стоимость игрока не превышала € 3 млн, то сейчас в «Краснодаре» четыре футболиста, оценивающихся в € 10 млн и более. Это Сафонов (€ 14 млн), Крыховяк (€ 13 млн), Классон (€ 10 млн) и Кордоба (€ 17 млн).

Главные продажи «Краснодара» за 10 лет – Ахмедов (€ 7 млн), Игнатьев (€ 7 млн), Мовсисян (€ 7,5 млн) и Смолов (€ 9 млн). Покупки – Вильена (€ 9 млн), Кабелла (€ 12 млн), Кордоба (€ 20 млн).

В тексте использовались данные с сайта transfermarkt.ru