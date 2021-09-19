«Сделаю всё, чтобы он больше не работал». Карасёва называют судьёй ЦСКА, но так ли это?

Московское дерби к нам приходит! Уже в понедельник, 20 сентября, ЦСКА и «Спартак» будут выжигать газон на «ВЭБ Арене». Главным арбитром матча назначили Сергея Карасёва — вероятно, лучшего российского судью на данный момент. Сейчас у него практически идеальная репутация, во многом благодаря удачной работе на Евро-2020, за которой последовала бесконечная народная любовь. Но и тут есть нюансы.

За годы работы в РПЛ к Карасёву прилипло клеймо судьи ЦСКА. Принято считать, что с ним армейцы добиваются нужного результата. Но так ли это? Сейчас разберёмся.

Итак, Карасёв судит в РПЛ с 2008 года. Разумеется, поначалу ему не доверяли топ-матчи, так что первое дерби Сергей получил в августе 2011-го. То были мощные «Спартак» и ЦСКА с Валерием Карпиным и Леонидом Слуцким. Тогда случилось столкновение Игоря Акинфеева и Веллитона, которое закончилось для вратаря армейцев травмой «крестов». Бразилец получил жёлтую карточку, а позже натерпелся угроз от болельщиков ЦСКА и даже гендиректора клуба Романа Бабаева.

После матча по Карасёву жёстко прошёлся владелец «Спартака» Леонид Федун: «Все свистки — в одну сторону, соотношение жёлтых карточек — пять к одной в нашу «пользу». Одних посадил на свисток, а другим позволялось почти всё. Понимаю, что можно что-то не увидеть — касание мяча рукой, например — но нельзя же не замечать фолы против одной из команд постоянно! Такого судейства не припомню с бандитских времён начала 2000-х! И сделаю всё, чтобы Карасёв больше не работал главным арбитром».

За Карасёва пришлось заступаться Роберто Розетти, который тогда работал главой судейского департамента РФС. Итальянец назвал работу арбитра хорошей и поддержал его решение наказать Веллитона жёлтой карточкой.

Следующий матч ЦСКА и «Спартака» Карасёв получил в апреле 2013-го. Красно-белые тогда вели со счётом 2:0, но умудрились упустить победу, пропустив второй мяч на последней минуте. Карасёв назначил два пенальти в ворота «Спартака» (ЦСКА забил только второй), но оба 11-метровых не вызывали сомнений. Эйден Макгиди завалил Ахмеда Мусу при выходе один на один, а Марек Сухи слишком откровенно и долго держал в замке Вагнера Лава. Вдобавок легендарный Рафаэл Кариока так взбесился после назначения решающего пенальти, что получил вторую жёлтую и отправился отдыхать.

После финального свистка Карпин лично предъявил претензии Карасёву, а на пресс-конференции рассказал, что хотел получить от судьи комментарий по одному из эпизодов. По словам тренера, арбитр ему не ответил. За своё поведение специалист впоследствии получил от КДК трёхматчевую дисквалификацию.

Одним Карпиным дело не ограничилось. Гендиректор «Спартака» Роман Асхабадзе рвал и метал: «Судейство не выдерживает никакой критики. Если посмотреть статистику фолов, то «Спартак», согласно Карасёву, нарушал правила в два раза чаще, чем соперник. Но такой разницы фолов в профессиональном футболе не бывает!» Вдобавок Асхабадзе был уверен, что оба пенальти были назначены несправедливо: первый — из-за офсайда у Мусы, а второй — из-за «явного фола на Боккетти».

Дальше у Карасёва и дерби был длительный перерыв в отношениях. Следующего матча ЦСКА — «Спартак» ему пришлось ждать аж до сентября 2018-го. Это были последние недели Массимо Карреры на посту главного тренера красно-белых. «Спартак» повёл благодаря голу Фернандо, но пропустил от Николы Влашича и сыграл вничью.

Тогдашний глава судейского департамента Александр Егоров полностью поддержал своего подчинённого, но не все с ним согласились. Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов посчитал, что Карасёв «работал непоследовательно»: тот сначала не назначил пенальти в пользу «Спартака», а затем подарил ЦСКА сомнительный штрафной.

Жёстче всех по судье прошёлся экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев: «На 60-й минуте Луис Адриано первым дёргал Бекао, и надо было Карасёву свистеть сразу. А раз ты не свистишь фол спартаковцу, то почему не даёшь пенальти? Защитник ЦСКА просто бьёт нападающего. Это плохое судейство. Неназначенный штрафной за снос Фернандо в концовке? Я считал, что это наш лучший судья, но в последнее время он начал всего бояться. Если такие моменты не видеть и не свистеть, то что тогда свистеть? Это или вольная борьба, или греко-римская. Его просто устраивал счёт 1:1. Карасёв, проснись! Пусть проснётся и посмотрит. Вот его бы засадили так, если бы он играл, что бы он тогда сказал судье?»

После того матча Карасёв стал стабильно получать по одному дерби в год. В августе 2019-го ему вновь выпала возможность судить игру «Спартак» — ЦСКА. Назначенный на матч Алексей Еськов получил травму, и выбор пал на Карасёва.

У «Спартака» в тот момент была неплохая серия с Олегом Кононовым (хорошо играл даже Андре Шюррле). Всё закончилось их победой благодаря дублю Самуэля Жиго — 2:1. Дерби получилось на редкость нескандальным. Егоров заявил, что Карасёв провёл суперматч: «Такие дерби — вишенка на торте».

Последнее на данный момент дерби Карасёва случилось в сентябре 2020 года. Спорный момент случился уже в начале матча: Джордан Ларссон выбегал один на один, но его прихватил Вадим Карпов. Защитник ЦСКА отделался жёлтой карточкой.

Бывший игрок «Спартака» Максим Калиниченко тогда написал в «Твиттере»: «У Карпова не было попытки сыграть в мяч — чистейшая красная карточка. У Карасёва смелости (в оригинале использовано другое слово. — Прим. «Чемпионата») не хватило на 2-й минуте удалять. Справедливости ради, мало у кого хватило бы».

«Спартак» всё равно забил быстрый гол — на 11-й минуте круто пробил Эсекьель Понсе. Но потом красно-белые пропустили три и проиграли. Вероятно, неудачный результат стал для «Спартака» дополнительным триггером, и клуб обратился в РФС с просьбой разобрать судейство. Комиссия выдала неожиданный вердикт: Карпов вообще не фолил на Ларссоне. Также правильным было признано решение не назначать пенальти после падения Айртона. Бразилец тогда получил жёлтую за симуляцию.

Подведём итоги. У Карасёва пять дерби: по одной победе у «Спартака» и ЦСКА и три ничьих. Если посмотреть на общую статистику Сергея, то выяснится, что у красно-белых при нём положительный баланс: из 19 матчей девять завершились победой, пять — ничьей, ещё пять — поражением. А вот у армейцев всё совсем иначе: 26 встреч, всего восемь побед, столько же ничьих и целых 10 проигрышей. Карасёв судит в пользу ЦСКА? Решайте сами.