Глушаков уже в топ-3 бомбардиров сезона РПЛ. Вызовет ли его Карпин в сборную?

8 и 11 октября сборная России проведёт два матча отборочного цикла ЧМ-2022. Команда Карпина сыграет дома со Словакией и на выезде со Словенией. Состав на октябрьские матчи станет известен за несколько дней до сбора национальной команды, но уже сейчас на попадание в окончательный список, кажется, есть явный кандидат, который не вызывался в сборную с марта 2018 года. Денис Глушаков готов навязать конкуренцию Баринову, Мухину и Кузяеву в главной команде страны.

«Цель — попасть в сборную. Это не секрет»

Летом 2018-го Глушаков не попал в окончательный состав сборной на домашний чемпионат мира и с тех пор не получал приглашения. Полузащитник заявил, что в команде не всё решает тренер, есть влиятельные люди. «Когда ты вырастешь, то всё поймешь», – сказал Черчесов Глушакову и лишил его сборной на три года.

Назначение Карпина на пост главного тренера сборной России воодушевило полузащитника. В конце июля после матча с «Зенитом» Денис ответил на вопрос о возможном возвращении в национальную команду. «Всегда держу в голове возвращение в сборную, но не всегда всё от меня зависит. Шансы всегда есть. Моё дело — тренироваться и играть, а тренер уже будет выбирать. Главное, чтобы вокруг тренера не было людей, которые мешают играть мне и вообще российскому футболу. Успел ли переговорить с Карпиным? Нет. Я с ним с утра до ночи общаюсь, что ли? Просто работали вместе, с уважением к нему отношусь. Если видимся, конечно, общаемся», — сказал Глушаков.

Ещё раз о желании попасть в сборную Глушаков заявил в августе. На сентябрьские матчи полузащитник вызов не получил, но остался рад, что Карпин упомянул его фамилию. «Что думаю о списке сборной России? Приятно было, когда Валерий Карпин упомянул мою фамилию — хоть и вскользь. Думаю, что для меня просто нет большей мотивации, чем сыграть в футболке сборной. Вроде бы список не окончательный, всегда могут быть какие-то изменения. В любом случае, как и пять, и 10 лет назад от меня требуется только одно — быть готовым на тысячу процентов и помогать своей команде. Что я и стараюсь делать в каждом матче», – сказал футболист.

Кстати, Глушаков появился в «Спартаке» благодаря Карпину. Денис выступал под руководством 52-летнего тренера девять месяцев и сохранил с ним хорошие, дружелюбные отношения. Опыт возрастного игрока может пригодиться Карпину в сборной России.

Как играет Глушаков в «Химках» и как выступал за сборную

Старт этого сезона Денис проводит ударно – забил шесть голов в восьми матчах. Своими точными ударами футболист принёс «Химкам» три очка: его голы позволили клубу не проиграть «Ростову», «Рубину» и «Нижнему Новгороду». Помимо этого, Глушаков отличился в матче со «Спартаком» и оформил дубль в ворота «Уфы». Кроме того, полузащитник стал капитаном команды: в четырёх встречах выходил на поле с повязкой. Денис входит в топ-3 по перехватам и отборам в этом сезоне среди полузащитников и является лидером на своей позиции по количеству ударов и голов. Помимо этого, он ворвался в тройку бомбардиров сезона в РПЛ (столько же голов у Смолова, больше — только у Агаларова).

За сборную Глушаков отыграл 57 матчей, забил пять голов и отдал одну голевую передачу. Полузащитник дебютировал в 2011 году, выйдя на замену в товарищеском матче с Катаром. Он сыграл один матч на Евро-2012, но при этом регулярно выходил на ЧМ-2014 и ЧЕ-2016. На чемпионате Европы во Франции Глушаков отметился забитым мячом в ворота Словакии. Помимо этого, он провёл все матчи на Кубке конфедераций.

Конкуренты Глушакова в сборной

На последнем сборе у Карпина на позиции опорника играл Баринов, а чуть выше располагался Кузяев. Конкурент Глушакова по позиции, Мухин, во всех трёх матчах остался на скамейке. В случае попадания в национальную команду полузащитник «Химок» поборется с этими футболистами за основной состав.

Если сравнивать Глушакова с Бариновым, Кузяевым и Мухиным, то по многим статистическим показателям футболист «Химок» лидирует. Денис больше времени проводит на поле, чаще бьёт по воротам (в среднем 3,6 удара за матч) и забивает. У Глушакова шесть голов в РПЛ, когда у Мухина, Баринова и Кузяева ни одного. Что касается оборонительных действий, то полузащитник «Химок» не уступает своему конкуренту из ЦСКА в отборах, меньше других обыгрывается соперниками в дриблинге (в среднем 0,7 за матч) и совершает в среднем по 1,6 перехвату за матч наряду с Бариновым. Про атаку говорить нечего. Глушаков по всем показателям (за исключением голевых передач) лучше конкурентов. Возможно, он как никогда раньше близок к возвращению в сборную. Но вызовет ли его Карпин?