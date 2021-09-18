Бомбардир-сенсация продолжает забивать в РПЛ. У Агаларова больше голов, чем промахов!

Гамид Агаларов уже успел убедить всех, что он новая звезда РПЛ. А сегодня вновь закрепился в этом статусе. В 8-м туре «Уфа» принимала «Химки» и одержала победу благодаря своему нападающему.

Гости открыли счёт — в концовке первого тайма отличился Денис Глушаков. А затем включился Агаларов. В начале второй половины встречи он забил первый мяч — получилось просто волшебно. Гамид получил мяч в штрафной после передачи с фланга. В этот момент он находился спиной к воротам, и на нём висел защитник. 21-летнего нападающего это не смутило: он сместился и моментально пробил. Агаларов — левша, но удар с правой ноги получился отличным. Мяч полетел над вратарём и нырнул в дальнюю девятку. Кстати, если верить Understat, с этой позиции голом заканчиваются лишь шесть ударов из ста.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Через 10 минут «Уфе» удалось забить ещё, а в концовке Агаларов оформил дубль. После подачи со штрафного Гамид перевисел Глушакова и головой пробил над вратарём Лантратовым. Вообще, в этом матче у Агаларова было три удара: все в створ, два гола. Вот это эффективность!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

«Химки» незадолго до финального свистка всё же отыграли один мяч. Агаларов поучаствовал и тут, хоть и со знаком минус. После прострела мяч угодил ему в руку. Спорный момент, но судья Павел Кукуян решил назначить пенальти даже после просмотра повтора. Глушаков мощно зарядил под перекладину, но итог от этого не изменился — победа «Уфы».

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Матч ТВ».

Второй гол в ворота «Химок» стал для Агаларова восьмым в восьми матчах этого сезона РПЛ. Теперь он единоличный лидер в списке лучших бомбардиров чемпионата (Фёдор Смолов отстаёт на два мяча). А теперь подробнее поговорим о статистике Гамида. Поверьте, она вас удивит.



В этом сезоне Агаларов пробил по воротам 16 раз. Уже напрашивается вывод, что он не из тех, кто лупит без разбора, только получив мяч. По подсчётам InStat, из этих попыток лишь четыре (!) не пришлись в створ ворот. Таким образом, голов у бомбардира-сенсации больше, чем промахов. Любопытная деталь: три четверти голов Гамид забил, пробивая в правую часть ворот. Левее центра направились лишь два результативных удара.

Ещё один интересный момент — позиции, с которых бьёт Агаларов. Форвард «Уфы» ждёт мяча в штрафной площади, а из-за её пределов пробил лишь однажды. И не попал.

После матча с «Химками» Агаларов дал небольшое интервью «Матч ТВ». Гамид порадовался выигрышу и ответил на вопрос про один из своих голов – второй раз в сезоне он отметился результативным ударом головой.

«После победы всегда особенные эмоции. Она была важна с точки зрения турнирной таблицы. Уверен, что победа даст нам толчок вперёд. Почему снова забил головой? За счёт правильной выбранной позиции. Это всё тренируется, отрабатывается. Зря не проходит», — сказал Агаларов.



Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в комментарии «Чемпионату» высоко оценил действия футболиста: «Агаларов всё правильно делает, слушает тренера. У него очень правильные действия на поле, выдерживает борьбу, играет современно, цепляется за мячи. У него нет одинаковых голов. Так и должен играть современный нападающий. Интерес топ-клубов? Мы пока не думаем об этом, он развивается поступательно. Рад, что Гамид сделал верные выводы из своей аренды».



«Уфа» благодаря победе поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Если Агаларов продолжит так тащить, шансов на сохранение прописки в РПЛ станет гораздо больше.