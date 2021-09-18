«Как он вообще играет в футбол?!» Кокорин вышел впервые в сезоне и чуть не удалился

Александр Кокорин вернулся. Российский нападающий в очередной раз попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А, но теперь наконец-то вышел на поле. Случилось это в выездной встрече 4-го тура с «Дженоа».

«Фиорентина» не могла забить на протяжении часа, а на 60-й минуте всё же сделала это — отличился полузащитник Риккардо Сапонара, который вышел на замену в перерыве. Главный тренер «фиалок» Винченцо Итальяно, видимо, решил, что ему фартит с решениями по ходу игры, и сделал ещё три замены в течение трёх минут. Так на 81-й минуте на поле появился Кокорин.



Для Александра этот матч стал первым официальным за четыре месяца. В последний раз россиянин выходил на поле не в «товарняке» 22 мая. Тогда ему выделили 15 минут в гостевом матче с «Кротоне», но результативных действий не последовало. «Фиорентина» сыграла вничью — 0:0.

К сожалению, Кокорин не отличился и в этот раз. Вернее, отличился, но не так, как ждали. На 85-й минуте он отпустил мяч возле центральной линии и попытался исправить ситуацию. Лучше бы Александр этого не делал. До мяча он действительно добрался, но вместе с тем снёс хавбека Валона Бехрами. Швейцарец получил удар шипами прямо под щиток. Больно.



Кокорин попытался принести пострадавшему извинения, но тот их не принял. Фол действительно получился глупым и грубым, Бехрами можно понять. К счастью для россиянина, главный арбитр ограничился жёлтой карточкой. Вероятно, спас тот факт, что игрок «Дженоа» избежал травмы и впоследствии доиграл матч.



Спустя несколько минут «Фиорентине» удалось забить второй гол — точно пробил полузащитник Джакомо Бонавентура. Сухим для «фиалок» этот матч всё равно не получился. В самой концовке судья назначил спорный пенальти, который уверенно реализовал защитник «Дженоа» Доменико Кришито — между прочим, старый знакомый Кокорина (они вместе выступали за «Зенит»).

Болельщикам не понравились ни фол Кокорина, ни его игра в целом. В какой-то момент хештэг с фамилией россиянина даже поднялся в тренды итальянского «Твиттера».

«Кокорину хватило всего пяти минут, чтобы стать главным посмешищем Серии А».

«Кокорин слишком слаб. Как он вообще играет в футбол?! Он заслужил понижения в Серию B».

«Кокорин во время игры смотрелся как мраморная статуя».

«Я видел много людей, которые находились не на своём месте. Но чтобы настолько, как Кокорин на футбольном поле…»

Хочется верить, что Итальяно не злопамятный и даст Кокорину ещё шанс. Правда, в следующем матче у «Фиорентины» будет максимально серьёзный соперник — действующий чемпион «Интер». Игра состоится уже через три дня, 21 сентября.