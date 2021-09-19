Миранчук вновь многих разочаровал. Алексей когда-нибудь выйдет на свой уровень?

Алексей Миранчук впервые дважды подряд попал в стартовый состав «Аталанты» на матчи Серии А. Но это ничего не значит. Кажется, Джан Пьеро Гасперини до сих пор точно не понимает, как распределить время между футболистами, которые прошли тяжелый Евро-2020 или Кубок Америки. Отсюда большая ротация и многочисленные замены в перерыве. Во многом из-за этого Миранчук играет так часто – неделю назад вышел в основе с «Фиорентиной», потом на замену в Лиге чемпионов с «Вильярреалом» и теперь снова стартовый состав против аутсайдера «Салернитаны».

За это время Гасперини лишь раз высказался относительно перспектив Алексея в команде. Как раз накануне последней игры.



«Для меня он не загадка, это зависит от ожиданий. Он не является ведущим игроком, но может им быть. Алексей может внести свой вклад в успехи команды, мы работаем в том направлении, чтобы заставить его расти и прогрессировать», – сказал главный тренер.



Если вы откроете слова итальянца в октябре прошлого года, то прочитаете примерно тоже самое. За репликами тренера лишь один посыл: потенциал у молодого человека из России большой, но только от него зависит, как он его реализует. За это время изменилось мало. Миранчук до сих пор тонет в идеях Гасперини, пока остальные игроки уверенно выплывают и ожидаемо прогрессируют.

С «Фиорентиной» Лёша разочаровал. Он вышел в старте, но за первый тайм заработал только два угловых. Вся «Аталанта» выглядела ужасно в атаке, но присутствие Миранчука не добавляло игре осмысленности. Замена в перерыве – предельно логичный шаг. С «Вильярреалом» полузащитник остался в запасе, но получил шанс в последние 10 минут. И формально сделал голевой пас на Госенса, который позволил сравнять счёт. Настроение болельщиков в соцсетях немного изменилось, но после «Салернитаны» вновь раздражение и критика. Алексей вновь многих разочаровал.



За тайм против агрессивного аутсайдера Миранчук сделал два запоминающихся действия – неплохой пас на Сапату и на того же Госенса. Последний даже мог забить, но с элегантным ударом в нижний угол справился вратарь. На этом всё. Россиянин растворился в редких атаках «Аталанты» и ничего не мог изменить. Партнёры, как и раньше, нечасто замечали Миранчука, предпочитая выбираться вперёд без его участия. Неудивительно, что в перерыве вместо него вышел Иличич. С ним игра в атаке стала более предсказуема, и словенец придумал единственный гол.

Теперь Миранчук, вероятно, вновь присядет на скамейку. И в голове Гасперини останется талантливым русским, который пока не может раскрыть свой потенциал. Потом ещё несколько шансов и вновь лавка. Очевидно, что Лёша не вернёт свой уровень, пока не получит хотя бы 5-7 матчей в старте.



Но для Гасперини это слишком большой риск. Ему важен результат, а не прогресс одного игрока. И в такой модели россиянин всегда будет проигравшим.