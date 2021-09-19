Карпин должен вызвать Агаларова в сборную. Нельзя игнорировать его результативность

Гамид Агаларов внезапно превратился в лучшего российского бомбардира. Его статистика поражает: он забил уже 11 голов в 10 матчах нового сезона (включая встречи за молодёжную сборную), имеет в среднем один гол на 68 минут, набрал впечатляющую серию из семи игр подряд с результативными действиями. Всё это слишком круто, чтобы проходить мимо. А разговоры про везение и «оверперфоманс» — ерунда.

Прекрасно понимаю контраргументы, встречающиеся повсеместно и в том числе якобы не способствующие на сегодняшний день вызову молодого игрока в главную сборную России.



Во-первых, результативность Агаларова аномальна. Он никогда по карьере не забивал так много (даже в молодёжном первенстве и в ПФЛ в «Анжи»), а сейчас у него залетело 11 мячей после 26 ударов, то есть голевая конвертация составила 42 процента. Это слишком круто, так на дистанции бывает редко: редко кому из мировых звёзд удаётся держать показатель на отметке 25 процентов или чуть выше. У Левандовски, к примеру, за календарный год – 29,3%.

Во-вторых, Агаларов не самый надёжный с точки зрения сохранения мячей и подыгрыша. Он даёт хороший объём передвижений, много работает в оттяжке, но даже вчерашний матч с «Химками», где Гамид допустил очень много потерь (17, из них четыре – на своей половине), может смутить тренерский штаб сборной России. Ведь нападающий – это не только голы, но ещё и стабильность в большинстве эпизодов, каждый переход владения грозит на высоком уровне контратакой. А ещё Агаларова бывает попросту очень мало в игре, в некоторых матчах он не набирает и 10 передач, с точки зрения подыгрыша ограничен.

Однако убеждён, что в данном случае на ситуацию можно взглянуть и с другой стороны.

1) Высокую голевую конвертацию можно счесть за везение, а можно – за реально классное исполнение эпизодов. У Агаларова набралось множество разных по стилистике мячей: удары головой после фланговых подач, в том числе сложные удары из явно неудобных позиций (как в матче с «Сочи» и «Мальтой»); выходы на ворота за счёт открываний в зоны; удары ногой в касание за счёт ориентации в штрафной и быстрой реакции на эпизоды; пенальти. Везения, безусловно, тоже случается – рикошет в матче с «Химками», ошибка чужого вратаря в игре с Испанией. Сегодня Агаларов поймал настолько мощное состояние, что у него реально залетает больше ожидаемого – и почему бы этим не попробовать воспользоваться?



2) При всех проблемах с сохранением мячей форвард «Уфы» даёт реально мощный объём борьбы: в среднем 27 единоборств за 90 минут в РПЛ (33,3% победных), из них 6,68 – вверху (27,7%). Накануне против «Химок» было 42 (17) и 7(3) соответственно. Пусть качество ведения дуэлей не на высшем уровне, но Агаларов точно не играет на чистых мячах и одних лишь открываниях. И в борьбе он активнее и агрессивнее того же Смолова;



3) Кстати, об открываниях: с точки зрения агрессии, настырности и объёма рывков в зоны Агаларов сейчас точно один из лучших в РПЛ. Он обладает хорошим стартом и неплохо готовит себе позицию для рывков с линии офсайда, убегает к воротам достаточно, имел соответствующие моменты в играх с «Зенитом» и Испанией (помимо гола, убежал один на один во втором тайме, спас вратарь), забивал после открываний Мальте и «Нижнему Новгороду». Сочетание объёма единоборств с умением открыться за спину – очень ценный навык для нападающего.

4) Агаларов забивал сильным соперникам: «Динамо» (дважды после выхода на замену), «Зениту», молодёжке Испании, «Сочи». И он не похож на парня с неустойчивой психикой или комплексами.



Поэтому, если Валерий Карпин последователен, то пришло время пробовать в деле Агаларова. В этом варианте нет надёжности, но не было его и в Смолове с Тюкавиным. Тот же Смолов тоже не самый стабильный с точки зрения сохранения мячей и работы в обороне, зато умеет исполнять эпизоды и имеет отличную статистику.



Вот и Агаларов сделал всё возможное, чтобы на него обратили внимание. Когда ещё вызывать форварда в сборную, если не после семи его матчей подряд с забитыми мячами?