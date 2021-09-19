«Головин — принц». Российский полузащитник забил за «Монако»

Многие наверняка выключили матч «Ницца» – «Монако» после первого тайма. Всего один удар в створ за 45 минут, много передач в центре поля и совсем мало опасных моментов. Было сложно смотреть такую игру, особенно на фоне пустого стадиона. Хотя от хозяев точно ожидали большего: они выиграли три последние игры с общим счётом 10:0, наказав в том числе и «Лилль» – действующих чемпионов. Но с «Монако» агрессивная атака разбивалась о мощную оборону, и получалось не очень зрелищно.

Хорошо ещё, что Александр Головин в концовке реализовал единственный шанс «Монако», замкнув передачу от Мартинша.

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И одновременно вызвал новую волну восторга у болельщиков клуба. Головина традиционно обожают. И каждый гол отмечают отдельно.

«Головин в очередной раз показывает свою важность для команды», — написал один из пользователей.

А здесь Головина назвали принцем и футболистом, который очень хорошо держит мяч.

Кроме того, пользователи соцсетей отметили, что Головин поучаствовал в 17 забитых мячах «Монако» в 2021 году — 7 голов, 10 передач. Неплохо для атакующего полузащитника.



В начале второго тайма «Ницца» всё-таки сравняла счёт, подтвердив статус одной из самых атакующих команд лиги. А на 72-й минуте Головин ушёл с поля. Через пару минут камеры выхватили его, сидящего с пакетом льда на ноге. Он не так давно восстановился после небольшого повреждения, так что не хотелось бы рецидива.

По статистике за полтора тайма Головин сделал 40 касаний мяча, нанёс два удара (один — в створ), сделал один пас под удар, отдал 84% точных передач и заработал два фола. Он получил самую высокую оценку в команде от Whoscored — 7,16 балла.

И уже после замены Александра началось самое интересное. На 74-й минуте «Ницца» вышла вперёд. Это стало закономерным итогом вялотекущих, но действенных атак команды. Однако уже через две минуты «Монако» отыгрался: Стенгс сбил Энрике в штрафной, и судья при помощи VAR указал на точку. Бен-Йеддер реализовал 11-метровый. И, казалось, команды должны закончить матч именно с таким результатом.

Но уже в следующей атаке судья вновь назначил пенальти. Вновь при помощи VAR. Однако теперь в ворота «Монако». Бадьяшиль остановил удар соперника руками. И «Ницца» оказалась в шаге от победы. К мячу подошёл Гуири, но пробил выше. Через секунду нападающий хозяев разорвал на себе футболку – настолько обидным получился промах.



Из-за всех проверок и большого количества остановок команды переиграли девять минут основного времени. Но продолжить голевую феерию не смогли.

«Монако» остался внизу таблицы, а «Ницца» не подобралась к лидерам. Вряд ли этот результат устроил команды.