Самый невероятный матч дня. Де Хеа вытащил пенальти на 95-й минуте, а Роналду перепутали

Криштиану Роналду продолжает забивать за «МЮ»! На этот раз — в ворота «Вест Хэма». Всего у 36-летнего португальца четыре гола за три матча. До этого Роналду отличился в игре Лиге чемпионов с «Янг Бойз» и дважды забил «Ньюкаслу» в чемпионате Англии.

С «Вест Хэмом» у Роналду набралось аж 7 ударов. Это второй показатель сезона. Больше было лишь в прошлом туре у Мане, который пробил 10 раз по воротам «Лидса» (играл в меньшинстве с 29-й минуты). При этом у Роналду 5 ударов в створ — это максимальный показатель сезона за пять туров.

Криштиану снова отличился после того, как вратарь отбил перед собой. В матче с «Ньюкаслом» нападающий так же на добивании оказался раньше соперников. Тогда кипер Вудман крайне неудачно отбил мяч из-за рикошета. Когда форвард забивает фактически в пустые ворота, можно говорить, что ему повезло и в такой ситуации отличился бы даже любитель. Только не каждый любитель дёрнется в нужную зону раньше, чем центральные защитники.

Забавно, что перед этим матчем английские телевизионщики перепутали Роналду. В предматчевой расстановке дали фотографию португальца, но указали Кавани, который пожертвовал свой седьмой номер новичку.

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Стадион «Вест Хэма» – 66-й, на котором забивал Роналду в чемпионате. Это рекордный показатель, если брать топ-5 лиг Европы. На втором месте идёт Ибрагимович, отличившийся на 64 аренах. Однако, несмотря на стабильную результативность Роналду, его есть за что критиковать. Особенно за шикарный момент на 47-й минуте, который не удалось реализовать.



На 77-й, 85-й и 91-й минутах Роналду падал в чужой штрафной и просил пенальти, но главный судья считал, что фолов не было (VAR подтверждал). Вполне логично на фоне того, за какие единоборства теперь не дают пенальти в Англии. Ещё перед стартом сезона руководство АПЛ объявило, что теперь судьям требуется более явное нарушение для назначения одиннадцатиметрового. В этом туре пенальти не били даже «Саутгемптон» и «Бёрнли», хотя фолы Рамсдейла и Уолкера казались более явными.

Казалось, матч закончится вничью (у «Вест Хэма» отличился Бенрахма), но концовка матча получилась огненной. На 89-й минуте Лингард всё-таки забил гол — получился действительно классный удар. Однако даже в такой момент Джесси не стал праздновать, потому что забил команде, за которую играл ещё недавно. Именно «Вест Хэм» в этом году перезапустил карьеру Лингарда.

А уже в компенсированное время судья назначил пенальти в ворота «МЮ». Точнее, сначала арбитр не разобрался в моменте, но с помощью VAR разобрался. После прострела Ярмоленко мяч попал в руку Шоу. И уже на 95-й минуте де Хеа вытащил удар Ноубла!

Теперь «МЮ» с 13 очками делит первое место с «Ливерпулем».