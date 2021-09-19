«Тоттенхэм» отлично подготовился и приятно удивил. Не помогло, «Челси» — мощь

Если смотреть стартовые матчи «Тоттенхэма», не зная, что Жозе Моуринью уже ушёл, шансов догадаться об этом почти не было. Схема поменялась, но тактика осталась прежней: отказ от высокого прессинга, редкие контратаки и нехватка креативных игроков на поле. «Тоттенхэм» выигрывал матчи, в которых был не лучше соперника, а когда проиграл «Кристал Пэлас», то выглядел безнадёжно. Поэтому перед сложнейшим матчем с «Челси» вопросов к команде и тренеру было много.

Эшпириту Санту попытался дать несколько ответов. Впервые с начала сезона в АПЛ вышел Ндомбеле. Вообще, тройка полузащиты Алли – Хьёйберг – Ндомбеле выглядела крайне смело и намекала скорее на высокий прессинг, чем на низкий блок. Также интриговало появление в старте Ромеро, которого подводят к основе постепенно. Это напрашивалось, учитывая удаление Танганги. Ну и неожиданное решение под соперника: Сон играл в центре нападения, а Кейн — на фланге.



Очевидно, необычное расположение главных звёзд вызвано желанием использовать извлечь максимум пользы из скорости Сона. Поэтому он играл против Силвы, самого медленного из соперников. Кейн слева отходил в глубину при розыгрыше, а в прессинге участвовал в первой линии. Ну и периодически они с Соном менялись местами.



Томас Тухель по сравнению с игрой с «Зенитом» в Лиге чемпионов обошёлся минимальной ротацией. В запасе остались Джеймс и Зиеш, в старте появились Силва и Хаверц. Аспиликуэта из правого центрального перешёл на позицию вингбека, к которой тоже привык.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

На первых минутах хозяева удивили смелостью плана. С атакующей тройкой полузащиты Эшпириту Санту не стал отдавать территорию и мяч. «Тоттенхэм» шёл в прессинг до вратаря и владел мячом больше 60% времени. «Челси» не справился с этим стартовым напором, счёт по ударам в первые пять минут – 4-0. Впрочем, уже через несколько минут рисунок игры изменился.



Очень смелые позиции «Тоттенхэма» — персональный прессинг центральных защитников, высокие позиции Эмерсона и Регилона, чтобы закрыть вингбеков — создавали не только давление на гостей, но и возможности для контратак. Из-за этой раскрытости после каждого отбора у своей штрафной гости оказывались в выигрышной ситуации.

На 15-й минуте «Челси» даже удалось провести атаку три в два, которую испортил Маунт неудачным пасом на Лукаку. Она всё равно закончилась ударом, но уже не таким опасным, как могла. Настолько ярких моментов больше не было, но доминирование «Тоттенхэма» закончилось. После пятой минуты и до свистка на перерыв счёт по ударам уже 6:2 в пользу «Челси».



Итог первого тайма — лучшие 45 минут «Тоттенхэма» в новом сезоне (и одни из лучших за последний год), неожиданно смелая игра, напомнившая классические матчи при Почеттино. И на этом фоне впечатляющая уверенность гостей, которые мощными контратаками погасили навал и более-менее перевели игру в привычный закрытый сценарий.



Но Тухелю этого было недостаточно. В перерыве он выпустил Канте вместо Маунта. Замена серьёзно повлияла на игру: теперь гости без мяча выстраивались по схеме 3-5-2, и это изменило баланс в центре. Раньше «Тоттенхэм» получал преимущество благодаря тому, что Кейн и Ло Чельсо смещались в центр, теперь его уже не было.

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

В то же время у гостей улучшился прессинг. С переходом на 3-5-2 персональные ориентировки стали более явными: Хаверц и Лукаку против центральных защитников, Алонсо и Аспиликуэта против Эмерсона и Регилона, в полузащите тоже каждый с каждым. Мощная заявка на то, чтобы взять игру под контроль. Но и этого мало: «Челси» ещё и забил в начале тайма.



Гол Силвы не был какой-то хитрой заготовкой, он просто переиграл в воздухе Алли. И сам удар получился очень точным, под дальнюю штангу.

Этот гол поставил Эшпириту Санту в трудную ситуацию. Он отлично подготовился к матчу, «Тоттенхэм» играл прекрасно, пожалуй, на пределе своих возможностей — но одной заменой Тухель изменил стиль игры, а теперь ещё и нужно было отыгрываться. И «Тоттенхэм» не справился.



За семь минут после первого гола и до второго хозяева ни разу не пробили по воротам и отдали всего три паса в финальной трети поля. Для сравнения: у «Челси» три удара и 13 пасов.



Гол Канте получился случайным, Льориса сбил с толку рикошет, но сама ситуация была типичной: Ковачич и Рюдигер отобрали мяч у чужой штрафной. Команда, которая вела в счёте, была в атаке.

Хотя играть оставалось ещё больше получаса, фактически гол Канте закончил матч. «Челси» мощно контролировал игру, а когда Тухель выпустил Вернера вместо Хаверца, хозяевам стало ещё сложнее. Стиль гостей стал примитивнее, но вертикальнее: Лукаку стягивался под передачи из глубины, спиной оттеснял защитников, а Вернер тем временем делал рывки за спину. Один из таких эпизодов закончился выходом Вернера один на один (как раз с паса Лукаку). Ещё раз Вернер должен был забивать после паса Канте. Вообще, та атака длилась бесконечно: мяч метался по штрафной, Льорис летал из угла в угол. Алонсо наносил последний удар, когда вратарь уже был отыгран, но попал в Лукаку.



«Челси» повезло со вторым голом, но уже при счёте 2:0 гости должны были забить несколько раз. Поэтому итоговый разгром, скорее, по делу. Эшпириту Санту заслуживает комплиментов за продуманно смелый стартовый план, но во втором тайме на поле была одна команда. «Челси» очень впечатляет.