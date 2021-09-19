Умер Джимми Гривз. Он стал чемпионом мира, но главный матч жизни пропустил

Умер культовый бомбардир сборной Англии, «Челси» и «Тоттенхэма» Джимми Гривз. Джимми – четвёртый бомбардир сборной после Уэйна Руни, Бобби Чарльтона и Гари Линекера с 44 мячами в 57 матчах. Если сравнивать его фигуру с современными футболистами, то Гривз стоит на одной ступени с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. «Наблюдать сегодня за Лионелем Месси – всё равно, что пересматривать матчи с участием Гривза на пике его формы», – резюмировал футбольный журналист и друг Джимми Норман Гиллер.

Просто взгляните на его сумасшедшую статистику:

132 гола в 169 матчах за «Челси»;

100 мячей в чемпионате до 20 лет;

Лучший бомбардир «Тоттенхэма» с 266 голами;

44 гола за сборную Англии и сразу 6 хет-триков;

41 гол за один сезон в составе «Челси».

В мае 2015-го у Гривза случился инсульт, из-за которого он был прикован к инвалидной коляске. Плюс серьёзно пострадала речь. Все эти годы Джимми боролся с последствиями болезни.

В «Челси» Гривз стал суперзвездой: дебютировал в 17 лет и забил 41 гол за один чемпионат

История начинается в 1950-х, когда «Челси» увёл из-под носа «Тоттенхэма» талантливого парнишку Джимми Гривза. В структуре «Челси» он проявил себя потрясающе и стал фронтменом «утят Дрейка» – так называли перспективных футболистов тренера Теда Дрейка в ответ на «малышей Басби» из «МЮ». За молодёжку Джимми закатил более 100 мячей за два года, поэтому вскоре начал привлекаться к тренировкам с первой командой.

Фото: Allsport Hulton/Getty Images

За основу Гривз дебютировал в 17-летнем возрасте в августе 1957 года, забив «Тоттенхэму» на «Уайт Харт Лейн». «Челси» тут же подписал профессиональный контракт с перспективнейшим форвардом. Клуб платил ему чуть меньше £ 20 в неделю и £ 8 в межсезонье. Чтобы оплачивать однушку в Уимблдоне, вечерами Гривз подрабатывал газонокосильщиком. Плюс Джимми уже был женат к тому моменту.

Однажды «Челси» проиграл 5:6, поэтому в раздевалке Гривз швырял бутсы в защитников: «Забей мы восемь – вы бы девять пропустили!» Через несколько туров «Челси» уже рубился с «Престоном» в чемпионате, где ещё в первом тайме Гривз закатил три. Он тут же подбежал к защитникам: «Я свою работу сделал, поэтому ваша очередь». Вскоре «Престон» сравнял счёт, а защитник Питер Силлетт обратился к Джимми: «Последний гол – и всё». Гривз забил четвёртый, но «Престон» снова установил паритет. Силлетт опять подбежал к страйкеру: «Джимми, забей последний. С меня пиво». В итоге Гривз оформил пента-трик.

В 1960 году Гривз стал самым молодым игроком, забившим 100 голов в возрасте 20 лет и 290 дней (а в 23 года он, как и Дикси Дин, забил свой 200-й гол).

В футболке «Челси» Джимми Гривз вонзил 132 мяча в 169 играх и превратился в суперзвезду к 21 году. Выступая на «Стэмфорд Бридж», он дважды заканчивал чемпионат лучшим бомбардиром. А его ошеломляющий 41 гол в чемпионате-1960/1961 до сих пор остаётся рекордом клуба.

Главная трагедия в жизни Гривза — смерть четырёхмесячного сына

В 1961-м Джимми Гривз пережил трагедию: из-за воспаления лёгких скончался четырёхмесячный сын Джимми-младший. Несколькими часами ранее страйкер дебютировал за сборную Англии голом против испанцев.

Через пару недель Гривз, хотевший после шока сменить обстановку, начал переговоры с «Миланом». В последнем матче за «Челси» с «Ноттингем Форест» нападающий сделал покер, а после финального свистка зрители подхватили его и понесли вокруг «Стэмфорд Бридж». От нахлынувших чувств он заплакал.

Несмотря на свои супербомбардирские качества, Джимми Гривз в «Челси» так ничего и не выиграл.

В «Тоттенхэме» Гривз стал легендой: взял Кубок европейских чемпионов и вонзил 266 мячей

В 1961-м «Милан» подписал 21-летнего Гривза за £ 40 тысяч, но форвард провёл в Серии А всего четыре месяца: 9 мячей в 14 матчах. Джимми так и не смог адаптироваться в новой стране и вскоре вернулся в Лондон. Но уже в другой клуб – «Тоттенхэм», который заплатил за нападающего £ 99 999. Они предложили на £ 1 меньше запрашиваемой суммы, потому что Билл Николсон, который тогда рулил командой, не хотел обременять Гривза лишним давлением. В то время ещё никто не выписывал чек на £ 100 тысяч за футболиста.

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Первый матч после возвращения на остров Джимми Гривз провёл за дубль «Тоттенхэма» с «Плимут Аргайл», который собрал 13 тысяч болельщиков на трибунах. Президент «Плимута» толкнул трогательную речь перед матчем: «От лица всей Англии я говорю тебе: «С возвращением!» Воодушевлённый Гривз оформил двушку. В дебютном матче за основу он тоже был на ведущих ролях: хет-трик против «Блэкберна» в декабре 1961-го и победа 5:2.

В сезоне-1961/1962 «Тоттенхэм» выиграл Кубок Англии, а спустя год стал первым британским клубом, который забрал Кубок обладателей кубков. Ключевым футболистом исторического турнира стал именно Джимми Гривз: 5 голов, 4 голевые в пяти матчах.

На пути к финалу «Тоттенхэм» разобрался с «Рейнджерс» (5:2 и 3:2), «Слованом» (0:2 и 6:0) и «Белградом» (2:1 и 3:1). Финал сыграли в Роттердаме на домашнем стадионе «Фейеноорда», где «Тоттенхэм» уничтожил мадридский «Атлетико» благодаря дублю Гривза (5:2).

В «Тоттенхэме» Гривз стал настоящей легендой: 9 лет, 379 матчей и 266 голов, включая 220 банок в чемпионате. На протяжении четырёх сезонов (1962/1963-1964/1965 и 1968/1969) он был лучшим бомбардиром чемпионата. Этот рекорд до сих пор не побит.

«Я пропустил матч всей жизни». Из-за травмы Гривз не сыграл в золотом финале

В сборной Англии Джимми Гривз тоже регулярно забивал. Он стал самым молодым футболистом, которому удалось забить 20, 30 и 40 мячей за национальную команду. Всего в 57 встречах он оформил 44 гола, но самое интересное: ни одного с пенальти.

В 1966-м Гривз три месяца провёл вне футбола из-за гепатита, но тренер сборной Альф Рамсей всё равно включил его в состав на домашний чемпионат мира. «Мне безумно хотелось участвовать в финальных матчах. Я был уверен, что мы победим. Всё было на нашей стороне: состав, преимущество своего поля и настрой», – вспоминал Джимми.

Гривз начал мундиаль в качестве основного страйкера, но словил травму в заключительном матче группового этапа со сборной Франции, когда Жозеф Боннель порвал Джимми голень. Врачи наложили 14 швов, а оставшиеся матчи супербомбардир смотрел с трибун.

Его заменил 24-летний нападающий «Вест Хэма» Джеффри Херст, который не просто застолбил место в основе, но и стал героем финала: его трёшка в ворота Западной Германии принесла англичанам трофей. Англия победила 4:2, но Джимми Гривз не разделил радость с партнёрами. Он заранее собрал чемоданы и сразу после финального свистка с семьёй улетел в отпуск.

Искреннее настроение Джимми транслирует легендарный снимок, на котором запечатлён момент, когда вся скамейка сборной Англии вскакивает после финального свистка. Вся скамейка, кроме Джимми Гривза, который остаётся сидеть в своём костюме и галстуке и выглядит опустошённым. «Я всегда мечтал забить победный мяч в финале чемпионата мира. Я пропустил матч всей жизни», – объяснял позже Гривз.

Изначально Джимми не получил золотую медаль, потому что в то время было странное правило: награду забирали только футболисты, которые вышли на финальный матч. В 2009-м Гривзу и 10 другим резервистам из победного состава всё-таки раздали заслуженные награды после долгой акции болельщиков. В 2014-м Гривз продал её на аукционе «Сотбис» в Лондоне за £ 44 тысячи.

После чемпионата мира 1966 года Гривз провёл ещё три поединка в футболке сборной Англии и забил один гол. Последним матчем стала игра со сборной Австрии в мае 1967-го.

Трансфер в «Вест Хэм», алкоголизм и культовое шоу на ТВ

В марте 1970 года Джимми Гривз перебрался в «Вест Хэм». Несмотря на гол в дебютной встрече, он собрал всего 13 мячей в 38 играх в новом клубе. В «Вест Хэме» нападающий полностью забил на режим и тренировки.

В январе 1971-го произошла знаменитая история перед кубковым матчем с «Блэкпулом». Из-за погодных условий (поле полностью замёрзло накануне матча), местные журналисты написали, что поединок, скорее всего, перенесут на другую дату. Гривз и некоторые партнёры решили, что так и будет, поэтому всю ночь выпивали. Но матч всё-таки сыграли – «Вест Хэм» проиграл 0:4. После этого случая отношения Джимми с тренером Роном Гринвудом испортились, а его карьера на «Аптон Парк» закончилась.

Так в 31 год Гривз ушёл из футбола. Алкоголизм полностью поглотил Джимми: он стал регулярным посетителем вытрезвителей, переехал к родителям и был изолирован от жены и детей. Ежедневная норма в 10 литров пива с ударной дозой водки привели к серьёзным проблемам со здоровьем. Однажды он пытался порезать вены бритвой, но вовремя приехали врачи и в очередной раз отправили его лечиться от зависимости.

Фото: Tottenham Hotspur/Getty Images

«Я полностью пропустил 1970-е. Они прошли мимо меня. Я был пьян с 1972-го по 1977 год. Одним утром я проснулся и осознал, что вокруг совсем другой мир», – рассказал в 2003-м Гривз в интервью The Guardian.

Джимми Гривз выкарабкался благодаря друзьям, которые записали его в клуб анонимных алкоголиков. Он ходил туда два года, где делился своими проблемами. Джимми даже установил правило: продержись без алкоголя хотя бы день. Так к концу 1970-х он полностью завязал со спиртным. Время от времени Джимми играл за скромные клубы региональных лиг ради удовольствия.

Позже он помирился с женой и начал писать колонку в газете The Sun. Вместе с бывшим игроком «Ливерпуля» Ианом Сент-Джоном запустили культовое футбольное шоу «Сент и Гривзи» (1985-1992) с шикарным рейтингом. Позже он выпустил откровенную автобиографию, которую в Советском Союзе переиздали под искажённым названием «Я – алкоголик».

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P. S. Судьба распорядилась так, что Джимми Гривз скончался как раз в день матча между «Тоттенхэмом» и «Челси». Дерби, как и два других воскресных матча, начались с минуты молчания в память о Гривзе, а футболисты вышли на поле с траурными повязками.