«Пусть по улицам ходит осторожно». Как «Спартак» и ЦСКА сыграли четыре раза за чемпионат

Этот момент настал. Сегодня в восьмом туре РПЛ сыграют ЦСКА и «Спартак». А пока матч не начался, есть время вспомнить самые яркие моменты в истории этого противостояния. Один из них произошёл 10 лет назад. Тогда за сезон в чемпионате было сыграно целых четыре дерби.

Итак, сезон-2011/2012. РПЛ переходила на европейскую систему «осень-весна», поэтому вместо 30 туров командам пришлось сыграть 44. Чемпионат длился больше года, а на решающем этапе таблица разделилась на две восьмёрки.



Первое дерби в том сезоне прошло в конце апреля 2011 года. «Спартак» тогда был плох. Команда набрала за шесть матчей всего семь очков и плелась на 11-м месте, а Валерий Карпин, совмещавший посты главного тренера и гендиректора, рисковал лишиться одной из должностей. ЦСКА Леонида Слуцкого же был в полном порядке: 14 очков, разница забитых и пропущенных мячей — плюс 10, первое место в таблице. Вроде бы фаворит очевиден.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Перед стартовым свистком на поле даже вышел боксёр Денис Лебедев. Он поддержал ЦСКА, но удачи команде не принёс. Армейцы играли лучше, создавали голевые моменты — этого оказалось недостаточно. На 78-й минуте полузащитник «Спартака» Эйден Макгиди отдал поперечную передачу на нападающего Ари, тот с левого полуфланга сместился в центр и мощно пробил в дальний угол. ЦСКА так и не отыгрался, а красно-белые подтвердили, что чем у них хуже дела, тем больше шансов в дерби.

Слуцкий после матча отдал «Спартаку» должное за игру в обороне, а Карпин заявил, что его команда выполнила план на игру. Но счастливее всех был Артём Дзюба. «Все мы герои сегодня. Эту победу заслужили все — болельщики, наши родственники — все, кто причастен к «Спартаку». Все, кто за нас болеет, а нас миллионы. Этот матч был важен для всех. И сегодня у нас настоящий праздник», — сказал форвард красно-белых.

Следующее дерби в РПЛ было сыграно в конце августа. В отличие от предыдущего, оно вышло ярким и вошло в историю из-за скандала. «Спартак» к тому моменту поправил своё положение в РПЛ, был в пятёрке, но прямо перед дерби позорно вылетел из квалификации Лиги Европы, проиграв дома «Легии». Армейцы же лидировали в чемпионате и опережали принципиального соперника на 10 очков.



Перед матчем Карпин признался, что у него случился напряжённый разговор с Леонидом Федуном: «Времени на выводы, на решения элементарно нет. Уже в воскресенье игра с ЦСКА. Под выводами в подобных ситуациях подразумевается либо отставка тренера, либо его увольнение. После игры с «Легией» тренировать уже не хотелось. Скажу больше: если бы не матч с ЦСКА, не такая важная для нас игра, подал бы в отставку».

Главное событие дерби случилось после получаса игры. Форвард «Спартака» Веллитон после выноса помчался в сторону чужих ворот. Игорь Акинфеев выбежал, чтобы выбить мяч головой за боковую. Бразилец тоже прыгнул и влетел в голкипера ЦСКА. Тот неудачно приземлился и сразу понял, что не сможет играть дальше. Спустя несколько минут Акинфеева уже уносили с поля на носилках, и он матом выкрикивал угрозы в сторону Веллитона. Бразилец по итогам эпизода получил от Сергея Карасёва жёлтую карточку, а в концовке первого тайма забил.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

После перерыва ЦСКА совершил камбэк и вышел вперёд, но «Спартак» всё же взял очки — дебютный мяч за клуб эффектно забил Эммануэль Эменике.

После матча пошёл огонь. Слуцкий заявил, что Акинфеев получил травму «крестов», и раскритиковал Веллитона. Карпин же заступился за своего игрока и резко ответил на замечание, что тот лишил сборную России основного голкипера. «Это его проблемы. Что значит вратарь сборной? Что ему теперь, медаль повесить? Не трогать вообще игроков сборной?» — возмущался наставник «Спартака».



Но ярче всех выступил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. Он назвал Веллитона «конченым подонком» и дал бразильцу угрожающий совет: «Путь по улицам ходит осторожно». Карпина эти слова взбесили. Он пообещал подать заявление в прокуратуру. Жара!

Следующего дерби пришлось ждать полгода. К середине марта в лидеры РПЛ вырвался «Зенит», а ЦСКА со «Спартаком» (и ещё несколько команд) активно боролись за второе место, которое позволяло сыграть в Лиге чемпионов.



В конце первого тайма ЦСКА повёл благодаря Зорану Тошичу, который в то время ещё не представлял, что станет злым гением для «Спартака». В начале второй половины встречи Дзюба сравнял, но красно-белые всё равно проиграли — Сейду Думбия забил второй и принёс победу своей команде.

Слуцкий после матча выразил мнение, что «Спартак» легко отделался: «Счёт не отражает того количества моментов, которые у нас были. Если бы мы использовали свои возможности, то избежали бы нервной концовки».



Ветеран красно-белых Евгений Ловчев проехался по наставнику команды: «Карпин как тренер не подходит «Спартаку». Ещё раз убедился, что он тренер низкого уровня».



Дзюба был более оптимистичен. Форварду «Спартака» не показалось, что армейцы были на голову сильнее: «Мы не уступили соперникам ни в жёсткости, ни в единоборствах. ЦСКА просто воспользовался своими полумоментами. Что касается нашего гола, я всю жизнь мечтал забить ЦСКА. Жаль, что это не привело к тому результату, которого мы пытались добиться.

Четвёртое и последнее дерби в сезоне случилось чуть больше чем через месяц, в конце апреля. «Спартак» к тому моменту уже обошёл ЦСКА в таблице, но по-прежнему нуждался в очках.



Красно-белые играли здорово, однако им явно не хватало везения. Если быть точнее, особенно не везло Ари. В середине первого тайма Тошич сделал подачу со штрафного – мяч попал в бразильца и отскочил в ворота. Перед перерывом Дзюба сравнял счёт, но в начале второй половины встречи история повторилась. Штрафной, Тошич, рикошет от Ари. «Спартак» затем ещё и остался в меньшинстве (удалился Дмитрий Комбаров) и отыграться так и не смог.

Карпина второе подряд поражение в дерби не смутило. На пресс-конференции он расхваливал своих игроков: «Это был наш лучший матч, создали десять голевых моментов. ЦСКА же, чуть ли ни разу не ударив по воротам, выиграл. Футбольный бог сегодня был на их стороне. Мы же постараемся играть так и в дальнейшем. Если это получится, то всё у нас будет хорошо».

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Преимущество «Спартака» подтвердил и Слуцкий. По его словам, красно-белые контролировали игру. «Нужно признать, что счёт не совсем соответствует ходу матча, но когда-то и нам должно было повезти», — сказал наставник ЦСКА.

Сезон закончился эпично. «Спартак» не посыпался после проигранного дерби и, взяв очко в матче с «Динамо», выдал ударную концовку, победив «Зенит» и «Локомотив». Красно-белые финишировали вторыми, опередили ЦСКА на два очка и запрыгнули в Лигу чемпионов. А Карпин красиво завершил работу и передал тренерский пост Унаи Эмери (ненадолго).



ЦСКА же концовку провалил. После дерби была победа над «Локомотивом», а потом что-то пошло не так. Ничья с «Кубанью» и проигрыш «Рубину» лишили армейцев главного еврокубка. Третье место позволило сыграть лишь в Лиге Европы.



10 лет назад «Спартак» и ЦСКА были силой в российском футболе. Сейчас их дела складываются не так хорошо, но сегодня хотелось бы увидеть дерби, которое не уступит по накалу тем матчам.