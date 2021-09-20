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ЦСКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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ЦСКА — «Спартак», 8-й тур РПЛ, текстовая онлайн-трансляция, где смотреть дерби

ЦСКА — «Спартак», онлайн. Последний шанс Витории?
Олег Лысенко Павел Прохоров
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ЦСКА — «Спартак», текстовая онлайн-трансляция
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Главный матч сентября — в нашей трансляции.

Привет, друзья! Благодаря выборам, а также участию тройки клубов в еврокубках обычно скучный в футбольном отношении понедельник получился непривычно насыщенным событиями. «Локомотив» гостит на Урале, «Рубин» принимает чемпиона, «Зенит», но самый рейтинговый матч тура (а возможно, и всего сентября) пройдёт в дождливой Москве. ЦСКА — «Спартак» — это словосочетание приводит в трепет болельщиков по всей России. И неважно, где они стоят в таблице — здесь и сейчас цифры не имеют значения. Дерби — это всегда бой, страсть, адреналин. А для тренеров — причём обоих — это прекрасная возможность доказать, что они находятся на своём месте (не в таблице — во главе больших клубов). В общем, ждём Зрелища. Будьте с нами!

Будущее Руя Витории в «Спартаке». Опрос Прямая трансляция матча ЦСКА — «Спартак»
Live Олег Лысенко

Будущее Руя Витории в «Спартаке». Опрос

📊 Решающий момент для Витории? Какие будут мысли на этот счёт?

10:19 Олег Лысенко

Прямая трансляция матча ЦСКА — «Спартак»

📺 Дерби на «Песчанке» в прямом эфире покажет общедоступный «Матч ТВ». Текстовая трансляция — на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 8-й тур
20 сентября 2021, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
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Теги Футбол РПЛ ФК Спартак ПФК ЦСКА •••

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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