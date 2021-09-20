ЦСКА — «Спартак», онлайн. Последний шанс Витории?

Привет, друзья! Благодаря выборам, а также участию тройки клубов в еврокубках обычно скучный в футбольном отношении понедельник получился непривычно насыщенным событиями. «Локомотив» гостит на Урале, «Рубин» принимает чемпиона, «Зенит», но самый рейтинговый матч тура (а возможно, и всего сентября) пройдёт в дождливой Москве. ЦСКА — «Спартак» — это словосочетание приводит в трепет болельщиков по всей России. И неважно, где они стоят в таблице — здесь и сейчас цифры не имеют значения. Дерби — это всегда бой, страсть, адреналин. А для тренеров — причём обоих — это прекрасная возможность доказать, что они находятся на своём месте (не в таблице — во главе больших клубов). В общем, ждём Зрелища. Будьте с нами!
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Прямая трансляция матча ЦСКА — «Спартак»
📺 Дерби на «Песчанке» в прямом эфире покажет общедоступный «Матч ТВ». Текстовая трансляция — на «Чемпионате».
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