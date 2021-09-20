«Бедолага». Новичок «Спартака» Кофрие вновь поучаствовал в пропущенном голе

Его трансфер изначально вызывал вопросы, и после первых матчей бельгийца сомнений в нём всё больше.

Кофрие впервые вышел в стартовом составе «Спартака». Защитник покупался на замену Жиго, который не заключил со «Спартаком» новый контракт и может покинуть клуб. Бельгиец провёл весь матч с ЦСКА, оставив неоднозначное впечатление своей игрой.

Первое дерби Кофрие

Появление Кофрие в основе удивило многих болельщиков. Защитник перешёл в клуб совсем недавно, но Руй Витория доверил ему место в старте против главного соперника «Спартака» в чемпионате. Таких матчей в карьере Максимилиано не было, так что португальский специалист рисковал. Прав Витория оказался или нет – большой вопрос.

В первом тайме Кофрие был заметен в обороне, так как красно-белые часто развивали атаки через его фланг. Защитник совершил 48 передач за матч (больше только у Промеса), из которых 39 дошли до адресата. За все 90 минут Кофрие сделал по одному успешному отбору и перехвату, а также три выноса мяча. Один раз его обыграли на дриблинге. Ещё бельгиец проиграл три единоборства (два в обороне, одно – в атаке).

Главный момент с участием Кофрие произошёл на 81-й минуте. Бистрович пробил с линии штрафной, мяч от бельгийца отскочил к Заболотному, который подстроился и в касание пробил в нижний угол ворот. Точный удар форварда ЦСКА принёс армейцам победу над «Спартаком». Не стоит обвинять в пропущенном голе бельгийского

защитника – он спасал ворота от «выстрела» Бистровича, но ему не повело: мяч оказался у Заболотного. Это была случайность.

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Whoscored оценил игру Кофрие в 6,3 балла. Ниже оценки среди футболистов стартового состава только у Ларссона (5,9) и голкипера Максименко (5,7). Отскок мяча к Заболотному – второе неудачное результативное действие защитника «Спартака». В дебютном матче с «Химками» Кофрие, выйдя на замену, нарушил правила у самой штрафной, за что получил жёлтую карточку. Как и в моменте с Заболотным, это стоило «Спартаку» гола. Штрафной реализовал Глушаков, чей удар не позволил красно-белым одержать сухую победу (3:1). Возможно, из-за того фола Витория решил придержать Кофрие на скамейке, не выпустив в матче с «Легией».

Трансфер Кофрие – ошибка «Спартака»?

Каждая ошибка Максимилиано – повод для фанатов «Спартака» злиться на руководство клуба. Сразу после подписания игрока болельщики скептически отнеслись к появлению малоизвестного бельгийца в составе красно-белых. Складывается впечатление, что этот негатив давит и на футболиста. При этом у Кофрие долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2025 года.

Как тут не вспомнить слова генерального директора красно-белых Евгения Мележикова, который не стал отрицать, что это, возможно, не самое удачное приобретение.

«Может, это ошибка, но преждевременно посыпать голову пеплом и жалеть о покупке Максимилиано не надо. Да, он ниже Сэма по качествам. Но он может нам закрыть проблемные позиции. Посмотрим уже впоследствии, как будет выходить, показывать. Пока надо потерпеть», – говорил Мележиков, отвечая на вопрос о трансфере бельгийца.

А вот бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Кофрие не заслуживает критики за дерби.

«Кофрие – бедолага. От него мяч отскочил. Мокрая погода, мог отскочить куда угодно, но отскочил на ногу Заболотному, который, к моему удивлению, забил. Сейчас этого бедного парня начнут травить, обвинять во всех грехах. Хотя я не понимаю. Если вы игрока покупаете за два рубля, почему вы считаете, что он должен вам на 100 рублей давать отдачу? Он сыграл неплохо, точно не хуже всех остальных. Просто так получилось, что от него пошла эта результативная передача», – сказал Червиченко «Чемпионату».

Сохранит ли Кофрие место в основе «Спартака»? Витория пока не критикует новичка. В любом случае бельгиец – не единственный виновник проигранного дерби.