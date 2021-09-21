Заболотный стал главным героем дерби и снял «проклятие Федуна». Он ждал этого матча 12 лет

ЦСКА одолел «Спартак» в 8-м туре РПЛ, и у московского дерби был главный герой. Причём это тот случай, когда один футболист успевает сделать на поле практически всё. Этот футболист – Антон Заболотный.

В первом тайме у команд практически не было моментов, и Заболотный отметился лишь жёлтой карточкой незадолго до перерыва. Как выяснилось позднее, не последней. Звёздный час нападающего настал на 81-й минуте. После подачи с правого фланга игроки «Спартака» вынесли мяч на ногу хавбеку ЦСКА Бистровичу. У того удар не получился. Мяч угодил в защитника Кофрие, а от него отскочил туда, где в полном одиночестве стоял Заболотный. Антон прицелился и точно пробил низом в ближний угол.

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Гол в дерби — это всегда круто. Но Заболотный решил придать моменту ярких красок и отпраздновал забитый мяч поистине по-королевски. Он помчался к трибуне, перемахнул через рекламные щиты и встал прямо перед болельщиками, расправив руки. Дотронуться до кумира решился лишь один юный фанат.

«Спартак» в концовке пытался устроить навал и избежать обидного поражения, но всё вновь превратилось в перформанс Заболотного. На первой компенсированной минуте он зачем-то свалил соперника и получил заслуженную вторую жёлтую карточку. Вот что значит успеть сделать на поле всё.

К счастью для Антона, ЦСКА в меньшинстве выстоял и одержал победу — 1:0. Гол запомнят надолго, а не сыгравшее роли удаление отойдёт на второй план. Так что с главным героем всё понятно.

В этой истории есть место и для драмы. Не секрет, что Заболотный — воспитанник ЦСКА. Впервые сыграть в дерби со «Спартаком» он мог ещё в ноябре 2009-го. Тогда 18-летний Антон вошёл в заявку армейцев на матч предпоследнего тура РПЛ. Встреча получилась запоминающейся: именно в тот день Джанаев закинул мяч в свои ворота и подарил победу ЦСКА. Заболотный на поле так и не появился, а совсем скоро стал ездить по арендам.

Единственный до сегодняшнего дня мяч «Спартаку» Заболотный забил в 2017-м, когда выступал за «Тосно». Красно-белые были действующими чемпионами, но Антона это не смутило: он сделал «гол плюс пас» и принёс своей команде ничью — 2:2.

А после матча владелец «Спартака» Леонид Федун родил шедевр: «То, что сейчас происходит, – несчастный случай. Ошибка в конце — и гол. Больше у Заболотного таких мячей не будет. Помните, играл такой Янчик за ЦСКА, который забил нам на самом флажке? Я тогда тоже сказал, что для него это первый и последний случай в карьере. И никому в жизни он больше так не забивал». К сожалению для «Спартака», на этот раз Леонид Арнольдович промахнулся.

Всего у Заболотного до сегодняшней победы в дерби было четыре встречи со «Спартаком» и лишь один гол. Но точный удар в пятом матче он вряд ли бы на что-то променял. Сегодня Антон — самый счастливый человек на свете.