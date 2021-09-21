За «Спартак» уже не стыдно. Его просто жалко

Наверное, только ленивый не сказал, что дерби между ЦСКА и «Спартаком» было худшим за многие годы. Да, когда-то такой матч считался главным в чемпионате, но вчера играли команды, находящиеся в кризисе, занимавшие до игры 9-е и 10-е места. Так что скучная игра (четыре момента на двоих) вряд ли могла кого-то разочаровать: в матче, где от команд особо ничего и не ждали, ничего и не дождались. Даже каких-то ярких эмоций: спасибо тут можно сказать разве что Заболотному, который побежал праздновать гол к болельщикам ЦСКА, а в итоге позировал перед смеющимся парнем с красно-белым шарфом.

На стадионе игру смотреть было ещё более невыносимо, чем по телевизору: кроме низкого качества футбола и отсутствия полных трибун из-за коронавирусных ограничений добивал ещё и непрекращающийся сильный дождь с сильным ветром. Так и хотелось корить себя за то, что не воспользовался старым добрым советом Романа Широкова и не остался дома. Уверен – не мне одному. Хотя болельщикам ЦСКА было лучше: их команде повезло чуть больше, поэтому можно было хотя бы порадоваться трём очкам.

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«Спартаку» же не везёт уже давно. Вообще, с его болельщиками было бы интересно провести какое-то психологическое исследование. И на протяжении сезона (а лучше нескольких) задавать им один вопрос: какую эмоцию у вас сейчас вызывает ваш любимый клуб? Уверен, год назад, при Доменико Тедеско, многие могли бы сказать слова «гордость» и «воодушевление». Этим летом, когда клуб погряз во внутренних войнах и скандалах – «стыд».



А что сейчас, когда за неделю проиграны два важнейших матча – «Легии» и ЦСКА? Причём проиграны они не то, чтобы по делу, но и без какой-то яркой, влюбляющей в себя игры со стороны команды. Слово «стыд» здесь точно не подойдёт – по игре всё не было настолько плохо. Вспомните питерский матч с «Зенитом» прошлого сезона или с «Ливерпулем» на «Энфилде»: вот там – да, стыд.

«Разочарование»? В какой-то степени да, но вы вряд ли найдёте болельщика «Спартака», который сейчас защищал бы клуб, команду, и искал бы причины провала во внешних факторах, размышляя о плохом судействе или заговорах. Нет, большинство скажет, что результаты у команды вполне заслуженные, и, как это часто бывает, обвинят во всём руководство. И даже призовёт владельца клуба его продать (такие призывы мы ведь уже не раз слышали). Может, «злость» или «презрение»? Тоже нет: игроков сейчас точно не обвинить в безволии, а злиться, кажется, сил уже нет.



К «Спартаку» применимо только одно слово. Его просто жалко. Жаль, что команда, которую до этого сезона воспринимали как одну из лучших в чемпионате, сейчас болтается где-то в середине турнирной таблицы – РПЛ от этого многое теряет. Жаль, что летом из-за личных качеств нескольких людей в клубе «Спартак» стал интересен болельщикам только скандалами, за которые было ну очень стыдно. Жаль, что уровень игроков сейчас просто не позволяет хотя бы на равных бороться за попадание в ЛЧ с «Бенфикой». И даже сейчас, когда про летние скандалы и нереализованные трансферы все немного забыли, команду жаль за невезение. Что с «Легией», что с ЦСКА «Спартак» не наиграл на поражения – Витория прав, говоря про тотальную нереализацию моментов: до сих пор непонятно, как Понсе мог не открыть счёт в дерби на 46-й минуте.

Но эти 0:1 и 0:1 лишь усиливают это чувство в адрес когда-то сильного клуба. И все те эмоции радости, грусти, стыда и даже отторжения, которые заставлял испытывать «Спартак» в последнее время, приводят только к одному чувству: как же жаль сегодня этот клуб и его болельщиков.