Дзюбы больше не будет в сборной. Он отказал не Карпину, а стране

Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России. Он объяснил это не оптимальной формой и тем, что не хочет в такой ситуации занимать чьё-то место. Вы тоже чувствуете, как вам врут?

Дзюба весь август впахивал на тренировках, чтобы вернуть себя прежнего, больше всех работал в паузе на матчи сборных и наконец-то показал себя с «Рубином». Забил два, а после игры сообщил, что сейчас «в хорошем тонусе». И уже на следующий день говорит обратное. Официальная версия отказа от сборной – полная чушь. И даже забавно, что её подтвердил Карпин.

«Сегодня у нас состоялся разговор с Артёмом, и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах «Зенита», – так выглядит заявление тренера. А ещё он сказал, что за Дзюбой продолжат следить, и он остаётся в списке кандидатов.

Удивительный уровень дипломатии для двух эмоциональных мужчин. Но давайте честно: вероятно, после принятого решения Дзюба больше ни разу не попадёт даже в расширенный список Карпина. Валерий не забудет этой нелепой аргументации. Уверен, в его понимании Артём кинул не только тренера, что уже очень критично, но и страну.

Полагаю, что в этой истории сложились два важных сюжета, которые привели к такому финалу. Сначала слова Карпина про Фёдора Смолова и «лучшего нападающего страны». А потом – демонстративный акцент, что место в итоговом списке Дзюбе никто не гарантирует. Всё это склеило в голове Артёма пазл, который только он сам сможет в будущем объяснить. Возможно, он сильно оскорбился. Возможно, считает, что Карпин повезёт его на матчи без единого шанса выйти на поле. Но символом, а не участником успеха/провала он быть точно не хочет.

В этой ситуации удручает другое: нынешний Дзюба точно помог бы России. Не Карпину с его штабом, не себе, а именно сборной страны. Главный тренер же сам говорил, что Смолов не всегда подходит, когда нужно сыграть прагматично, а не творчески. Артём больше привык к такому. И если бы он сжал собственное эго и пошёл бы на компромисс, то в октябре вышел бы на поле.

Хотя без этого эго он не был бы Артёмом Дзюбой – героем страны из 2018-го.

Но сейчас бывший капитан отказал не Карпину, а стране, которой действительно был нужен.