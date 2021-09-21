«Ему кажется, что он второй-третий после бога». Реакция на отказ Дзюбы от вызова в сборную

Только вчера Артём Дзюба оформил дубль в ворота «Рубина», оправдав своё попадание в расширенный список сборной России. А сегодня недавний капитан объявил, что отказывается от приглашения для подготовки к октябрьским матчам отборочного турнира ЧМ-2022. По словам Дзюбы, всё дело в неоптимальной форме: якобы форвард не хочет занимать чьё-то место, но надеется к ноябрьским матчам быть в полной готовности. Поверили не все. Некоторые считают, что дело не в кондициях, а в конфликте с Карпиным.

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко полагает, что это шаг пиарщиков Дзюбы. Но не отрицает потерю для сборной:



«Видимо, Дзюбе показалось, что он звезда, без него не справятся, имеет право. Скорее всего, это связано с конфликтом Дзюбы и Карпина. Я бы на нём так сильно не заострял внимание. Дзюбе-то, понятно, кажется, что после бога он второй или третий, а журналисты нагоняют интерес. Говоря откровенно, в сегодняшнем состоянии, наверное, это потеря для сборной. Он помог бы и как забивающий форвард, и как пасующий игрок».

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела жёстче прошёлся по герою дня:



«Отказавшись от вызова в сборную на октябрьские матчи, Дзюба совершил огромную ошибку. Карпин такое не простит. Возможно, стоит говорить о завершении карьеры в сборной, ведь свой шанс при Карпине он больше не получит».

Экс-президента «Локомотива» Ольгу Смородскую решение Дзюбы удивило. Но его причину она видит не в конфликте с Карпиным:



«Все футболисты хотят и горят желанием играть за сборную: считают это честью и очень гордятся выступлением за национальную команду. Все говорят о конфликте Дзюбы и Карпина, но моё мнение: об этом уже давно позабыли. Причина, как мне кажется, совсем не в этом. Дзюба опасается, что не будет играть — выходить в стартовом составе. Артём узнал, что не попадёт в окончательный список, и, отказавшись, решил сыграть на опережение».

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в жёсткой форме отреагировал на выступление форварда:



«Поступок Артёма логически не объяснить – он был капитаном команды, одним из ведущих игроков, был заводилой и играл за команду с удовольствием, даже в раздевалке какие-то речи говорил. Теперь надо на Дзюбе ставить крест. Всё, это его персональный выбор, надо забыть эту фамилию. По отношению к стране и сборной этот поступок необъясним. Логики никакой нет. Он проявил неуважение к сборной, тренеру, партнёрам».

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой был одним из немногих, кто поддержал выбор Дзюбы:



«Дзюба всё правильно сделал. Его последние два года критикуют, обсуждают, пихают: то форму не набрал, то ещё какие-то истории. Вот и сказал: «Пока хватит». Я его поддерживаю. Если бы дело было в Карпине, то он бы его и не включал в список».

А вот бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко, несмотря на удивление решением игрока, нашёл сложившуюся ситуацию вполне рабочей:

«Отказ Дзюбы от приглашения в сборную — это очень неожиданно! Наверное, игрок чувствует, что находится в неоптимальной форме и вряд ли сможет помочь сборной. Мы видим, что они общаются с главным тренером, поэтому отказ от приглашения — это всего лишь рабочий процесс. Никакого конфликта и интриг нет. Мне бы очень хотелось увидеть Дзюбу в сборной опять».