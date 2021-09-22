Лучший бомбардир ЧМ-2014 скатился на дно. Летом от него отказался «Зенит»

«Аль-Райян» согласовал с «Эвертоном» переход Хамеса Родригеса. Экс-полузащитник «Реала» уже прошёл медицинский осмотр, а в ближайшее время будет официально представлен в качестве футболиста катарской команды. В январе 2020-го Хамес выиграл с «Реалом» Суперкубок Испании, а теперь не нужен топ-клубам? Что произошло с карьерой талантливого колумбийца?

Как Хамес зажёг в «Порту» и держал планку в «Монако»

Полузащитник был одной из звёзд «Порту» в сезоне-2010/2011. Тогда Андре Виллаш-Боаш собрал боеспособную команду: Отаменди, Моутинью, Фалькао, Халк, Варела. Хамес блестяще ворвался в чемпионат Португалии, отдав 11 голевых передач и забив два гола в 15 матчах. Что касается Лиги Европы, то колумбиец принял участие в девяти встречах, забил гол на групповом этапе и записал на свой счёт пять результативных передач. В финальном матче Лиги Европы Хамес вышел на 11 минут, заменив Варелу.

Три года в Португалии принесли Родригесу много титулов: три чемпионства, один Кубок страны, четыре Суперкубка и трофей Лиги Европы. За это время стоимость полузащитника возросла почти в 10 раз, а Хамес перешёл в «Монако». Во Франции игрок провёл один сезон, но держал высокий уровень: девять голов и 13 ассистов в 31 матче чемпионата.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Лучшие годы Хамеса

«Монако» всего за один сезон смог выручить за Хамеса € 30 млн. Колумбиец, проведший блестящий чемпионат мира в Бразилии, стал игроком «Реала». Выступление на ЧМ-2014 было пиковой точной карьеры Хамеса: он забил во всех (!) матчах турнира, своим дублем вывел Колумбию в четвертьфинал и забил лучший гол розыгрыша по версии ФИФА в игре с Уругваем в 1/8 финала.

Валерий Карпин летом 2014 года назвал именно Хамеса главным претендентом на «Золотой мяч».

«Хамес Родригес должен получить «Золотой мяч». И неважно, что Аргентина вышла в финал, а Колумбия остановилась в четвертьфинале, – речь ведь идёт не о команде, а о футболисте. У Родригеса все качества на уровне: видение поля, техника, плюс он предъявил их на этом чемпионате по полной программе. Это не значит, повторю, что колумбиец лучший вообще. Тот же Месси демонстрирует высочайшее мастерство в 50 матчах сезона, а Родригес провёл в Бразилии только пять. Поэтому есть игроки чемпионата, а есть футболисты сезона», – сказал тренер.

Карпин видел игру Хамеса живьём и наверняка остался недоволен: в сезоне-2010/2011 «Порту» уничтожил «Спартак» по сумме двух матчей (5:1, 5:2). В этом противостоянии колумбиец отметился только одной голевой передачей.

В первом сезоне в Испании Хамес выиграл Суперкубок УЕФА, а в чемпионате набил отличную статистику – 13 голов и столько же передач в 29 матчах. В последующие годы эффективность игрока падала, и колумбиец отошёл на второй план. Однако это никак не сказалось на успехах «Реала». Хамес выиграл чемпионат, две Лиги чемпионов и два Суперкубка УЕФА.

Аренда в «Баварию», возвращение в «Реал» и приглашение в «Эвертон»

Из-за повреждений и невразумительной игры полузащитник сменил обстановку, перейдя в «Баварию». За два года в Германии колумбиец сыграл 67 матчей, забил 15 голов и отдал 20 ассистов. Родригес отлично провёл сезон-2017/2018, но уже в следующем отдал на семь голевых меньше. Выступления за «Баварию» = новые трофеи. За два года Хамес выиграл два чемпионства и два Суперкубка Германии, а также Кубок страны. В «Реал» полузащитник вернулся летом 2019 года за двумя трофеями – Суперкубком страны и вторым чемпионством.

В сентябре 2020 года Хамес бесплатно перешёл в «Эвертон», тем самым сыграв за карьеру во всех топ-чемпионатах, кроме Италии. В английском клубе колумбиец оказался благодаря приглашению тренера, с которым работал в «Реале». Полузащитник собирался «творить с Анчелотти великие дела», но после сезона-2020/2021 рулевой «Эвертона» вернулся в стан «сливочных». В английском клубе Хамес часто выпадал из состава из-за травм и завершил сезон на печальный ноте, пропустив во втором круге 10 матчей из 19 и отметившись двумя голами и одним ассистом.

Возможный переход в «Зенит», конфликт с новым тренером «Эвертона» и трансфер в Катар

Прошедшим летом футболиста предложили семи клубам, среди которых оказался «Зенит». По информации «Чемпионата», сине-бело-голубые отказались от услуг полузащитника, который продолжил искать варианты продолжения карьеры. Из-за плохих отношений с Бенитесом Хамес не играет за «Эвертон» и даже не вовлечён в дела клуба – во время прямого эфира на Twitch игрок заявил, что не знает, с кем играет его команда.

11 сентября колумбиец вернулся в расположение «Эвертона» после несостоявшегося перехода в «Истанбул Башакшехир», а теперь, кажется, поедет зарабатывать деньги в Катар.