Куман и «Барселона» говорят на разных языках. В буквальном смысле

В начале текста сделаю небольшую оговорку. Рональд Куман мне в некотором роде симпатичен. Да, это не гений тактики. Да, его стиль в принципе противоречит канонам «Барселоны». Но стоит напомнить, что к моменту ухода Кике Сетьена клуб был на дне. Тактик-провинциал ничего не смог дать игрокам, в решающий момент им не хватило не только идей, мастерства, лидерства, но даже и даже банальной организации, чтобы избежать позора. «Барселоне» был нужен не очередной провинциальный тактик, а в первую очередь авторитет.

Куман – точно не самый авторитетный тренер (он вряд ли попадёт и в топ-50), но это не последний человек в истории «Барселоны». И он не из тех, кто испугается сказать что-то неприятное звезде и живой легенде. Всё это было необходимо клубу – чтобы провести худшую часть смены поколений. Тот этап, когда легенды и лидеры уходят (а болельщики сыплют проклятиями в адрес тренера), а в составе появляются новые лица, которые на первых порах неизбежно допускают ошибки.

Кумана можно упрекнуть в толстокожести, но в том числе благодаря толстокожести он и выполнил эту работу. Он пережил идиотский уход Суареса: «Барселона» не тянула его зарплату, расставание было необходимостью, но из всех возможных вариантов клуб отпустил его в «Атлетико». Идиотская ошибка. Он пережил скандал с не-уходом Месси, когда Месси вступил в противостояние с президентом и хотел уйти, но не смог. А ещё были президентские выборы, на которых победил Жоан Лапорта, кандидат, который пообещал смести всё наследие Хосепа Бартомеу – если это слово вообще применимо к деятельности Бартомеу. И, наконец, случился уход Месси, хотя тот же Лапорта обещал, что этого не допустит. Месси ушёл в последний момент, когда времени на замену фактически не осталось. Гризманн вообще ушёл в последний день окна.

Неслабый набор катаклизмов, не правда ли? У некоторых тренеров такого не бывает за всю карьеру, а тут всего лишь за один год.

Год получился так себе, но Куман выиграл кубок Испании, а главное – существенно обновил команду. Мингеса, Араухо в защите, Педри и Дест в полузащите, четыре новых игрока основы, хотя их суммарная стоимость меньше, чем одного Малкома. Именно при Кумане провёл нормальный (не провальный) сезон Гризманн, который набрал в прошлом сезоне 20 результативных действий при 32 матчах с первых минут. Не лучший его сезон, но намного лучше предыдущего.

В общем, Куман сделал то, что должен был: на фоне бесконечных скандалов и потрясений заложил основу новой команды. Эта его работа достойна уважения. Но она завершена. Это первая часть смены поколений. Что дальше?

Дальше – строительство. У «Барселоны» молодой состав, но многие таланты травматичны, их никак не удаётся собрать вместе, чтобы найти идеальное сочетание. И это только одна из трудностей. Вторая заключается просто в том факте, что это «Барселона» — то есть команда с особенной историей и особенными требованиями болельщиков.

В Каталонии клуб стал естественным продолжением местной идентичности. Традиции, которые заложил ещё Йохан Круифф, а в начале века мощно продолжил Пеп Гвардиола, святы. Здесь, скорее, примут четвёртое-пятое место от тренера, который ставит ортодоксальный футбол, чем второе-третье от тренера, который пожертвует стилем. Наверное, поэтому все так ждут Хави. Не из-за трофеев, которые он выиграл в Катаре, а потому, что Хави – амбассадор и один из символов этого стиля.

Куману это не подходит. Он точно не мастер доминирующего футбола, ведь он не ставил его никогда в карьере. Возможно, он смог бы добиться определённого прогресса в более благоприятных обстоятельствах, но из-за постоянного отсутствия Фати и Дембеле это не удаётся проверить.

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Он может наладить прессинг, может использовать сильные стороны Френки де Йонга и Педри, может поставить в основу Араухо, но от него нельзя ждать мастер-класса по тики-таке. Само по себе это не является поводом для расставания. Даже в прошлом сезоне «Барселона» владела мячом больше 62% и играла в пас с точностью 90%, а по количеству навесов за матч заняла последнее, 20-е место. Всё в рамках канона. Правда, смотреть на это было иногда тяжело.

Сейчас ситуация ухудшилась. «Барселона» стильно обыграла «Реал Сосьедад», но с командами, которые любят играть контактно и навязывать борьбу по всему полю, у неё большие проблемы. «Атлетик», «Хетафе» и «Гранада» — команды разного уровня, но родственные по стилю. И если «Атлетик» ещё не проигрывал, то «Хетафе» и «Гранада» с начала чемпионата ещё ни разу не смогли победить – то есть это очевидно посильные соперники. «Барселона» в матчах с этими тремя командами дважды потеряла очки.

Неудачный момент календаря? Да, безусловно. Но таких команд в Испании с каждым сезоном всё больше. Если терять очки с каждой, будут большие проблемы.

На фоне плохих результатов чувствительность болельщиков к стилю обостряется. А в матче с «Гранадой» Куман на последние 15 минут выпустил Пике в центр нападения и перешёл на навесы. И, кстати, это принесло результат: гол забил центральный защитник Араухо после навеса. После матча Куман справедливо говорил о том, что «Гранада» совсем не оставляла пространства, а у «Барселоны» из-за травм некому было играть на ограниченном пространстве один в один, поэтому перевод высоких центральных защитников в атаку и игра в навесы – логичное решение.

Формально он прав. Более того, Араухо забил с подачи Гави, 17-летнего полузащитника. Да, тому виной травмы, но обновление идёт полным ходом.

Но болельщикам трудно радоваться домашней ничьей с «Гранадой». И тем более трудно радоваться матчу, в котором «Барселона» сделал 54 навеса. 54. Это второй результат команды за всё время, что ведётся такая статитика. Это в два раза выше среднематчевой нормы «Ливерпуля». Даже «Бёрнли», олдскульная британская команда, хранящая верность традициям «бей-беги», подаёт в два раза меньше.

Более того, во время послематчевой пресс-конференции случился один эпизод, который за несколько часов стал вирусным, и утопил позиции Кумана ещё сильнее. Комментируя выбор тактики на матч, Куман сказал: «Мне легко объяснить, почему мы так играли. Вы видели нашу заявку? У нас нет игроков, которые могут обыграть один в один, «Гранада» не оставляла пространства. Как мы должны были играть, в тики-таки? В тики-таки? Мы играли так, как было возможно, и проявили характер».

Куман – одна из легенд «Барселоны», но не знает, как называется фирменный стиль, который ассоциируется с его командой. Вместо «тики-така» он дважды сказал «тики-таки».

Слушайте, к тики-таке можно относиться по-разному. Например, Гвардиола, как-то сказал, что ненавидит пас ради паса. Но нельзя спорить с тем, что слово тики-таки ассоциируется именно с «Барселоной». И наоборот. Даже если это миф, неважно, мифы тоже формируют реальность. Быть тренером «Барселоны» и говорить «тики-таки» — это как быть мэром Парижа и говорить об Уйфелевой башне. Не поймут.

Кумана и не поняли. В комментариях над ним смеются, спрашивают, давно ли Шакира и Селена Гомес играют за «Барселону», называют автором новой уникальной системы игры, а также возмущаются тем, как низко пал клуб Круиффа.

В этой ситуации тренеру, который имеет дело с каждодневной рутиной (а она в «Барселоне» сейчас труднейшая), можно только посочувствовать. Но это ещё и очень важный знак. Куман не провалился в «Барселоне». Но он уже дал клубу то, что мог: твёрдость и упрямство в кризисный момент. А сейчас момент изменился. Его характер уже не так важен, как другие качества, сугубо тренерские, а они как раз в меньшей степени соответствуют ожиданиям.

«Барселоне», пережившей последний год, пора снова становиться самой собой. Именно этого Куман ей дать не может. Это тупик, не потому, что он плохой тренер, а потому, что идейные различия между ним и клубом с каждым месяцем будут восприниматься всё острее. И в то же время он не может дать такой результат, который заставит всех забыть о стиле.

Редко случается, когда ситуация в клубе сама даёт настолько удачную формулировку для описания. Но это именно тот случай: Куман и «Барселона» говорят на разных языках.