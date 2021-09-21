«Слуцкий ещё до игры ненавидел Иванова». Разбор судейства 8-го тура РПЛ

Впервые в сезоне судьям жёстко досталось от тренера. Леонид Слуцкий после игры с «Зенитом» разнёс арбитра Иванова, который ещё во время матча в Казани успел удалить тренера со скамейки запасных. Но ошибки судей были и в других матчах. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов проанализировал работу судей в 8-м туре РПЛ.

Слово Федотову:

«Уфа» — Химки» — 3:2

Матч судил Кукуян. На 9-й минуте он правильно показал жёлтую карточку Трошечкину за наступ, но почему-то не показал за такой же фол карточку Плиеву на 30-й. Ещё один момент: на 55-й минуте «Уфа» погнала в атаку, их нападающий убегал с тремя защитниками соперника, и один из них схватил его за шею и майку. Кукуян продолжил игру, а следовало назначить штрафной в пользу «Уфы» и показать жёлтую карточку.

Ключевой момент был на 88-й минуте. Кукуян сам назначил 11-метровый в ворота «Уфы», но Жабченко, который работал на VAR, позвал главного арбитра посмотреть эпизод. Проблема в том, что Жабченко показал ему повторы, с которых эпизод плохо видно. И Кукуян остался при своём мнении – назначил 11-метровый удар. А в этом эпизоде фола не было, следовало продолжить матч – рука у игрока «Уфы» была в естественном положении, она не выставлена в сторону, расслаблена, а после попадания мяча улетает назад. Но плохой повтор – не проблема Кукуяна, поэтому оценка – 7,7.

«Крылья Советов» — «Ростов» — 4:2

Панин провёл неплохой матч, но неправильно засчитал гол в ворота «Крыльев» на 40-й минуте. Мамаев пытался сыграть головой, но мяч попал в руку. Если в нападении мяч попал в руку, и после этого незамедлительно забили гол – его надо отменить. Панин же засчитал, игроки пошли к центру поля, выстроились, но судью выручил Турбин, который работал на VAR, и сказал про руку. Оценка – 7,9.

«Ахмат» — «Краснодар» — 0:2

Сиденков провёл очень плохой матч. Не показал жёлтую Газинскому на 18-й минуте, не показал Уциеву на 28-й, а на 43-й – игроку «Краснодара» за неспортивное поведение.

Теперь рассмотрим удаление Нижича. Изначально Сиденков не собирался показывать ему вторую жёлтую карточку – он продолжил матч, а не давал принцип преимущества – иначе бы игру он остановил. Дальше была пауза – всем подряд оказывали помощь. И вот в эту паузу судье кто-то подсказал про фол. Кто это был – вопрос. Первая версия – помощник Сергей Чебан, видно, что левой рукой он нажал на кнопку рации, правой – пододвинул микрофон к губам. Было бы проще, если бы Сиденков подошёл к Чебану, но этого не произошло. Вторая версия, в которую не очень хочется верить: Сиденкову помог VAR. Если это так – это нарушение протокола VAR, и «Ахмат» мог бы оспорить карточку. Оценка – 8,1.

«Нижний Новгород» — «Арсенал» — 2:3

У Любимова не было серьёзных ошибок, но на 6-й минуте он не наказал игрока хозяев за симуляцию – это плохо, с симуляциями надо бороться. Оценка – 8,3.

«Урал» — «Локомотив» — 0:0

Здесь Сухого отдельно надо похвалить как раз за то, что с симуляциями он боролся – на 43-й минуте наказал жёлтой карточкой Адамова. В целом Сухой провёл хороший матч – видно, что старался, много бегал, растаскивал игроков и игрой управлял. Оценка – 8,4.

«Сочи» — «Динамо» — 0:1

Казарцев тоже провёл хороший матч. При голе «Динамо» некоторые обратили внимание на столкновение Шиманьски и Нобоа. Для Казарцева это борьба в рамках правил – и пожалуйста, это его видение. По всей игре он давал бороться в таких эпизодах. Что касается отменённого гола «Динамо», то там VAR сработал правильно. Оценка – 8,4.

«Рубин» — «Зенит» — 1:3

Этот матч все обсуждают больше из-за слов Слуцкого в адрес Иванова. К ним мы ещё вернёмся. Из серьёзных эпизодов – третий гол «Зенита». Игрок питерцев действительно играл рукой, но VAR не мог отменить из-за этого гол гостей. Этот момент — просто пропуск фола. После него не был незамедлительно забит гол, игра продолжалась ещё какое-то время.

Теперь про конфликт Слуцкого и Иванова. Главный вопрос – к департаменту судейства: куда они смотрели и о чём думали, назначая на игру Иванова? Неужели забыли про его отношения со Слуцким, забыли удаление тренера «Рубина» в прошлом сезоне? Слуцкий ещё до игры был заряжен и ненавидел Иванова. А во время матча судья только дал повод делать это сильнее – пропустил фол Барриоса, потом на Ин Бёме – и тут Слуцкий взорвался.

Видно, что Иванов хотел свистнуть, был готов уже это сделать – но передумал. Почему? И все эти эпизоды против «Рубина» – вот и возникает ощущение, что судья делал это намеренно. Что касается слов Слуцкого, то я его могу понять – он не понимает очевидных ошибок Иванова против его команды. На 75-й минуте не дали очевидный штрафной, с таких забивают голы. При этом Слуцкий Иванова явно не оскорблял – он получил только жёлтую, а в случае оскорбления была бы красная.

Если на следующий матч «Рубина» назначат Мешкова, который не пожал руку Слуцкому в прошлом сезоне – значит, идёт волна против тренера. Только я не понимаю – если судьи решили долбить Слуцкого, при чём тут команда, игроки, которым надо зарабатывать деньги? Выходите, удаляйте Слуцкого и нормально работайте. Оценка у Иванова – 8,3.

ЦСКА — «Спартак» — 1:0

Карасёв отработал уверенно и спокойно, он сделал эту игру. Вопрос у меня возник только по эпизоду на 53-й минуте – стоило дать принцип преимущества после фола Умярова.

Молодец и помощник Карасёва, который увидел офсайд у Промеса и отменил гол «Спартака».

Хорошо, что смотрели гол Заболотного на возможный офсайд – только делать так надо в каждом матче, а не только в дерби. Ну и по второй жёлтой Заболотному вопросов нет – он подбивал бедро соперника и делал это специально, чтобы сорвать атаку. Заболотный мог получить карточку ещё раньше – когда побежал к болельщикам на трибуну, но Карасёв в том моменте мудро отвернулся и не стал его наказывать. Оценка – 8,4.