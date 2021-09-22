«Покажу, за что надо наказывать». Российский футболист сломал нос сопернику в Австрии

Кто бы мог подумать, что в разгар сезона в европейских топ-чемпионатах и в преддверии решающих матчей сборных в отборе ЧМ-2022 наше внимание привлечёт девятая лига Австрии. Но сегодня именно такой случай, потому что история дикая. А главное — в ней фигурирует российский футболист.

Инцидент произошёл ещё 11 сентября, но всплыл лишь сейчас. Итак, в девятой австрийской лиге, которая носит любительский характер, проходил матч между командами «Гёфис Заттайнс» и «Виктория Брегенц». 28-летний российский игрок гостей Рашид Арсанукаев был горяч и к концу матча уже имел жёлтую карточку. Незадолго до финального свистка он ударил соперника головой, за что судья показал ему вторую жёлтую и удалил футболиста с поля.



По идее, на этом история должна заканчиваться. Грубишь — получаешь наказание. Но нет. Арсанукаев выдал реакцию, которую не смог бы предсказать никто. Он обратился к судье с такой фразой: «Я покажу вам, за что нужно наказывать». И повторил трюк с головой и соперником, но на этот раз в более жёсткой форме. У футболиста «Гёфис Заттайнс» после повторного удара — перелом носа. Пострадавший уже перенёс операцию и пропустит несколько недель. Жуть.

Первым последствием для Арсанукаева стало то, что он остался без команды. Об этом объявил президент «Виктории» Кристиан Годжо: «Мы выступаем за единение, но, разумеется, не можем допускать подобные инциденты. Мы исключили Арсанукаева из нашего клуба».



Впоследствии было объявлено наказание. Арсанукаев получил дисквалификацию на 48 матчей. Это максимальный срок. Если дело ограничится футбольными санкциями, то Рашид сможет выйти на поле не раньше осени 2023 года. Так что времени на раздумья у него полно.



У Арсанукаева не будет возможности схитрить. Так как Рашид играет на любительском уровне, он зарегистрирован как футболист в федеральной земле Форарльберг. Но местная ассоциация всё предусмотрела. Вот что сказал её генеральный директор Хорст Эльснер: «Мы уведомили ассоциации ближайших регионов о дисквалификации Арсанукаева. Хотим исключить сценарий, при котором он обойдёт наказание и продолжит играть как свежезарегистрированный футболист».



Кстати, футбольным наказанием дело для Арсанукаева, может, и не закончится. Полиция уже передала запись инцидента в суд, так что в ближайшее время россиянину предстоит думать не об игре, а о поиске юриста.