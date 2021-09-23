«Мучаюсь хожу, дышать тяжело». У Дзюбы неожиданные проблемы

В последнем туре РПЛ «Зенит» уверенно обыграл на выезде «Рубин» (3:1, из-за которых полыхнуло у Слуцкого), Дзюба оформил дубль и получил награду лучшему игроку матча, а потом выстрелил совершенно иной повесткой: Артём недоволен своей формой и поэтому отказывается от вызова в сборную Карпина.

За этими новостями осталось незаметным то, что у Дзюбы по ходу матча с «Рубином» возникли неожиданные проблемы, и то, как именно он давал победное интервью. В казанской зоне для общения Артём слегка шепелявил и обратил на это внимание в послематчевом комментарии.



Дословно было так:



«Шепелявлю вот. [У меня] элайнеры стоят. Новые поставил, поэтому мучаюсь хожу. Дышать тяжело».



Что меня удивило? Дзюба не просто рассказал, что занимается коррекцией зубов, а что новые элайнеры (они же капы для исправления прикуса, которые меняют каждые две недели) осложняют ему жизнь, в частности тяжело дышать.



У вас может возникнуть вопрос: что эта тема делает на спортивном сайте? Во-первых, капитан «Зенита» во флеш-интервью сам заговорил про элайнеры. Во-вторых, дал понять, что они влияют на его игру. В-третьих, брекеты, элайнеры – такие же футбольные детали, как татуировки или бинты, которыми игроки обматывают запястья (мы рассказывали, зачем так делают Суарес, Мане и Комличенко).

Что это за элайнеры, которые носит Дзюба, и правда ли, что они мешают играть?

Все эти вопросы мы задали кандидату медицинских наук и эксперту в области элайн-терапии Надежде Ахмедовой.



– Если человек начал носить элайнеры, значит, у него патология прикуса, – говорит Надежда. – Элайнеры – одна из альтернативных систем по его исправлению.

Зачем они спортсмену? Патология прикуса часто связана с нарушением осанки и, как результат, может вызывать боли в височно-нижнечелюстных суставах, голове и шее, плечах и спине, то есть влиять на организм атлета и его спортивные результаты.



Плюс Дзюба – медийная личность и наверняка заботится об улыбке, чтобы она была красивее и выглядела презентабельнее.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Дзюба сказал, что ему в элайнерах тяжело дышать. Это возможно?

– Элайнеры – не те аппараты, которые могут затруднить дыхание. Многие мои пациенты занимаются спортом профессионально, но, по их отзывам, я никогда не слышала о подобных проблемах на этапе лечения.



А вот небольшие изменения дикции как раз часто встречаются на начальном этапе лечения. Капы, корректирующие прикус, нужно менять каждые две недели, и пациентам обычно нужно два-три дня, чтобы привыкнуть к новой аппаратуре в полости рта.

– Сколько стоят такие элайнеры, как у Дзюбы, и сколько ему их носить?

– Цена, как и продолжительность ношения, зависит от сложности случая. Если лёгкая степень патологии – от 150 тысяч рублей и полугода-года коррекции. А максимум определить сложно, так как иногда нужна дополнительная аппаратура, мини-винты или несъёмные аппараты. Средняя же цена по Москве и Петербургу – 300 тысяч рублей.



– Ваш практический совет нашим читателям. Как просто следить за прикусом?

– Начать это делать с детства, когда формируется прикус и прорезываются молочные зубы. Профилактика обязательна! Ведь даже нарушения дыхания в детстве означают, что проблемы с прикусом будут и во взрослом возрасте.



А так берегите себя! И улыбайтесь как можно чаще!