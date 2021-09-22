«С Головиным легче управлять игрой». Россиянин снова поучаствовал в голе «Монако»

На днях главный тренер «Монако» Нико Ковач дал интервью пресс-службе клуба, в котором рассуждал о роли Александра Головина в команде. По его мнению, российский полузащитник должен набирать за сезон как минимум «10+10» по системе «гол плюс пас».

«Для нас Головин – это гарант качества, он очень важен с точки зрения нашей игры. Нам нужно следить за тем, чтобы он был в форме. Я очень доволен им. Он умный парень, немного замкнутый и не считающий себя звездой. Когда я возглавил «Монако», то сказал ему, что с такими качествами, которыми он обладает, ему необходимо забивать больше голов и чаще снабжать партнёров результативными передачами.

Я подталкиваю его к тому, чтобы он лучше располагался на поле, чаще действовал в непосредственной близости от штрафной соперника, забивал больше голов, как в игре с «Ниццей». Я думаю, такой игрок, как он, должен забивать 10 голов и отдавать 10 результативных передач за сезон. Я не говорю это, чтобы оказать на него давление. Я просто-напросто считаю, что у него есть все требующиеся качества, чтобы справиться с этой задачей. Если у него получится, он поможет и команде, и клубу», – сказал хорват.

В матче с «Сент-Этьеном» Ковач оставил Головина в запасе. Тренер бережёт нашего легионера, у которого недавно была травма бедра. Поначалу монегаски справлялись с соперником и без российского полузащитника – всё в игре складывалось в их пользу. На 27-й минуте хозяева убежали в контратаку через всё поле через три передачи, и Кевин Фолланд забил ударом в ближний угол. Голкипер гостей Этьен Грин, мягко говоря, не выручил. Ещё спустя шесть минут тот же Грин выбежал за пределы штрафной, чтобы прервать выход один на один, но въехал ногой в форварда «Монако». Так «Сент-Этьен» остался вдесятером.

Получив численное преимущество, монегаски потеряли концентрацию. Перед перерывом гости вдесятером отыгрались. Бенуа Бадьяшиль потерял мяч, упав у своей штрафной, а Каю Энрике не помешал Дени Буанга пробить с носка. Ещё можно вспомнить два попадания Буанга в штангу.

Очевидно, Ковач был недоволен игрой команды и в перерыве сделал двойную замену. Выпустил в том числе Головина. Александр вышел на позицию центрального полузащитника в схеме 4-4-2. Россиянин часто встречался с мячом и на исходе часа матча поучаствовал в голевой атаке «Монако». После подачи Головиным углового защитник «Сент-Этьена» Тимоте Колодзейчак, пытаясь дотянуться до мяча, сыграл рукой. Судья поставил пенальти. Интересно, что с «точки» забил Виссам Бен-Йеддер, который вышел на замену уже после назначения 11-метрового и забрал мяч у Софьяна Диопа. Во втором тайме с Головиным хозяева смотрелись лучше: в концовке Бен-Йеддер установил окончательный счёт 3:1, пробив с лёта после передачи Фолланда.

Головин за 45 минут совершил 43 касания мяча, дважды пробил по воротам и сделал три передачи под удар. В его активе также 89% точных передач, три отбора и один вынос мяча. Александр заслуженно вошёл в топ-5 лучших игроков «Монако» по оценке Whoscored.com – заработал 7,24 балла. Мог и сам забить при счёте 2:1. Россиянин бил из-за штрафной в нижний угол, однако запасной вратарь «Сент-Этьена» Стефан Баич вытащил мяч, сделав эффектный сейв.

К сожалению, подачу с углового, приведшую к победному голу «Монако», Головину не засчитают как результативное действие. Так что у Александра по-прежнему два мяча и две голевые передачи в этом сезоне. Ещё далеко до «10+10».

Болельщики в соцсетях в целом позитивно оценивают игру Александра:

«Головин возвращается».

«Головин, если будешь продолжать меня так радовать, я снова куплю твою футболку».

«Вышел Головин. Он принёс пенальти с углового и делает победу команды. Несмотря на серьёзные недостатки».

«Играть становится легче, когда Головин на газоне».

«Монако» легче управлять игрой с Головиным и Диопом, чем с Дьятта».

У «Монако» это всего лишь вторая победа за семь туров Лиги 1.